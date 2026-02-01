Volgens een onderzoek wordt slapen in deze positie sterk afgeraden.

Elke ochtend hetzelfde ritueel: tintelingen in de vingers, stijve schouders, de behoefte om de armen te schudden om het gevoel terug te krijgen. Je wijt het aan een slechte nachtrust, maar wat als je slaaphouding de echte boosdoener is? Deze instinctieve houding, met de armen opgetrokken tegen de borst als een tyrannosaurus, bedreigt je zenuwen en je dagelijkse comfort.

Een instinctieve houding die schadelijk is.

Deze houding, online bekend als de "T. rex-houding", drukt op de zenuwen in de ellebogen en polsen. Een studie gepubliceerd in het Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy toont aan dat langdurige buiging van de elleboog tijdens de slaap de intra-zenuwdruk in het ulnaire kanaal aanzienlijk verhoogt, wat bij 25% van de zijslapers leidt tot paresthesie en pijn. Als dit nacht na nacht wordt herhaald, kan het de schouderspanning verergeren en zenuwirritatie veroorzaken die vergelijkbaar is met het carpale tunnelsyndroom.

Waarschuwingssignalen die u niet mag negeren

Trilt u 's ochtends bij het wakker worden? Heeft u pijn die uitstraalt naar uw armen? Kunt u moeilijk dingen vastpakken? Deze symptomen wijzen op aanhoudende zenuwbeklemming. Als het ongemak aanhoudt na het opstaan of gepaard gaat met zwakte overdag, moet u een arts raadplegen. Vroegtijdig ingrijpen kan blijvende schade voorkomen.

Waarom vouwt het lichaam zich zo op?

Deze reflex komt voort uit ons beschermingsinstinct: chronische stress, angst of vermoeidheid zorgen ervoor dat het zenuwstelsel een geruststellende foetushouding aanneemt. Zelfs zonder grote trauma's kan het dagelijks leven deze nachtelijke gewoontes versterken.

Eenvoudige oplossingen voor revalidatie

Geen revolutie nodig: een klein kussentje tussen je armen en romp voorkomt overmatige buiging bij zijslapers. Wikkel een handdoek om je elleboog om de buiging te beperken, of gebruik een lichaamskussen dat je kunt samendrukken. Als je op je rug slaapt, leg je armen langs je zij of op een kussen bij je heupen. Rustige rek- en ademhalingsoefeningen voor het slapengaan kalmeren het zenuwstelsel.

Kortom, het aanpassen van deze kleine bewegingen verbetert de bloedsomloop, verlicht schouderpijn en geeft je 's ochtends weer energie. Je lichaam verdient beter dan een prehistorische houding – maak van deze nachten momenten van echt herstel.