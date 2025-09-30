Vous pensez que les autres ne vous aiment pas ? Le lien avec le TDAH va vous surprendre

Votre amie ne vous répond pas sur le champ ? Votre famille ignore vos messages dans le groupe Whatsapp ? Au lieu de relativiser, vous en venez tout de suite à cette triste conclusion : personne ne vous aime. Non, vous n’êtes pas un Caliméro sans coquille ni un vilain petit canard. Si cette pensée effleure régulièrement votre esprit, c’est peut-être le signe que vous êtes TDAH.

La dysphorie de sensibilité au rejet : quand le silence fait mal

Votre ami annule une sortie au dernier moment ? Votre collègue reste neutre quand vous lui évoquez un projet ? Ces situations sont plutôt communes et la plupart des gens ne s’en attristent pas. Elles irritent, agacent, déçoivent sur le coup, mais ça s’estompe dans l’heure qui suit. Cependant, elles ont le chic de vous faire douter de votre valeur. Bien loin de passer à autre chose, vous vous dites « il doit me détester », « j’ai ruiné notre amitié ». Vous avez l’impression d’être en tort et vous vous reprochez tous les maux de la terre.

Si vos proches pensent que vous vous faites des films et que vous êtes « parano », en réalité, vous êtes peut-être en proie à une dysphorie de sensibilité au rejet. Un symptôme sourd mais lourd du TDAH. Bien sûr, tout le monde peut être blessé par une remarque ou un oubli. Toutefois, dans le cadre de la dysphorie de sensibilité au rejet, la réaction est disproportionnée. Une phrase anodine, comme « Je pensais que tu allais faire ça autrement », peut déclencher une avalanche de honte et de doute.

La douleur émotionnelle est immédiate et intense. Certaines personnes se replient sur elles-mêmes, s’excusent de manière excessive, ou, à l’inverse, réagissent vivement pour se protéger. Selon une étude menée par le professeur Shaw en 2018 sur le contrôle émotionnel chez les personnes TDAH, ce n’est pas un défaut de caractère : c’est une différence neurologique. Les émotions ne sont pas « trop » par choix, elles sont ressenties plus fort et mettent plus de temps à redescendre.

Un lien biologique : le cerveau hypersensible aux émotions

Le TDAH est souvent associé à des troubles de l’attention ou de l’impulsivité, mais la dysrégulation émotionnelle reste méconnue. L’amygdale, qui alerte face aux émotions, et le cortex préfrontal, qui régule nos réactions, interagissent différemment chez les personnes TDAH. Résultat : chaque émotion, qu’elle soit positive ou négative, est amplifiée et difficile à calmer.

Une étude publiée en 2024 dans le Journal of Attention Disorders a montré que les personnes présentant des symptômes TDAH ressentent une hypersensibilité particulière au rejet. Même un commentaire neutre peut être interprété comme critique. Face à ces signaux, l’anxiété monte : « Si je dis non, ils ne m’aimeront plus ». Cette peur conduit à accepter des situations inconfortables pour éviter toute confrontation.

Comment vivre avec cette hypersensibilité sociale

Comprendre la source de ce stress peut aider à le gérer. Premièrement, reconnaître que cette sensibilité n’est pas un défaut mais une manifestation neurologique est libérateur. Il ne s’agit pas de faiblesse ou de fragilité, mais d’un mode de fonctionnement différent. Ensuite, il est possible de mettre en place des stratégies :

Se donner le temps de réfléchir avant de réagir. Respirer, attendre une réponse ou un contexte avant de tirer des conclusions.

Communiquer ses besoins. Dire à ses proches : « Parfois, je réagis fortement, ce n’est pas contre toi, c’est juste moi ».

Pratiquer la bienveillance envers soi-même. Chaque pensée de rejet n’est pas la vérité ; elles sont souvent amplifiées par le TDAH.

Soutien professionnel. Les psychologues ou thérapeutes spécialisés peuvent aider à mettre en place des techniques pour réguler les émotions et la peur du rejet.

Si vous pensez que les autres ne vous aiment pas, ce n’est pas juste le signe d’un manque de confiance. Ni, votre côté dramaqueen qui ressort. C’est peut-être l’expression d’une différence, invisible à l’oeil mais parfois envahissante.