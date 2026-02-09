Deze energieboost voor het slapengaan is niet zo positief als het lijkt.

Terwijl het tijd is om onder de dekens te kruipen en Morpheus te begroeten, barst je van de energie. Waar je 's ochtends nog moeizaam opstaat, voel je je 's avonds fantastisch. Toegegeven, deze nachtelijke vitaliteit stelt je in staat om de afwas te doen, de was op te hangen en een groot deel van je takenlijst af te werken, maar het is wel een teken van een innerlijke disbalans.

Wanneer het lichaam uit balans raakt

In een goed gereguleerd lichaam volgt cortisol, vaak het 'wakkerwordhormoon' genoemd, een precieze cyclus. Het bereikt een piek in de ochtend om energie te geven en neemt gedurende de dag geleidelijk af, waarna het plaatsmaakt voor melatonine, het slaaphormoon . Wanneer dit ritme wordt omgekeerd – wanneer het cortisolgehalte 's avonds piekt – geeft het lichaam valse signalen af: we voelen ons vol energie op het moment dat we juist tot rust zouden moeten komen. Het resultaat: een vertraagde slaap, lichte slaap, 's nachts wakker worden ... en chronische vermoeidheid bij het wakker worden.

Deze omkering van de hormonale cyclus is een beetje zoals een interne jetlag. Het lichaam weet niet meer wanneer het moet rusten of wanneer het actief moet zijn. Op de lange termijn kan dit het evenwicht van het hele zenuwstelsel verstoren en leiden tot meer stress, prikkelbaarheid of concentratieproblemen.

De meest voorkomende oorzaken

Deze onbalans ontstaat niet toevallig. Ze is vaak het gevolg van een opeenstapeling van kleine dagelijkse gewoontes die het zenuwstelsel in een staat van paraatheid houden.

Overprikkeling 's avonds: schermen, sociale media, werkmails of spannende series... alles wat de aandacht actief houdt, voorkomt dat de hersenen tot rust komen. Blauw licht blokkeert met name de natuurlijke aanmaak van melatonine.

Een te laat of te suikerrijk diner: een maaltijd rijk aan enkelvoudige koolhydraten of zware vetten verstoort de bloedsuikerspiegel en zet het lichaam ertoe aan cortisol af te scheiden om de bloedsuikerspiegel te stabiliseren. Dit is de bekende "energiepiek" die vaak wordt aangezien voor een natuurlijke energieboost.

Een verstoord circadiaans ritme: onregelmatig naar bed gaan of eten, het constant uitstellen van de bedtijd of vaak in kunstlicht leven, kan de hormoonafscheiding 's nachts destabiliseren.

Een signaal om op te letten, niet om te negeren.

Die 'tweede adem' 's avonds is geen toeval: het is een waarschuwing van je lichaam. In feite zegt het: "Ik ben uitgeput, maar ik weet niet hoe ik moet rusten." Het negeren van dit signaal houdt de vicieuze cirkel in stand: hoe later je naar bed gaat, hoe hoger je cortisolspiegel blijft en hoe lichter en minder herstellend je slaap wordt.

De eerste stap is daarom om dit moment van hernieuwde energie te observeren: wanneer treedt het op? Na wat voor soort dag? Deze aanwijzingen helpen vaak om te begrijpen wat de oorzaak is: een zwaar diner, een lange avond achter het scherm of opgebouwde stress.

Advies van naturopaten voor het herstellen van innerlijke rust

Doe het vanaf het einde van de middag rustig aan. Probeer na 19.00 uur geen stimulerende activiteiten meer te plannen: laat je energieniveau geleidelijk afnemen.

Creëer een rustgevend ritueel. Gedempte verlichting, bewuste ademhalingsoefeningen, lezen, een ontspannende thee of lichte stretchoefeningen geven de hersenen het signaal dat de avond nadert.

Eet een lichte, vroege avondmaaltijd. Idealiter vóór 20.00 uur, met de nadruk op gekookte groenten, magere eiwitten en gezonde vetten (avocado, noten, olijfolie).

Vermijd schermen. Vervang het eindeloze scrollen op je telefoon door een rustig moment zonder lichtprikkels.

Herstel het contact met je natuurlijke ritme. Probeer jezelf 's ochtends bloot te stellen aan daglicht en 's avonds de kunstmatige lichtbronnen te verminderen om je interne klok te synchroniseren.

Dus, de volgende keer dat je 's avonds een energieboost krijgt, geef dan niet toe aan de drang om je kasten op te ruimen of om 23.00 uur aan een nieuw project te beginnen. Zie het als een signaal van je lichaam: het heeft regelmaat, rust en ontspanning nodig.