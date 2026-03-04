Twee keer per nacht opstaan om te plassen: een symptoom dat niet genegeerd mag worden.

We liggen vredig te slapen als we plotseling wakker schrikken door onze blaas. We hebben dan spijt van ons 'avondritueel' met kruidenthee en rennen dampend van bed naar het toilet, maar we staan er verder niet echt bij stil. Toch kan twee keer per nacht opstaan om te plassen soms wijzen op een gezondheidsprobleem, en dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsproblemen die bij ouderdom horen.

Twee keer per nacht plassen: de merkwaardige link met ademhalen

We liggen heerlijk te slapen in de armen van Morpheus, wanneer plotseling onze blaas onze dromen verstoort. We verlangen terug naar de tijd van de luiers, die ons de constante gang naar het toilet bespaarden. Deze situatie is vreselijk irritant en komt vaak voor. Vaak geven we de schuld aan een kom soep of een kop kamillethee, waarvan alleen het kopje nog op het nachtkastje staat. Maar vaker dan twee keer per nacht plassen is niet alleen het gevolg van overmatige hydratatie of een teken van ouderdom. Het is soms een stille noodkreet van het lichaam.

Nocturie, de noodzaak om 's nachts meerdere keren op te staan om te plassen, lijkt een veelvoorkomend probleem te zijn bij ouderen. Mensen denken vaak aan prostaatproblemen of incontinentie, zonder zich daar direct zorgen over te maken. Het kan echter ook een oorzaak zijn van minder voor de hand liggende aandoeningen die niets met dit deel van het lichaam te maken hebben, zoals diabetes, hartfalen of hoge bloeddruk. Regelmatig twee keer per nacht plassen kan in sommige gevallen wijzen op een slaapgerelateerde ademhalingsstoornis, ook wel OSAHS genoemd. In wetenschappelijke termen staat deze afkorting, die voor het grote publiek onbekend is, voor obstructief slaapapneu-hypopneusyndroom.

Slaapapneu veroorzaakt herhaalde adempauzes gedurende de nacht, wat een soort 'stress' op het hart en de longen creëert. Als gevolg hiervan scheidt het hart meer ANP af, een hormoon dat de nieren aanzet tot het produceren van meer urine. Tegelijkertijd kan een verstoorde slaap de afscheiding van een ander hormoon, ADH, verminderen, dat normaal gesproken helpt om vocht vast te houden gedurende de nacht. "Dit creëert een aanzienlijke onderdruk in de ribbenkast, waardoor de hartspier wordt uitgerekt en meerdere biologische storingen optreden", legt longarts en slaapspecialist dr. Marc Sapène uit aan Cosmopolitan .

Meerdere keren per nacht plassen: wanneer moet u zich zorgen maken?

Het is belangrijk om niet te generaliseren of meteen het ergste aan te nemen. Zelfdiagnose is nooit een goed idee. Als nachtelijk plassen af en toe voorkomt en alleen na een avondje flink drinken of het drinken van extra grote kruidentheeën, is dat geruststellend. Als het echter geen teken is van een luchtwegaandoening, kan het een teken zijn van een urineweginfectie . In principe is dit te herkennen aan de eerste keer plassen, die pijnlijk genoeg is om je te laten uitschreeuwen. Mensen met een overactieve blaas, die juist andersom functioneert dan normaal, ervaren ook dit soort slopende toiletbezoekjes.

Nocturie, in tegenstelling tot de "psychologische" aandrang die de indruk wekt dat men "moet plassen", dwingt mensen ertoe om naar het toilet te rennen, met het risico dat ze in bed plassen. Het komt vaak voor, zelfs bij een lage vochtinname. Raadpleeg een arts als nocturie gepaard gaat met andere zorgwekkende symptomen: pijn of een branderig gevoel tijdens het plassen, bloed in de urine, extreme vermoeidheid, gezwollen benen of intense dorst.

Is het mogelijk om het scenario om te keren en het comfort terug te winnen?

Soms is een simpele aanpassing van je levensstijl al genoeg om de drang om te plassen te onderdrukken. Minder zout eten, na een bepaald tijdstip minder drinken, 's avonds kiezen voor zetmeelrijke producten (die bekend staan om hun absorberende eigenschappen) en je benen iets hoger leggen zijn allemaal eenvoudige aanpassingen waardoor je 's ochtends niet meer uit bed hoeft te komen.

Bij chronisch nachtelijk urineren is het uiteraard belangrijk om de oorzaak te achterhalen en de onderliggende factoren te behandelen. Als het om een ademhalingsaandoening gaat, zal de arts verder onderzoek doen en een specifiek hulpmiddel of een kaakprothese voorschrijven.

Het is alleen in Disneyfilms verleidelijk om het comfort van je huis te verlaten om naar het toilet te gaan. Meerdere keren per nacht plassen is een onaangename ervaring, maar soms ook een verhelderende. Het is beter om voor niets naar de dokter te gaan dan te wachten tot het probleem erger wordt.