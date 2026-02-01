Search here...

Volgens een onderzoek wordt slapen in deze positie sterk afgeraden.

Welzijn
Anaëlle G.
Photo d'illustration : krakenimages.com/Freepik

Elke ochtend hetzelfde ritueel: tintelingen in de vingers, stijve schouders, de behoefte om de armen te schudden om het gevoel terug te krijgen. Je wijt het aan een slechte nachtrust, maar wat als je slaaphouding de echte boosdoener is? Deze instinctieve houding, met de armen opgetrokken tegen de borst als een tyrannosaurus, bedreigt je zenuwen en je dagelijkse comfort.

Een instinctieve houding die schadelijk is.

Deze houding, online bekend als de "T. rex-houding", drukt op de zenuwen in de ellebogen en polsen. Een studie gepubliceerd in het Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy toont aan dat langdurige buiging van de elleboog tijdens de slaap de intra-zenuwdruk in het ulnaire kanaal aanzienlijk verhoogt, wat bij 25% van de zijslapers leidt tot paresthesie en pijn. Als dit nacht na nacht wordt herhaald, kan het de schouderspanning verergeren en zenuwirritatie veroorzaken die vergelijkbaar is met het carpale tunnelsyndroom.

@theworkoutwitch Reagerend op @K'dian 💥 Slapen met T-rex-armen is HET TEKEN 🦖 Herstel je zenuwstelsel (3-cursussenpakket) 🔗 op profiel #trexarms #zenuwstelselregulatie #zenuwstelselgenezing #zenuwstelsel #overweldigd#slaap ♬ En ik hou van haar van Santo en Johnny - Peach Girl

Waarschuwingssignalen die u niet mag negeren

Trilt u 's ochtends bij het wakker worden? Heeft u pijn die uitstraalt naar uw armen? Kunt u moeilijk dingen vastpakken? Deze symptomen wijzen op aanhoudende zenuwbeklemming. Als het ongemak aanhoudt na het opstaan of gepaard gaat met zwakte overdag, moet u een arts raadplegen. Vroegtijdig ingrijpen kan blijvende schade voorkomen.

Waarom vouwt het lichaam zich zo op?

Deze reflex komt voort uit ons beschermingsinstinct: chronische stress, angst of vermoeidheid zorgen ervoor dat het zenuwstelsel een geruststellende foetushouding aanneemt. Zelfs zonder grote trauma's kan het dagelijks leven deze nachtelijke gewoontes versterken.

Eenvoudige oplossingen voor revalidatie

Geen revolutie nodig: een klein kussentje tussen je armen en romp voorkomt overmatige buiging bij zijslapers. Wikkel een handdoek om je elleboog om de buiging te beperken, of gebruik een lichaamskussen dat je kunt samendrukken. Als je op je rug slaapt, leg je armen langs je zij of op een kussen bij je heupen. Rustige rek- en ademhalingsoefeningen voor het slapengaan kalmeren het zenuwstelsel.

Kortom, het aanpassen van deze kleine bewegingen verbetert de bloedsomloop, verlicht schouderpijn en geeft je 's ochtends weer energie. Je lichaam verdient beter dan een prehistorische houding – maak van deze nachten momenten van echt herstel.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
Article précédent
Is bodybuilding de nieuwe obsessie van jongvolwassenen in 2026?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Is bodybuilding de nieuwe obsessie van jongvolwassenen in 2026?

In 2026 ontpopt krachttraining zich als een van de meest populaire activiteiten onder jongvolwassenen. De dominantie van cardio...

Alzheimer: Een geluidsfrequentie opent een veelbelovende onderzoeksrichting.

Nieuw onderzoek suggereert dat geluid met een specifieke frequentie de hersenen kan helpen bij het "opruimen" van afzettingen...

Meerdere keren per dag douchen: wat dat zegt over je persoonlijkheid

Meerdere keren per dag douchen kan soms wijzen op een verhoogde behoefte aan controle, stressverlichting of, in sommige...

Dit is een gebaar dat vrouwen na hun dertigste onderschatten (en dat het lichaam niet vergeet).

Na je dertigste hoor je vaak dat "je lichaam verandert" en dat je daar absoluut rekening mee moet...

Deze maandelijkse activiteit zou het welzijn van veel vrouwen kunnen verbeteren.

Gelukkige vrouwen hebben een geheim wapen tegen somberheid, en dat heet 'vrouwenliefde'. Als ze zich down of neerslachtig...

Wat de virale foto van twee chirurgen onthult na een buitengewone operatie

Een foto uit 2014, genomen in een Chinees ziekenhuis, is onlangs weer opgedoken op sociale media en heeft...

© 2025 The Body Optimist