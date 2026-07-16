Hittegolf: het simpele gebaar met de tong dat helpt om af te koelen.

De hittegolven die grote delen van Europa teisteren lijken eindeloos. En hoewel deze drukkende hitte aanhoudt, heeft het lichaam moeite zich aan te passen. Om af te koelen zwaaien mensen met waaiers, maken ze ijskettingen en besproeien ze zichzelf met waternevel. Deze yogalerares heeft echter een andere, meer ongebruikelijke techniek: ze rolt haar tong om haar lichaam weer aan de kamertemperatuur aan te passen.

Sītali-ademhaling, een magische formule om af te koelen.

De hittegolf is meedogenloos en geeft ons het gevoel alsof we in de film "Groundhog Day" zijn beland. Elke keer dat we naar buiten gaan, voelt het als een beproeving door het vuur. Het asfalt is als gloeiende kolen, de lucht is benauwender dan in de woestijn en bij de minste stap veranderen we in plassen. Deze hitte is bijna apocalyptisch. Zelfs de thermometer heeft niet meer genoeg cijfers om de temperatuur in de zon nauwkeurig te meten.

Sommigen kiezen ervoor om in het donker te blijven schuilen, terwijl anderen gedwongen zijn deze drukkende atmosfeer te trotseren om naar hun werk te gaan of afspraken na te komen. In dit weer, waarin plastic stoelen smelten en het heet genoeg is om een ei te bakken, verlangt het lichaam ernaar om naar de ijsschotsen te migreren. Alleen stelt de huidige technologie ons nog niet in staat om naar een ander continent te teleporteren, noch om onszelf in een cryogene capsule op te sluiten.

Dus we doen het met wat we hebben: draagbare ventilatoren, nekwarmer die koele lucht blazen, vernevelingssprays… Elk voorwerp, van een papieren tijdschrift tot een aktetas, wordt ook een geïmproviseerde ventilator. Content creator @intuitibelle, een toonbeeld van wijsheid, heeft een wel heel bijzondere techniek om haar lichaamstemperatuur te verlagen. Ze trekt een grimas. Yogaliefhebbers weten dat het veel meer is dan een grappige uitdrukking. Het is een effectieve "yogische truc" met een naam: Sitali-ademhaling. Een Sanskrietterm die letterlijk "koel" betekent.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Ariana ~ Functionele Yoga & Mobiliteit 🤸🏽‍♀️ (@intuitibelle)

Een op yoga geïnspireerde techniek die gemakkelijk na te bootsen is.

Wees gerust: je hoeft geen expert te zijn om deze ademhalingstechniek te proberen, die aanvoelt alsof je airconditioning in je mond hebt. Het is eenvoudiger dan een handstand of de kraaihouding. Je hoeft alleen maar je tong flexibel te hebben om deze kleine mondoefening te doen. "Je rolt je tong, je ademt rustig in... en voilà: er komt superkoele lucht binnen. Net een mini-ventilator in je mond," legt de maker van deze video uit.

Deze lichte tongbuiging, die vroeger bijna een schoolpleinuitdaging was, zorgt ervoor dat je de frisse lucht in je lichaam voelt stromen. Het creëert een soort 'doorgang'. Om deze beweging optimaal uit te voeren, adem je langzaam in door de buis die je met je tong vormt, trek je je tong terug en sluit je je mond. Vervolgens adem je rustig uit door je neus. Er is ook een variant voor mensen die hun tong nooit op deze manier hebben kunnen krullen en die denken dat het een gave van de natuur is. Zo doe je het, voor degenen die al sinds de basisschool vastzitten in een routine:

De lippen blijven lichtjes geopend.

De tanden raken elkaar bijna aan.

We ademen zachtjes in door onze tanden, waardoor een licht fluitend geluid ontstaat.

Adem vervolgens uit door je neus.

Wat het daadwerkelijk voor het lichaam doet

Het is moeilijk voor te stellen dat je deze ongebruikelijke gezichtsuitdrukking maakt in een overvolle metro of midden in een dichte menigte. Je zou bang zijn om er als een complete zonderling uit te zien of verkeerd begrepen te worden. Toch zou het zonde zijn om dit kleine gebaar achterwege te laten uit angst om belachelijk over te komen of beoordeeld te worden.

Achter deze uitdaging van de vroege kindertijd schuilt bovenal een therapeutische grimas die diep in het lichaam resoneert. "Het is een eeuwenoude pranayama die helpt de lichaamstemperatuur te verlagen, de zenuwen te kalmeren, de geest (en sterke emoties) tot rust te brengen en de spijsvertering te verbeteren", legt deze coach uit, waarmee hij bewijst dat innerlijke rust geen verloren illusie is en ook niet de aantrekkingskracht van zelfhulpboeken.

Naast het naar boven halen van ons innerlijke kind, bewijst deze kleine tongbeweging hoe kalmerend dit orgaan voor het lichaam kan werken. Om de nervus vagus te kalmeren, steken sommige wellness-specialisten zelfs dagelijks hun tong uit. Het is een ontspanningsritueel, naast vele andere. Dit is dus een goede reden om je tong voor iets anders te gebruiken dan vakantieselfies.