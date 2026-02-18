Volgens de wetenschap, op welke dagen van de week voelen we ons het gelukkigst?

Onze stemming is nooit statisch: ze fluctueert van dag tot dag, beïnvloed door onze routines, verplichtingen en momenten van ontspanning. Onderzoekers hebben deze variaties bestudeerd om te bepalen welke dagen van de week ons het meeste welzijn bieden, en de resultaten zijn verrassend.

Een grootschalig onderzoek om onze stemmingen te begrijpen.

Wetenschappers van University College London (UCL) volgden bijna 50.000 volwassenen twee jaar lang om te observeren hoe hun stemming gedurende de week veranderde. Deze studie, gepubliceerd in BMJ Mental Health , maakte gebruik van gevestigde instrumenten zoals de PHQ-9 om depressieve symptomen te meten en de GAD-7 voor angst. Deze indicatoren bieden een indirect inzicht in welzijn door te observeren hoe emotionele schommelingen zich in het dagelijks leven manifesteren. Het resultaat? De stemming is niet uniform: sommige dagen zijn duidelijk positiever dan andere.

Maandagochtend: een verrassende boost

Hoewel veel mensen opzien tegen maandag, laat de wetenschap zien dat het tegendeel voor sommigen geldt: maandagochtenden kunnen een moment van vreugde zijn. Na de rust van het weekend voelen veel mensen zich verfrist, gemotiveerd en klaar om een nieuwe week aan te pakken. Onderzoekers noemen dit het regeneratieve effect: het weekend stelt ons in staat om opgebouwde spanning los te laten, uit te rusten en plannen te maken voor de komende dagen. Zo wordt maandag een soort "frisse start", een bron van optimisme en hernieuwde energie.

Vrijdagochtend: vooruitblik op het weekend

Een ander ideaal moment voor welzijn is vrijdagochtend. Naarmate het weekend dichterbij komt, ervaren veel mensen een onmiddellijk gevoel van voldoening dat samenhangt met de anticipatie op vrije tijd, ontspanning of sociale evenementen. Psychologisch gezien stimuleert het wachten op een positieve gebeurtenis de aanmaak van neurotransmitters die geassocieerd worden met plezier en motivatie. Vrijdagochtend combineert zo een gevoel van voldoening met het verwachte plezier, waardoor een bubbel van optimisme ontstaat vóór de ontspanning van het weekend.

Halverwege de week: Zwaardere dagen

Omgekeerd zijn woensdag en donderdag vaak de meest uitdagende dagen. Opgelopen vermoeidheid, een hectisch tempo en de opeenvolging van professionele en persoonlijke taken kunnen hun tol eisen van je humeur. Dit is niet alarmerend: het zijn gewoon natuurlijke wekelijkse ritmes waarbij je psychische vitaliteit fluctueert afhankelijk van de werkdruk en de tijd tot je volgende vrije dag. Inzicht in deze schommelingen kan je helpen je planning beter te organiseren, bijvoorbeeld door leuke activiteiten of strategische pauzes halverwege de week in te plannen om deze energiedip tegen te gaan.

Zondagavond: een bekend fenomeen

Hoewel het onderzoek zich richt op de week, is het de moeite waard om de bekende 'zondagavonddip' te noemen. Deze stemmingsdip, die bij sommige mensen voorkomt, wordt vaak in verband gebracht met de anticipatie op maandag en de terugkeer naar verplichtingen. Het is niet universeel, maar het illustreert wel hoe overgangen tussen periodes van vrijheid en periodes van beperkingen ons welzijn beïnvloeden.

Uiteindelijk volgt onze stemming, volgens de wetenschap, een vrij voorspelbaar wekelijks ritme: maandag- en vrijdagochtenden zijn statistisch gezien de gelukkigste, terwijl de dagen midden in de week en zondagavond wat lastiger kunnen zijn. Het goede nieuws? Zelfs als jouw maandagen of vrijdagen niet aan de statistieken voldoen, kun je je eigen 'gelukkige dagen' creëren en positiviteit centraal stellen in je week.