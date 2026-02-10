Search here...

"Maar heel weinig mensen zijn hiertoe in staat": dit discrete gebaar kan helpen bij het lokaliseren van geluiden.

Welzijn
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Het vrijwillig bewegen van je oren is een van die subtiele maar intrigerende vaardigheden. Dit talent, dat slechts weinig mensen bezitten, komt desalniettemin veel vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Achter deze ogenschijnlijk onschuldige beweging schuilt een fascinerend verhaal over evolutie, de hersenen en het verborgen potentieel van het menselijk lichaam.

Een overblijfsel van onze voorouders… nog steeds springlevend.

Als je je oren ook maar een klein beetje beweegt, activeer je eigenlijk een reflex die we van onze primatenvoorouders hebben geërfd. Bij apen, katten en honden dient deze beweging om de oorschelpen nauwkeurig op een geluid te richten, om de bron ervan te identificeren of gevaar te anticiperen. In een dicht oerwoud of een wilde omgeving betekende dit vermogen een reëel overlevingsvoordeel.

Bij moderne mensen heeft deze reflex zijn oorspronkelijke functie verloren. De drie spieren die hiervoor verantwoordelijk zijn – de voorste, bovenste en achterste pink – worden grotendeels niet meer gebruikt. Toch blijven ze bij sommige mensen perfect activeerbaar. Wetenschappers schatten dat slechts zeer weinig mensen hiertoe in staat zijn, en het is nog niet duidelijk waarom dit vermogen ongeveer drie keer vaker voorkomt bij mannen dan bij vrouwen.

Een nieuwsgierigheid naar je spieren... of een aanwijzing over je hersenen?

Dit gebaar is mogelijk meer dan alleen een grappige curiositeit. Onderzoekers suggereren dat het een meer ontwikkelde vorm van neuroplasticiteit zou kunnen weerspiegelen. Met andere woorden, de hersenen van mensen die hun oren kunnen bewegen, zijn wellicht beter in staat om bepaalde neurale verbindingen te behouden, te reorganiseren of te reactiveren.

Sommige studies gaan zelfs nog verder en suggereren dat dit vermogen verband zou kunnen houden met een grotere veerkracht van de hersenen na een beroerte of trauma. Deze subtiele beweging zou dan een indicator worden van mentale flexibiliteit, aanpassingsvermogen en herstelpotentieel. Een prachtige demonstratie van alles waartoe je lichaam en hersenen in staat zijn, soms zonder dat je het zelf beseft.

Een staaltje van motorische coördinatie

Je oren bewegen is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het vereist een zeer precieze coördinatie tussen de hersenen en spieren die de meeste mensen nooit bewust gebruiken. Om ze te laten bewegen, moet je deze drie spieren tegelijkertijd activeren, zonder je te laten leiden door gezichts- of nekbewegingen.

Het is dus geen kwestie van anatomie – iedereen heeft deze spieren – maar eerder van neurale verbindingen. Bij sommige mensen zijn deze verbindingen actief gebleven. Bij anderen zijn ze simpelweg inactief geworden, zonder volledig te verdwijnen. Goed nieuws voor wie van lichte fysieke uitdagingen houdt.

Goed nieuws: je kunt het leren.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is dit talent niet voorbehouden aan een "genetische elite". Het is mogelijk om deze sluimerende spieren te activeren. Door voor een spiegel te staan, je te concentreren op het gebied rond de slapen en te proberen de kleinste spiertrekking op te wekken, kun je deze oeroude beweging geleidelijk reactiveren.

De sleutel zit hem in geduld, lichaamsbewustzijn en herhaling. Elke microbeweging telt. En zelfs als je je oren niet kunt laten trillen als een oplettende kat, stimuleer je nog steeds je lichaamsbewustzijn, coördinatie en de verbinding tussen je hersenen en spieren. Het is een lonende oefening voor je lichaam, je geest en je zelfvertrouwen.

Kortom, het bewegen van je oren maakt je misschien geen superheld, maar dit gebaar illustreert perfect de verborgen rijkdom van je lichaam. Het herinnert ons eraan dat je zoveel meer bent dan wat je dagelijks gebruikt, dat je hersenen wemelen van onontdekte neurale verbindingen en dat je lichaam het verdient om in al zijn subtiliteiten gevierd te worden.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
