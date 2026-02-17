Op de plek springen, een ritueel dat door een sportcoach wordt aanbevolen voor een betere start van de dag.

Voor velen staan ochtenden synoniem voor lusteloosheid, geeuwen en een gebrek aan motivatie. Een fitnesscoach geeft een snelle en eenvoudige tip om spieren en geest vanaf het eerste moment na het opstaan te activeren.

Een korte gewoonte die je manier van wakker worden verandert.

Volgens de Amerikaanse coach Kathryn Smith schuilt het geheim van een effectieve start van de dag niet in een lange training, maar in een simpele beweging die je uitvoert zodra je je voeten op de grond zet. Op sociale media adviseert ze om na het wakker worden een reeks sprongen te maken om zowel lichaam als geest dynamischer te activeren.

Waarom ter plaatse springen kan helpen

Het idee achter deze oefening is zowel fysiologisch als psychologisch. Bewegen stimuleert de bloedsomloop, verhoogt de lichaamstemperatuur lichtjes – die bij het wakker worden het laagst is – en activeert het zenuwstelsel, wat kan zorgen voor een sneller gevoel van wakkerheid. Andere bronnen wijzen erop dat dit type beweging de bloedtoevoer naar de hersenen verhoogt, de zuurstofvoorziening verbetert en kan bijdragen aan een beter humeur en een energiek gevoel om de dag te beginnen.

Hoeveel sprongen en hoe voer je ze uit?

De coach adviseert om ongeveer vijftig kleine sprongetjes te maken, zonder te streven naar prestaties op olympisch niveau: het zijn lichte hupjes, puur om het lichaam te activeren, of je nu nog in je pyjama zit of al op je kamer bent. Deze oefening vereist geen apparatuur of speciale kleding en kan worden aangevuld met andere lichte bewegingen zoals stretchen of een korte wandeling om het spieractiverende effect te verlengen.

Een simpele tip om in je routine op te nemen.

Hoewel het geen wondermiddel is, kunnen een paar sprongetjes direct na het opstaan je lichaam het signaal geven dat het tijd is om aan de dag te beginnen. Door dit ritueel te combineren met andere ochtendgewoonten, zoals blootstelling aan natuurlijk licht of direct water drinken, kun je het effect op je alertheid en humeur verder versterken.

Kortom, op en neer springen bij het wakker worden is een simpele, snelle en toegankelijke manier om zowel lichaam als geest te stimuleren, zelfs vóór het ontbijt. Een paar dozijn sprongen zijn genoeg om van een slaperig ontwaken een energieke start van de dag te maken, en deze kleine routine kan gemakkelijk in je ochtendritueel worden opgenomen voor een dynamischer en positiever dagelijks leven.