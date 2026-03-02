Vergelijkbaar met rokers? Wat een onderzoek naar huishoudelijke producten zegt.

Schoonmaken, poetsen, desinfecteren: het hoort allemaal bij je dagelijkse routine. Maar wist je dat sommige huishoudelijke producten op de lange termijn je ademhaling kunnen beïnvloeden? Een groot Europees onderzoek heeft deze vraag onderzocht, met resultaten die ons aan het denken zetten…

Een langetermijnstudie die vragen oproept

In 2018 publiceerde een team van onderzoekers van de Universiteit van Bergen, Noorwegen, in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine de resultaten van een indrukwekkend vervolgonderzoek: 6.235 Europese volwassenen werden bijna twintig jaar lang gevolgd als onderdeel van de ECRHS (European Community Respiratory Health Survey).

Door middel van drie spirometrische onderzoeken die over een bepaalde periode werden uitgevoerd, maten wetenschappers veranderingen in de longfunctie van de deelnemers. Hun belangrijkste bevinding betreft vrouwen die regelmatig huishoudelijke schoonmaakproducten gebruiken, zowel thuis als in een professionele omgeving.

Bij deze vrouwen lijkt de afname van de ademcapaciteit iets sneller te verlopen dan bij vrouwen met een lage blootstelling. De omvang van deze afname, over een periode van 10 tot 20 jaar, is vergelijkbaar met die bij matige rokers. Dit is geen plotseling effect, maar een geleidelijk verschijnsel dat zich in de loop der tijd ontwikkelt.

Wat gebeurt er in de longen?

Alledaagse producten – allesreinigers, vloerreinigers, ontkalkers – geven bij gebruik chemische dampen af. Veel daarvan bevatten ammoniak, chloor of quaternaire ammoniumverbindingen. In kleine doses irriteren deze stoffen de slijmvliezen van de luchtwegen. Herhaalde blootstelling, week na week, kan bijdragen aan milde chronische ontstekingen.

De studie wijst met name op een jaarlijkse afname van de FEV1 (geforceerd expiratoir volume in één seconde) van 22,1 ml bij vrouwen die huishoudelijk werk doen, en van 22,4 ml bij professionele schoonmaaksters. Bij vrouwen die niet aan straling zijn blootgesteld, wordt deze afname geschat op 18,5 ml per jaar. De geforceerde vitale capaciteit (FVC) volgt dezelfde trend, met een jaarlijkse afname van tussen de 13,1 en 15,9 ml, afhankelijk van de mate van blootstelling.

Bij mannen is het effect veel minder uitgesproken, waarschijnlijk omdat zij in deze cohort statistisch gezien minder vaak betrokken zijn bij reguliere huishoudelijke taken. Bovendien was 85% van degenen die in het onderzoek huishoudelijke schoonmaakwerkzaamheden verrichtten vrouw.

Een belangrijk punt: zelfs wekelijks gebruik van één enkel product, of het nu een spray is of niet, lijkt bij te dragen aan dit cumulatieve effect. Het zijn de kleine, herhaalde blootstellingen die ertoe doen.

Een risico dat lange tijd is onderschat.

Zorgprofessionals wisten al dat bepaalde huishoudelijke producten astma-aanvallen of acute ademhalingsproblemen konden veroorzaken, met name bij schoonmaakpersoneel. Dit onderzoek wijst op een meer subtiele impact, die niet per se gepaard gaat met acute symptomen.

De studie toont geen significante toename van gevallen van chronische obstructieve longziekte (COPD) op de korte termijn. De gemeten afname van de geforceerde vitale capaciteit (FVC) suggereert echter dat veranderingen in het longweefsel zich over meerdere decennia kunnen voordoen.

Ter vergelijking: zware rokers (meer dan 20 pakjaren) ervaren een jaarlijks verlies van FEV1 tot wel 27 ml. Huishoudelijke schoonmaakproducten vallen in een tussenliggend bereik, dicht bij dat van matige blootstelling aan tabak. Dit zou aanleiding moeten geven tot een heroverweging van deze huishoudelijke handelingen, die vaak als onschadelijk worden beschouwd.

Reinheid en ademhalen kunnen hand in hand gaan.

Goed nieuws: het gaat er niet om dat je een schoon huis moet opgeven. Het gaat er meer om dat je gewoonten aanleert die beter zijn voor je adem.

Ventileren is een essentiële reflex. Door de ramen minstens vijftien minuten wijd open te zetten tijdens en na het schoonmaken, wordt een groot deel van de irriterende dampen afgevoerd.

Verminder de frequentie van het gebruik van sprays, geef de voorkeur aan vloeibare producten die niet gespoten hoeven te worden, of nog beter, gebruik eenvoudige natuurlijke alternatieven zoals verdunde witte azijn of zuiveringszout.

Denk eraan om zorgvuldig af te meten: een kleine hoeveelheid is vaak al voldoende. Het dragen van handschoenen beperkt huidcontact en een licht masker kan de inademing tijdens intensievere taken verminderen.

Uiteindelijk gaat het in dit onderzoek niet om u een schuldgevoel aan te praten, maar om u te informeren. Door een paar simpele gewoontes aan te passen, kunt u uw ademhalingsgezondheid op de lange termijn behouden. Vrij ademen op uw 50e of 60e is een cadeau dat u uzelf vandaag nog kunt geven, zonder dat dit ten koste gaat van uw comfort of welzijn.