Dit genegeerde geluid zou kunnen wijzen op nerveuze uitputting.

Een licht knarsend geluid 's nachts lijkt misschien onschuldig. Toch schuilt er achter dit discrete geluid soms veel meer dan een simpele slechte gewoonte. Bruxisme – het onvrijwillig klemmen of knarsen van de tanden – wordt vaak in verband gebracht met chronische stress en een geleidelijke toename van nerveuze vermoeidheid.

Wanneer je kaak voor je spreekt

Bruxisme treft veel mensen , vaak zonder dat ze het meteen beseffen. Sommigen ontdekken het probleem via hun partner, anderen door pijn bij het wakker worden of een gevoel van spanning in de kaak.

Volgens diverse specialisten treedt deze onbewuste reflex vaak op tijdens perioden van stress of angst. Wanneer het zenuwstelsel langdurig in een staat van paraatheid verkeert, bouwt het lichaam spierspanning op... en de kaak is vaak een van de eerste gebieden die hierdoor worden beïnvloed.

Het gevolg: tandenknarsen of -klemmen, soms de hele nacht door. Dit verschijnsel kan ook overdag voorkomen, vooral bij mensen die onder druk werken of die de neiging hebben hun emoties te internaliseren.

Een mogelijk teken van nerveuze vermoeidheid

Het probleem met bruxisme is dat het niet alleen bij de tanden blijft. Door herhaaldelijk de spieren aan te spannen, blijft het lichaam in een constante staat van spanning. Deze overbelasting kan bepaalde stressgerelateerde mechanismen verstoren, met name die waarbij cortisol betrokken is, ook wel het 'stresshormoon' genoemd. Stap voor stap kan er een vicieuze cirkel ontstaan: hoe meer het zenuwstelsel onder druk staat, hoe meer het knarsen toeneemt... en hoe slechter het lichaam zich herstelt.

Bruxisme kan vervolgens gepaard gaan met diverse symptomen, die soms worden gebagatelliseerd:

hoofdpijn bij het wakker worden;

aanhoudende vermoeidheid;

pijn in de kaak, het gezicht of de nek;

spierspanning;

Slaap van slechte kwaliteit.

Afzonderlijk genomen lijken deze signalen misschien klassiek. Maar samen kunnen ze soms wijzen op echte nerveuze uitputting.

Waarom het beter is om het niet te negeren

Veel mensen beschouwen tandenknarsen als een onschuldige, onbeduidende gewoonte. Wanneer het echter vaak voorkomt, kan het wel degelijk gevolgen hebben voor het lichaam. Fysiek kan bruxisme leiden tot vroegtijdige slijtage van de tanden, aanzienlijke spierpijn en zelfs problemen met het kaakgewricht.

Naast het tandheelkundige aspect kan dit symptoom ook een teken zijn dat het tijd is om het rustiger aan te doen en naar je emotionele toestand te luisteren. Een professional raadplegen kan helpen voorkomen dat het probleem chronisch wordt. Afhankelijk van je behoeften kan een tandarts, arts, psycholoog of osteopaat helpen de oorzaken te achterhalen en de spanning te verlichten.

Zorg voor rust voor je zenuwstelsel.

De behandeling van bruxisme gaat niet alleen over het beschermen van je tanden. Het doel is ook om de overbelasting van het zenuwstelsel te verminderen die deze reflex aanwakkert. Het verbeteren van je slaapkwaliteit, het beter leren omgaan met stress en het inbouwen van meer rust in je dagelijkse routine kunnen de symptomen verlichten. Dit betekent niet dat je moet streven naar een perfect of stressvrij leven. Je lichaam heeft er geen behoefte aan dat je constant op je best presteert. Wat het het meest nodig heeft, is balans, rust en momenten om spanning los te laten.

Kortom, tandenknarsen is soms een van die stille signalen die het lichaam afgeeft wanneer het zijn grens bereikt. Zelfs subtiel kan het een diepere mentale en fysieke vermoeidheid onthullen dan je op het eerste gezicht zou denken. Door ernaar te luisteren zonder je schuldig te voelen, kun je voor jezelf zorgen voordat de uitputting verder toeslaat.