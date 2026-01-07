In geval van een ongeluk is dit de stoel in de auto die de meeste levens zou kunnen redden.

Als we in een auto stappen, denken we zelden aan onze veiligheid bij het kiezen van onze zitplaats. Uit gewoonte, comfort of simpelweg een reflex geven we de voorkeur aan de voorstoel om de weg te kunnen zien, of een zijstoel achterin om ons hoofd tegen het raam te laten rusten. Een wetenschappelijke studie toont echter aan dat er een andere zitplaats is, die vaak over het hoofd wordt gezien, en die eigenlijk de veiligste van allemaal is.

De meest over het hoofd geziene… en veiligste plek

Volgens gegevens verzameld door Lucas Waldenback , medeoprichter van Zutobi, een platform voor rijopleidingen, biedt de middelste achterbank de beste overlevingskans bij een botsing. Een onderzoek uit 2009 wees uit dat passagiers op deze plek 46% meer kans hebben om een dodelijk ongeval te overleven dan passagiers voorin. Zelfs als alleen de achterbank in ogenschouw wordt genomen, blijft dit voordeel bestaan: de middelste zitplaats biedt 13% meer veiligheid dan de buitenste zitplaatsen.

Waarom dat verschil? Dat is een kwestie van techniek.

Het geheim zit hem in de geometrie van het voertuig en hoe het schokken absorbeert. Bij een botsing zijn de voor- en achterkant zo ontworpen dat ze vervormen en de impactenergie afvoeren – dit worden de "kreukelzones" genoemd. De middelste achterbank bevindt zich precies op het punt dat het verst verwijderd is van al deze kwetsbare zones, waardoor de impactkracht voor de passagier aanzienlijk wordt verminderd. Simpel gezegd: of het nu een frontale, zijdelingse of aanrijding van achteren is, deze stoel blijft het meest centraal en daardoor het minst blootgesteld.

Maar pas op, één detail verandert alles.

Dit voordeel is alleen zinvol als de passagier zijn of haar veiligheidsgordel correct draagt. En daar zit hem de crux: onderzoek toont aan dat mensen achterin vijf keer vaker vergeten hun gordel vast te maken. Daardoor lopen ze bij een botsing een verhoogd risico op ernstig, zelfs dodelijk letsel, wat de voordelen van deze veiligere zone volledig tenietdoet.

Veiligheid is een kwestie van gewoonte.

Zoals Lucas Waldenback ons eraan herinnert: "er bestaat niet zoiets als een perfect veilige stoel, alleen veiliger gedrag." De beste manier om jezelf te beschermen is door consequent je veiligheidsgordel te dragen, waar je ook zit – zelfs voor een korte rit.

De moraal van het verhaal is: houd dit in gedachten de volgende keer dat je in een auto stapt: hoewel de middelste zitplaats achterin misschien niet altijd even comfortabel lijkt, is het volgens de cijfers wel je beste bondgenoot als het om veiligheid gaat.