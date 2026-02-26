Is deze ontspannende houding, die populair is geworden op TikTok, wel echt geschikt voor iedereen?

Liggend op haar rug met haar benen verticaal tegen een muur: de "Viparita Karani"-pose heeft miljoenen views op TikTok verzameld. Gepresenteerd als "een snel middel tegen stress en zware benen", lijkt het simpel, toegankelijk en bijna magisch: maar is het echt geschikt voor alle lichaamstypes en alle gezondheidssituaties?

Een yogahouding die viraal ging.

Viparita Karani, letterlijk "benen tegen de muur", is een houding uit de traditionele yoga. Het is een milde omgekeerde houding: je ligt op je rug en plaatst je benen boven harthoogte, rustend tegen een muur. In tegenstelling tot meer technische houdingen zoals de schouderstand, wordt deze als passief en toegankelijker beschouwd.

Op sociale media wordt het vaak omschreven als een essentieel wellnessritueel. Tien minuten per dag zou volgens sommige video's voldoende zijn om de bloedsomloop te stimuleren, het zenuwstelsel te ontspannen en direct een gevoel van lichtheid te geven. Het beeld is aantrekkelijk: jij, je mat, een muur en een moment om weer in contact te komen met je lichaam.

Een oppepper voor zware benen

Vanuit fysiologisch oogpunt is het idee niet absurd. Door je benen omhoog te leggen, gebruik je de zwaartekracht om de veneuze terugstroom te bevorderen, oftewel de bloedstroom terug naar het hart. Na een lange dag staan of zitten kan dit tijdelijk helpen om zwelling en ongemak te verminderen.

Medische instellingen zoals de Cleveland Clinic wijzen erop dat het omhoog leggen van de benen het gevoel van zware benen tijdelijk kan verlichten. Dit is echter een comfortmaatregel, geen medische behandeling. De houding kan een aangenaam gevoel geven, maar vervangt geen behandeling voor aanhoudende circulatieproblemen. Je lichaam waardeert soms deze eenvoudige pauzes. Een paar minuten liggen kan al een verschil maken.

Het echte geheim: ademhalen

Het "wow"-effect dat vaak na deze houding wordt ervaren, komt niet alleen door de beenpositie. Het is grotendeels te danken aan de context waarin je de oefening uitvoert: rust, stilte en diepe ademhaling.

Langzame, gecontroleerde ademhaling activeert het parasympathische zenuwstelsel, dat verantwoordelijk is voor ontspanning. Onderzoek van de American Psychological Association toont aan dat diepe ademhalingsoefeningen stress kunnen verminderen en rust kunnen bevorderen.

Met andere woorden, het is misschien niet alleen de muur die je ontspant, maar ook het moment van bewust even stilstaan. De houding wordt dan een geruststellend kader om te vertragen, naar je ademhaling te luisteren en spanning los te laten.

Een standpunt dat niet iedereen bevalt.

Ondanks de schijnbare zachtheid is de Viparita Karani nog steeds een omgekeerde houding. En omgekeerde houdingen, zelfs lichte, worden niet voor iedereen aanbevolen. Bepaalde omgekeerde posities kunnen de intraoculaire druk tijdelijk verhogen.

Mensen die bijvoorbeeld aan glaucoom lijden, moeten dit soort houdingen daarom vermijden of medisch advies inwinnen.

Ook bij ongecontroleerde hoge bloeddruk, hartaandoeningen of problemen met de baarmoederhals is het raadzaam om een zorgverlener te raadplegen alvorens regelmatig te gaan sporten.

Als u ongemak, ongewone druk in uw hoofd, nekpijn of duizeligheid ervaart, negeer deze signalen dan niet. Uw lichaam probeert u iets te vertellen: ernaar luisteren is een teken van zelfrespect.

Kortom, de 'benen tegen de muur'-houding kan een klein ritueel zijn om de spanning in je benen te verlichten en je geest tot rust te brengen. Net als elke wellness-oefening die online populair wordt, moet je deze echter in de juiste context bekijken. Wat voor de één werkt, werkt niet per se voor de ander. Volg niet blindelings een trend, maar pas deze aan je eigen behoeften aan. Als deze houding je een goed gevoel geeft en je gezondheid het toelaat, geniet er dan volop van. Anders zijn er talloze andere manieren om voor jezelf te zorgen.