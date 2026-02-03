Moet deze doorbraak in de strijd tegen kanker gefinancierd worden? Het verzoek van een onderzoeker is controversieel.

Mariano Barbacid, een vooraanstaand Spaans onderzoeker en pionier in de strijd tegen kanker, kondigde onlangs een belangrijke doorbraak aan in de strijd tegen alvleesklierkanker en deed een oproep op televisie voor 30 miljoen euro aan financiering "om klinische proeven op mensen te starten". Nadat hij de ziekte echter volledig had uitgeroeid bij muizen, heeft dit verzoek de publieke opinie sterk verdeeld.

Een veelbelovende doorbraak (bij muizen)

Mariano Barbacid en zijn team, hoofd van de experimentele oncologiegroep van het CNIO in Spanje, hebben een drievoudige therapie ontwikkeld die drie geneesmiddelen combineert die zich richten op belangrijke eiwitten (KRAS, EGFR, STAT3). Bij muizen verdwenen de tumoren in de alvleesklier zonder significante terugval, zelfs nadat de behandeling was stopgezet, en zonder ernstige bijwerkingen. Deze resultaten, gepubliceerd in PNAS, bieden hoop in de strijd tegen deze uiterst agressieve vorm van kanker met een lage vijfjaarsoverlevingskans (minder dan 10%).

Financiering, een kolossale uitdaging

Mariano Barbacid schat de kosten van de overgang naar klinische proeven op mensen, een complex proces van 2-3 jaar waarbij drie geneesmiddelen tegelijkertijd worden getest, op minstens 30 miljoen euro. Hij roept daarom op tot dringende steun en benadrukt dat "vertragingen duizenden levens kunnen kosten". Hoewel veelbelovend, wijzen experts erop dat "successen bij dieren" niet altijd op mensen van toepassing zijn en rigoureuze validatie vereisen.

Controverse op sociale media

De reacties online zijn gepassioneerd en verdeeld. Aan de ene kant is er enthousiasme: "Een bokser verdient 30 miljoen in één of twee gevechten. Een voetballer in een jaar. Het zou zonde zijn voor de mensheid om deze man geen 30 miljoen te geven voor onderzoeken die miljoenen levens kunnen redden."

Aan de andere kant is er ook scepsis: "Iedereen vraagt zich af 'waar zijn de miljardairs?' Ze weten dat het onzin is. Klinische proeven zouden een miljard kosten. In plaats van je af te vragen 'waarin te investeren?', kun je je beter afvragen 'waarom niet investeren?' Dat is wat miljardairs doen."

Het verzoek van Mariano Barbacid om 30 miljoen euro heeft een cruciaal debat op gang gebracht: moeten er massaal investeringen worden gedaan in deze drievoudige therapie voor alvleesklierkanker, die is gevalideerd bij muizen, of moeten we wachten op aanvullende garanties? Deze controverse, die balanceert tussen legitieme hoop en wetenschappelijke voorzichtigheid, onderstreept de dringende noodzaak om onderzoek naar een "stille moordenaar" te financieren, waarmee mogelijk miljoenen levens gered kunnen worden.