Rugpijn op het werk: deze houdingen kunnen een wereld van verschil maken.

Lage rugpijn, een stijve nek, gespannen schouders: een dag achter een scherm kan snel zijn tol eisen. Het goede nieuws is dat een paar simpele aanpassingen je dagelijks leven comfortabeler kunnen maken. En bovenal hoef je niet op zoek te gaan naar de 'perfecte houding': de echte sleutel is regelmatig bewegen.

Een goede houding is in de eerste plaats een comfortabele houding.

De ideale stoel bestaat niet echt. Een paar richtlijnen kunnen je echter wel helpen om een comfortabelere omgeving voor je rug te creëren.

Houd je voeten plat op de vloer of op een voetensteun, met je bovenbenen horizontaal en je knieën in een hoek van ongeveer 90°.

Uw stoel moet comfortabel zitten, zonder dat de rand van de zitting in uw rug drukt.

De rugleuning moet de onderrug op natuurlijke wijze ondersteunen, terwijl de bovenrug recht blijft zonder stijf te zijn.

Denk er ook aan om je schouders te ontspannen, je ellebogen dicht bij je lichaam te houden en je handen in lijn met je onderarmen te houden.

Het is niet de bedoeling dat je als een standbeeld voor je computer blijft zitten: je moet gemakkelijk van houding kunnen veranderen.

Ook uw scherm verdient uw volledige aandacht.

Heb je aan het eind van de dag vaak last van een stijve nek? Kijk dan eens naar je scherm. Een verkeerde opstelling kan bijdragen aan nekklachten. Idealiter staat de bovenkant van de monitor op ooghoogte en het scherm op ongeveer 50 tot 70 centimeter afstand van je gezicht, ongeveer de lengte van een arm.

Een belangrijk punt om te onthouden als u multifocale lenzen draagt: het kan helpen om het scherm iets lager te plaatsen. Dit voorkomt dat u uw nek hoeft te verdraaien om goed te kunnen zien. Het toetsenbord kunt u het beste zo'n 10 tot 15 centimeter van de rand van het bureau plaatsen. Dit detail kan ervoor zorgen dat uw schouders en armen meer ontspannen blijven.

De beste bondgenoot van je rug? Beweging.

Zelfs met een comfortabele stoel en een perfect ingericht bureau is urenlang stilzitten geen goed idee. Je lichaam heeft behoefte aan afwisseling.

Het idee is simpel: neem elke 50 tot 60 minuten 5 tot 10 minuten de tijd om van positie te veranderen.

Sta op, doe een paar stappen , haal een glas water of kijk gewoon even in de verte om je ogen rust te geven.

Als de omgeving het toelaat, kan het afwisselen tussen zitten en staan ook voordelen bieden.

En bovenal, voel je niet schuldig als je tijdens je werkdag even beweegt: deze kleine veranderingen in tempo dragen juist bij aan je welzijn.

Drie eenvoudige dingen die je op kantoor kunt doen

Je hoeft geen volledige training te doen om de spieren die het hardst werken te ontspannen. Een paar lichte bewegingen kun je gemakkelijk in je dagelijkse routine inpassen.

Voor de onderrug: ga staan, plaats uw handen op uw onderrug en leun een paar seconden zachtjes achterover, zonder te forceren. Deze beweging helpt om van houding te veranderen na urenlang zitten.

Voor de nek: ga zitten en trek uw kin zachtjes naar uw keel, alsof u een lichte 'dubbele kin' wilt creëren, zonder uw hoofd te laten zakken. Houd dit een paar seconden vast en laat dan los.

Voor de bovenrug: maak ongeveer tien keer een brede achterwaartse rotatie van de schouders. Een eenvoudige oefening om opgebouwde spanning los te laten.

Het sleutelwoord blijft zachtheid: geen enkele beweging mag pijnlijk zijn.

Wat als het probleem ook aan uw apparatuur ligt?

Aanhoudende pijn mag niet alleen worden toegeschreven aan een "slechte houding". Ook je werkomgeving kan een rol spelen. Een stoel die te laag is of slecht is afgesteld, een verkeerd geplaatst scherm, een oncomfortabel toetsenbord, een ongeschikte muis of een ongeschikt bureau: apparatuur die niet bij je lichaam past, kan de vermoeidheid gedurende de dag verergeren.

Een ergonomische werkplek draait om het aanpassen van je werkomgeving aan je lichaam, niet andersom. Een verstelbare stoel, een goed geplaatst scherm en een geschikte muis kunnen allemaal bijdragen aan meer comfort en het voorkomen van bepaalde pijntjes en kwalen. Als je veel uren achter een scherm doorbrengt, is het de moeite waard om je hele werkplek eens onder de loep te nemen, in plaats van je alleen te richten op je zithouding.

Als je rug aangeeft dat je het rustiger aan moet doen, doe het dan rustig aan.

Enige spanning na een lange dag is normaal. Als de pijn echter ernstig is, meerdere weken aanhoudt, uitstraalt naar één been, gepaard gaat met tintelingen of uw slaap verstoort, is het raadzaam een arts of andere zorgverlener te raadplegen.

En als uw werkplek het probleem lijkt te zijn, overweeg dan ook een bedrijfsarts te raadplegen. Die kan u helpen uw werkplek te beoordelen en de nodige aanpassingen te overwegen. Want ja, als u ernstige rugpijn heeft, is het niet de prioriteit om veel rekoefeningen te doen of de "perfecte houding" te zoeken: het is de prioriteit om medisch advies in te winnen.

Tot slot willen we nog even verduidelijken dat je rug niet acht uur lang in een "perfecte positie" hoeft te staan. Wat hij het meest nodig heeft, is afwisseling, beweging en een geschikte omgeving. Voor comfort op het werk is de beste aanpak heel simpel: de beste houding is degene die je regelmatig verandert.