Deze weinig bekende aandoening kan de frustratie op het werk versterken.

Irriteert de loutere aanwezigheid van uw collega's u al? De manier waarop ze hun thee drinken, op hun toetsenbord tikken, hun benen onder hun bureau zwaaien, aan hun haar zitten om hun gedachten te benadrukken – het is een waar fysiek ballet, en het bevalt u absoluut niet. Als de acties en gebaren van uw collega's u innerlijk irriteren, lijdt u mogelijk aan misokinese .

Wat is misokinese?

Hoewel misokinese misschien klinkt als een fictieve superkracht uit "Stranger Things", is het in werkelijkheid een zeer invaliderende stoornis in het dagelijks leven, vooral op de werkvloer wanneer collega's nerveus met hun vingers op een bureau friemelen, driftig op het uiteinde van een pen drukken of met hun kin over een ingewikkeld dossier wrijven. In open kantoorruimtes, die snel tot sensorische overbelasting kunnen leiden, kan misokinese zich snel ontwikkelen.

Dit verklaart waarom je tolerantieniveau drastisch daalt wanneer je een collega ziet die touwtjespringbewegingen met zijn pen improviseert of constant met zijn voet tikt. Mensen met misokinese hebben moeite om weg te kijken en zich te concentreren op deze repetitieve gebaren, die als aan een lopende band door anderen worden uitgevoerd. Ze zijn niet zomaar afgeleid; ze ervaren een innerlijke onrust die zeer moeilijk te beheersen is.

Misokinese valt in dezelfde categorie als misofonie, de afkeer van luide mondgeluiden, muisklikken, toetsenbordklikken of zelfs licht hoorbare ademhaling. "Het beïnvloedt het vermogen van mensen om te genieten van sociale interacties, werk of leren", legt Dr. Handy uit. Deze stoornis, die nog relatief onbekend is bij het grote publiek en slecht gedocumenteerd, treft naar schatting 33% van de bevolking, volgens een onderzoek van de Universiteit van Brits-Columbia.

Hoe ontwikkelt misokinese zich?

Als je die collega die constant onrustig op zijn of haar stoel zit en er een pervers genoegen in schept om hem heen en weer te draaien niet meer kunt uitstaan, ben je misschien niet 'gespannen', maar lijd je simpelweg aan misokinese. Zoals het onderzoek aantoont, kan deze negatief geladen stoornis variëren van lichte irritatie tot slopende angst. Gevoelens van frustratie, onverklaarbare prikkelbaarheid of oncontroleerbare stresspieken – misokinese manifesteert zich bij iedereen anders. Deze collega, die je gedachten monopoliseert met zijn of haar besmettelijke dwangstoornis, stoort jou waar anderen niets meer zien dan een geconcentreerde werknemer.

Misokinese, soms verward met aandachtstekortstoornis , is geen teken van een afgeleide geest, maar van overmatige empathie. Volgens dr. Handy, hoogleraar psychologie en onderzoeker van dit inzichtelijke onderzoek, kan misokinese worden veroorzaakt door onze spiegelneuronen, hersencellen die empathie reguleren en ons in staat stellen "de intenties achter de acties van anderen te begrijpen", legt hij uit. Kortom, je hersenen nemen een omweg.

Een trillend been, nerveus bewegende vingers, een hand die tussen twee belangrijke taken door aan het bot knaagt... Deze bewegingen zijn de fysieke manifestatie van stress en ze hebben snel invloed op je geest. "Onze spiegelneuronen helpen ons de emoties van anderen te begrijpen, maar kunnen het ook moeilijk maken om repetitieve bewegingen die als storend worden ervaren te negeren", voegt Sumeet Jaswal, mede-auteur van de studie, toe.

Wat kan er gedaan worden om misokinese te bestrijden?

Nee, je bent niet gedoemd om innerlijk te koken van woede elke keer dat je collega zijn pen in een dirigeerstok verandert. Hoewel misokinese bijzonder vervelend kan zijn, zijn er manieren om de impact ervan op het dagelijks leven te minimaliseren.

De eerste stap is simpelweg een naam geven aan wat je voelt. Begrijpen dat het geen ongefundeerde onverdraagzaamheid of overmatige prikkelbaarheid is, helpt om schuldgevoelens te verminderen. Je hersenen reageren op een specifieke prikkel, vaak automatisch. Het is geen bevlieging of een driftbui op kantoor.

Vervolgens speelt de omgeving een belangrijke rol. Als u in een open kantoorruimte werkt, probeer dan uw gezichtsveld enigszins te veranderen. Door van stoel te veranderen, de hoek van uw scherm aan te passen of een discreet schermpje te plaatsen, kunt u uw blootstelling aan deze afleidende bewegingen aanzienlijk verminderen. Soms kan een verschuiving van een paar centimeter een hele werkdag redden.

Sommige mensen vinden ook troost in 'tegenprikkels'. Luisteren naar zachte muziek via een koptelefoon, het afspelen van witte ruis of het dragen van oordopjes, zelfs zonder geluid, kan een soort beschermende bubbel creëren. Dit helpt de hersenen hun aandacht af te leiden van de repetitieve handelingen die hun waakzaamheid monopoliseren.

Als alleen al de aanblik van een trillend been je bloeddruk doet stijgen, betekent dat niet dat je collega's ineens onuitstaanbaar zijn geworden. Het kan simpelweg zijn dat je hersenen de bewegingen om je heen iets te intens oppikken. Een subtiele vorm van overgevoeligheid, soms irritant, maar wel degelijk bestaand.