Volgens onderzoekers heb je zoveel vakanties per jaar nodig om een depressie te voorkomen.

Wie heeft er niet eens een golf van welzijn ervaren in de eerste paar dagen na het werk? De wetenschap bevestigt dat dit gevoel geen illusie is: meer pauzes nemen gedurende het jaar beschermt daadwerkelijk tegen stress en depressie.

Zeven haakjes om het mentale evenwicht te bewaren.

Volgens diverse studies , met name een van de Universiteit van Pittsburgh, is het ideale aantal vakanties voor optimaal mentaal welzijn zeven per jaar. Amerikaanse onderzoekers volgden enkele duizenden deelnemers gedurende meerdere jaren en observeerden een direct verband tussen reisfrequentie en psychische gezondheid. Degenen die minstens zeven vakantieperiodes namen – of het nu ging om lange weekenden of langere reizen – hadden een 30% lager risico op depressie.

Hun cortisolspiegel, het stresshormoon, was ook lager en hun stemming was stabieler. Deze terugkerende pauzes fungeren als "emotionele resets", waardoor de vicieuze cirkel van chronische vermoeidheid doorbroken wordt.

De fysiologische en emotionele voordelen van regelmatige pauzes

Zelfs korte vakanties hebben een meetbaar effect op het lichaam: ze verlagen de bloeddruk, verbeteren de slaapkwaliteit en versterken de emotionele regulatie. Onderzoekers leggen uit dat een simpele verandering van omgeving de beloningscircuits in de hersenen stimuleert, waardoor de aanmaak van dopamine en serotonine toeneemt, wat essentieel is voor een goed humeur. Het vooruitzicht op een korte vakantie, zelfs een die eraan komt, is soms al genoeg om de effecten van werkgerelateerde stress te verlichten.

Waarom meerdere korte vakanties beter zijn dan één lange reis

In tegenstelling tot de algemene opvatting dat één lange reis per jaar voldoende is om je batterijen weer op te laden, toont onderzoek aan dat het juist beter is om meerdere korte vakanties over het jaar te verspreiden. Deze onderbrekingen doorbreken de routine en zorgen voor een frequente herbalancering van het circadiane ritme, dat vaak verstoord raakt door overwerk. Een korte vakantie is daarom te verkiezen boven lange maanden zonder rust: het bevordert de mentale veerkracht en productiviteit op de lange termijn.

Laad je batterijen weer op zonder ver weg te hoeven gaan.

Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld te reizen: een simpele digitale detox, een weekend in de natuur of een paar dagen in een nabijgelegen stad levert al tastbare voordelen op. Onderzoekers benadrukken het belang van een psychologische pauze, meer nog dan de fysieke omgeving: even gas terugnemen, wandelen, lachen, jezelf blootstellen aan natuurlijk licht. Al deze eenvoudige handelingen dragen bij aan het voorkomen van een burn-out.

Deze studies benadrukken dus een cruciaal punt: mentale gezondheid wordt niet alleen in stand gehouden door prestaties of sport, maar ook door rust en ontspanning. Vakanties zijn geen luxe, maar een fundamentele psychologische en biologische drijfveer. Hoewel zeven reizen per jaar misschien niet haalbaar zijn, is het inlassen van regelmatige pauzes – echte rustmomenten in de dagelijkse sleur – al zeer gunstig.