Cholesterol: Volgens een cardioloog kan deze hoeveelheid slaap uw hart beschermen.

We hebben het vaak over een evenwichtig dieet en lichaamsbeweging om het cholesterolgehalte te beheersen. Een andere, soms onderschatte factor, kan echter een wereld van verschil maken: slaap. Volgens cardiologen speelt de lengte van je nachten een belangrijke rol in de balans van je hart en stofwisseling.

7 tot 9 uur 's ochtends: de vork die het hart ondersteunt

Slapen is niet alleen bedoeld om bij te komen na een drukke dag. 's Nachts is je lichaam actief bezig, met name om het cholesterolgehalte te reguleren. Cardioloog Dr. Nivee Amin herinnert ons eraan dat het lichaam tijdens de slaap bepaalde vetten afbreekt. Daarom worden sommige cholesterolverlagende medicijnen 's avonds voorgeschreven: ze werken wanneer het lichaam de vetproductie op natuurlijke wijze reguleert.

Deskundigen zijn het er over het algemeen over eens dat de ideale hoeveelheid slaap voor volwassenen tussen de 7 en 9 uur per nacht ligt. Binnen dit bereik blijven helpt de hormonale en metabolische balans te behouden, twee belangrijke elementen voor het beheersen van LDL, ook wel "slecht" cholesterol genoemd, dat in verband wordt gebracht met hart- en vaatziekten. Kortom, voldoende rust kan uw lichaam helpen deze essentiële interne processen beter te reguleren.

Wanneer slaapgebrek het evenwicht verstoort

Slaapgebrek veroorzaakt niet alleen vermoeidheid. Het kan ook de manier waarop je lichaam suikers en vetten verwerkt, verstoren. Bij slaapgebrek werkt de stofwisseling minder efficiënt. Het lichaam kan dan meer moeite hebben met het reguleren van bepaalde parameters, waaronder cholesterol.

Slaap beïnvloedt ook je dagelijkse gewoonten. Een goede nachtrust geeft je vaak de energie die je nodig hebt om actief te zijn, te koken, evenwichtigere voedingskeuzes te maken en goed voor jezelf te zorgen. Omgekeerd kan chronische vermoeidheid leiden tot trek in suikerrijk of vet voedsel, wat doorgaans een negatieve invloed heeft op je cholesterolwaarden. Sterker nog, sommige wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat onvoldoende slaap verband houdt met een verhoging van het LDL-cholesterolgehalte en diverse stofwisselingsstoornissen.

Te lang slapen is niet per se de oplossing.

Hoewel slaapgebrek de stofwisseling kan verstoren, is veel meer slapen dan nodig ook niet ideaal. Een Japanse studie toonde aan dat zowel minder dan 5 uur slaap per nacht als meer dan 8 uur slaap verband kan houden met hogere LDL-cholesterolwaarden. Onderzoekers denken dat deze extreme slaapduur kan wijzen op bredere metabole of gezondheidsstoornissen, hoewel de precieze mechanismen nog moeten worden opgehelderd.

Het doel is niet om meer uren in bed door te brengen, maar om een regelmatige slaapduur aan te houden die bij je ritme past. Voor de meeste volwassenen lijkt een slaapduur van 7 tot 9 uur het beste te zijn voor de cardiovasculaire gezondheid.

Stress, het andere puzzelstukje.

Het is onmogelijk om over slaap te praten zonder stress te noemen. Cardiologen herinneren ons eraan dat chronische stress de aanmaak van hormonen stimuleert die de bloeddruk kunnen verhogen en de hartslag kunnen versnellen. Het probleem is dat stress ook de slaap verstoort. En wanneer de nachten onregelmatig of te kort worden, kunnen metabolische onevenwichtigheden verergeren. Het is een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is.

Het werken aan stressmanagement kan daarom een indirect positief effect hebben op uw cholesterolgehalte. Lichaamsbeweging, ontspanning, ademhalingsoefeningen, lezen of een rustgevende routine voor het slapengaan kunnen uw lichaam helpen tot rust te komen en een betere nachtrust bevorderen.

Samenvattend kan een teveel aan LDL-cholesterol de opbouw van plaque in de slagaders bevorderen en het risico op een hartaanval of beroerte verhogen. Slapen is geen tijdverspilling; het is een moment waarop je lichaam voor je zorgt. Door te streven naar 7 tot 9 uur slaap per nacht, geef je je lichaam de ideale omstandigheden om in zijn eigen tempo te functioneren en je cardiovasculaire gezondheid op lange termijn te ondersteunen.