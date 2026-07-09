Dankzij een specifiek gen zijn sommige mensen minder gevoelig voor zweetgeur.

Wat als onze aanleg voor lichaamsgeur deels te wijten is aan onze genetische aanleg? Jarenlang heeft onderzoek zich gericht op een specifiek gen, ABCC11 genaamd, dat van invloed is op hoe okseltranspiratie wordt waargenomen. Volgens beschikbare studies dragen sommige mensen een variant van dit gen waardoor ze aanzienlijk minder gevoelig zijn voor lichaamsgeur.

Een gen genaamd ABCC11

Volgens Medical News Today codeert het ABCC11-gen voor een transporteiwit, een soort 'pomp' die verantwoordelijk is voor het verplaatsen van bepaalde moleculen door celmembranen. Een puntmutatie in het DNA, genaamd 538G>A, kan deze pomp inactief maken. Mensen die deze inactieve versie op beide kopieën van het gen erven (het zogenaamde 'AA'-genotype) produceren zeer weinig van de geurveroorzakende stoffen. De actieve, dominante versie, met slechts één kopie aanwezig, is daarentegen voldoende om geurige transpiratie te produceren.

Waarom gaat zweet uiteindelijk stinken?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is transpiratie zelf vrijwel geurloos. Geur ontstaat wanneer bacteriën die van nature op de huid aanwezig zijn, bepaalde stoffen in het zweet afbreken die door apocriene klieren worden geproduceerd, met name die onder de oksels. Het ABCC11-gen speelt een cruciale rol in dit proces: het draagt bij aan het transport van voorlopermoleculen naar de huid, die vervolgens door bacteriën worden omgezet in geurveroorzakende stoffen, met name thiolen. Wanneer dit eiwit inactief is, worden deze voorlopers niet langer getransporteerd: de verantwoordelijke bacteriën hebben minder grondstoffen tot hun beschikking en de geur wordt aanzienlijk verminderd.

Een variant die zeer ongelijkmatig verdeeld is.

Zoals uitgelegd in een studie gepubliceerd in het Journal of Investigative Dermatology , varieert de frequentie van deze variant aanzienlijk tussen verschillende populaties. Verschillende studies schatten dat het 80 tot 95% van de mensen van Oost-Aziatische afkomst treft, terwijl het zeldzaam blijft, met een prevalentie van ongeveer 0 tot 3%, in populaties van Europese of Afrikaanse afkomst. Binnen de Oost-Aziatische groepen lijken Koreanen de hoogste prevalentie te hebben. Deze contrasterende verdeling intrigeert onderzoekers, die de hypothese van selectie tijdens de menselijke evolutie opperen, hoewel er nog geen universele consensus bestaat over de verklaring.

Een aanwijzing in het oorsmeer

Verrassend genoeg bepaalt ditzelfde gen ook het type oorsmeer. De inactieve variant ("AA") wordt over het algemeen geassocieerd met droog, helder oorsmeer, terwijl de actieve variant gekoppeld is aan vochtig oorsmeer. Door de aard van uw oorsmeer te observeren, kunt u dus een indicatie krijgen, zij het een benadering, van welke variant u draagt. Voor een betrouwbaar antwoord is alleen genetisch onderzoek nodig om het exacte genotype te bepalen.

Genetica verklaart niet alles: voeding, hygiëne, stress en zelfs de bacteriële flora van de huid hebben ook invloed op lichaamsgeur. Maar het ABCC11-gen laat zien hoe een minimale verandering in DNA tastbare, alledaagse gevolgen kan hebben. Voor mensen die drager zijn van de inactieve variant, wordt het gebruik van deodorant in theorie bijna overbodig. Deze eigenaardigheid herinnert ons eraan dat achter onze meest alledaagse verschillen soms complexe evolutionaire verhalen schuilgaan.