Angstgevoelens verminderen zonder ze te ontkennen: een aanpak die door de psychologie wordt ondersteund.

In plaats van koste wat kost naar perfectie te streven en constant op topprestaties te mikken, is het beter om te leren je er niet te veel van aan te trekken en los te laten. Dingen niet te persoonlijk opvatten – dat is het ware geheim van geluk. Deze zeer ontspannen benadering wordt zelden geprezen in zelfhulpboeken of wellness-adviezen in de media. Toch verandert het volgens de psychologie alles in het dagelijks leven.

Onverschilligheid: een afgekeurde, maar effectieve aanpak.

De junglebeer Baloo zong "The Bare Necessities", terwijl Pumbaa "Hakuna Matata" zong als een hymne aan de vreugde. Disneyfiguren, filosofen die toegankelijker zijn dan Descartes en Plato, promoten een relaxte mentaliteit, maar ze bezitten niet de absolute waarheid over geluk . Bovendien wordt in deze moderne verhalen de "het kan me niet schelen"-mentaliteit niet genoemd, die ook ontbreekt in door dopamine gedreven boeken en media-voorschriften.

Toch is het absoluut het beste advies om je beter over jezelf te voelen en te stoppen met je leven als een wedstrijd te beschouwen. Auteur Mark Manson wijdde er een heel boek aan, getiteld " The Subtle Art of Not Giving a F*ck ", een New York Times-bestseller. Daarin zet hij de kern van deze filosofie uiteen, die vaak als nonchalant wordt beschouwd en ten onrechte voor neerbuigendheid wordt aangezien. Deze mantra, die afwijkt van extreme empathie en alle andere regels voor zelfverwezenlijking, is allesbehalve ongezond.

In een maatschappij waar ons altijd is geleerd om de "beste versie van onszelf" te zijn, is het moeilijk om onbewogen te blijven door de berispingen van een baas, de verkapte opmerkingen van een collega of de overweldigende eisen van het dagelijks leven. Het is onmogelijk om te doen alsof het ons niet raakt. Of, terwijl we de schijn ophouden, koken we vanbinnen van woede. Deze mentale omslag verandert echter alles. Nee, onverschilligheid is niet de reflex van harteloze mensen, noch een teken van een gebrek aan emotie. Het is de gewoonte van mensen die echt om zichzelf geven.

Leren om je nergens iets van aan te trekken is goed voor je geestelijke gezondheid.

Niets om je geven betekent dat je je innerlijke Dr. House de overhand laat nemen, in plaats van dat stemmetje in je hoofd dat je constant het gevoel geeft dat je een slachtoffer bent. Het is een goede manier om je gedachten te ordenen en ze te bevrijden van opdringerige gedachten. Onderzoek van de Universiteit van Californië toonde aan dat mensen die bewust kiezen waar ze hun aandacht op richten, ongeveer 23% gelukkiger zijn dan mensen die alles proberen te controleren.

Niets om anderen geven betekent niet dat je anderen wegstuurt of een hooghartige, koude toon aanslaat. Het betekent niet dat je alles licht opvat, maar simpelweg dat je filtert wat je raakt. Het betekent dat je 'nee' kunt zeggen wanneer anderen instemmend knikken terwijl ze er al helemaal genoeg van hebben. Het betekent dat je kalm blijft ondanks onnodige, niet eens constructieve berispingen. Het betekent ook dat je een vriend feliciteert met een promotie in plaats van zijn hele leven in twijfel te trekken. Uiteindelijk gaat het erom dat je ervoor kiest geen onnodige emotionele energie te investeren. En dat is het cruciale verschil tussen intelligent niet om anderen geven en volkomen nalatig zijn.

De basisprincipes om tactvol te leren om je nergens iets van aan te trekken

Het is niet de bedoeling dat we doen alsof het ons niets kan schelen als het ons ego kwetst. Het is geen façade; het is een houding, een gemoedstoestand. En soms is het een delicate evenwichtsoefening, vooral als we gewend zijn onszelf constant te rechtvaardigen, te verdedigen of met anderen te vergelijken. Als we onverschilligheid veinzen, kunnen we al snel onaangenaam of onbeschoft overkomen.

Vandaar het belang om de les niet blindelings te volgen, maar toe te passen. Het is een soort mentale detox, een innerlijke reiniging. Het is alsof we de 'ruisonderdrukkingsmodus' in onze geest activeren. En het boek "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" biedt een uitstekende basis om met deze ogenschijnlijk eenvoudige oefening te beginnen. Er is een belangrijke vraag om in gedachten te houden: "Is dit echt belangrijk voor mij?"

Van daaruit zijn er twee opties:

Als het belangrijk is, is het logisch om er energie en aandacht aan te besteden en er emotioneel in te investeren.

Als het niet belangrijk is, heeft het geen zin om er mentale of emotionele tijd aan te besteden. Laat het gewoon los.

In de collectieve verbeelding wordt onverschilligheid gezien als een teken van emotionele onvolwassenheid, het typische gedrag van een verwend kind. Toch is er een kunst aan onverschilligheid. Soms is het een daad van zelfrespect, van zelfbescherming. Het gaat er niet om op de wereld neer te kijken, maar simpelweg om perspectief te krijgen.