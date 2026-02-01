Volgens deskundigen bereikt het lichaam zijn volledige potentieel op een bepaalde leeftijd.

Je hebt vast wel eens gehoord dat je lichaam in de bloei van zijn of haar leven is in je twintiger jaren. Experts bieden echter een genuanceerder perspectief: ons volledige fysieke potentieel bereiken we vaak iets later, rond onze dertigste. En bovenal is het geen kwestie van "waarde" of "verdienste": ieder lichaam is uniek en leeftijd is slechts één getal van vele.

De fitheid is op zijn best tussen de 26 en 36 jaar.

Een Zweedse studie, uitgevoerd door het Karolinska Instituut, volgde 427 mannen en vrouwen in de leeftijd van 16 tot 63 jaar gedurende bijna 50 jaar. Hun cardiorespiratoire capaciteit, kracht en spieruithoudingsvermogen werden herhaaldelijk gemeten. De resultaten zijn verrassend: de algehele fysieke fitheid bereikt over het algemeen een piek tussen de 26 en 36 jaar, met een maximum rond de 35 jaar, zowel bij vrouwen als bij mannen.

Meer specifiek bereiken de cardiorespiratoire capaciteit en het spieruithoudingsvermogen hun piek rond de leeftijd van 35-36 jaar, terwijl explosieve kracht, zoals spronghoogte, iets eerder stabiliseert voordat deze sneller afneemt. Deze cijfers laten zien dat het lichaam, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, niet "op zijn hoogtepunt" is in de twintiger jaren.

Na 35 jaar: een geleidelijke, maar aanpasbare achteruitgang.

Na de piek treedt geleidelijke fysieke achteruitgang op. Volgens het onderzoek nemen de vaardigheden aanvankelijk met 0,3 tot 0,6% per jaar af, en vervolgens met 2 tot 2,5% per jaar vanaf ongeveer 50 jaar. Tussen de piek en 63 jaar varieert het totale verlies van 30 tot 48%.

Deze cijfers zijn echter niet in steen gebeiteld. De neerwaartse trend verschilt aanzienlijk van persoon tot persoon. Sommige mensen behouden een opmerkelijk niveau tot ver na hun 50e, terwijl anderen een snellere achteruitgang ervaren. Dit toont aan dat je levensstijl, gewoonten en dagelijkse keuzes veel belangrijker zijn dan de leeftijd die in een onderzoek wordt aangegeven.

Verhuizen maakt echt een wereld van verschil.

Onderzoek benadrukt een belangrijk punt: fysieke activiteit verandert de levensloop. Mensen die van adolescentie tot volwassenheid actief zijn, bereiken een hoger piekvermogen en vertragen vervolgens de achteruitgang van hun prestaties. Zelfs degenen die later beginnen, winnen nog steeds 5 tot 10% aan fysieke capaciteit in vergelijking met sedentaire personen.

Maria Westerståhl, een van de onderzoekers, vat het als volgt samen: "Het is nooit te laat om te beginnen met bewegen." Lichaamsbeweging stopt de achteruitgang niet, maar vertraagt deze aanzienlijk en stelt het moment uit waarop het verlies van vaardigheden een dagelijkse strijd wordt.

Veroudering begint eerder dan we denken.

De resultaten bevestigen wat studies bij atleten al hadden aangetoond: een significante fysieke achteruitgang begint vóór de leeftijd van 40. Spiermassa, uithoudingsvermogen, kracht: alles neemt geleidelijk af, maar aanvankelijk subtiel. Deze biologische realiteit moet echter niet worden opgevat als een oordeel over je waarde of potentieel.

De echte uitdaging is niet alleen weten op welke leeftijd je "op je hoogtepunt" bent, maar vooral begrijpen hoe je dat hoogtepunt kunt maximaliseren en het plezier van een fit gevoel kunt verlengen. Goede slaap, een uitgebalanceerd dieet, regelmatige lichaamsbeweging en een gezonde levensstijl blijven essentieel om optimaal te genieten van elke levensfase.

Hoewel het onderzoek een gemiddelde leeftijd vaststelt waarop men een optimale fysieke conditie bereikt, moet deze uiteindelijk met een korreltje zout worden genomen. Ieder lichaam is anders, ieders traject is uniek. De leeftijd die experts aangeven, bepaalt op geen enkele manier je waarde, je schoonheid of je energie. Het is simpelweg een wetenschappelijke statistiek over algemene trends, bedoeld om je lichaam beter te begrijpen, niet om jezelf met anderen te vergelijken.