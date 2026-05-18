"Prosopagnosie": wat is deze neurologische aandoening die het herkennen van gezichten bemoeilijkt?

Het niet herkennen van het gezicht van een collega, een geliefde of zelfs je eigen gezicht kan verrassend lijken, maar sommige mensen ervaren dit dagelijks. Deze aandoening, prosopagnosie genaamd, beïnvloedt het vermogen om gezichten te herkennen zonder het zicht te belemmeren.

Wat is prosopagnosie?

Prosopagnosie, ook wel 'gezichtsblindheid' genoemd, is een neurologische aandoening die gekenmerkt wordt door problemen met het herkennen van bekende gezichten. Mensen met prosopagnosie zien wel gelaatstrekken, maar hebben moeite om een persoon te herkennen, zelfs familieleden of goede vrienden. Sommigen hebben ook moeite om hun eigen spiegelbeeld te herkennen.

Volgens het National Institute of Neurological Disorders and Stroke kan prosopagnosie vanaf de geboorte aanwezig zijn of ontstaan na een hersenbeschadiging die bepaalde hersengebieden aantast die betrokken zijn bij visuele herkenning.

Een aandoening die vaker voorkomt dan je misschien denkt.

Prosopagnosie kan zich in verschillende gradaties manifesteren. Sommige mensen ervaren slechts af en toe problemen, terwijl anderen zonder extra aanwijzingen geen enkel gezicht kunnen herkennen.

Onderzoekers schatten dat de ontwikkelingsvorm van de stoornis tot wel 2% van de bevolking kan treffen, hoewel veel gevallen ongediagnosticeerd blijven. De getroffenen gebruiken vaak alternatieve strategieën om iemand te identificeren, zoals hun stem, loopstijl of kapsel.

De rol van de hersenen bij gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is afhankelijk van verschillende hersengebieden, met name de fusiforme gyrus, gelegen in de temporale kwab. Volgens studies gepubliceerd in het tijdschrift Brain speelt dit hersengebied een cruciale rol bij het herkennen van gezichten en het onthouden van onderscheidende kenmerken. Een verminderde functie in dit gebied kan leiden tot problemen met het onderscheiden van gezichten, zelfs wanneer het algehele gezichtsvermogen normaal is.

Een impact op het sociale en professionele leven

Prosopagnosie kan gevolgen hebben in het dagelijks leven, met name in sociale interacties. Mensen die eraan lijden, vermijden mogelijk bepaalde situaties uit angst de personen met wie ze praten niet te herkennen. Dit kan leiden tot misverstanden of gevoelens van sociale angst. Volgens Harvard Health Publishing ontwikkelen sommige mensen copingstrategieën, zoals het onthouden van opvallende kenmerken of het informeren van hun omgeving over hun problemen.

Kan prosopagnosie behandeld worden?

Er bestaat geen genezing voor prosopagnosie. Bepaalde benaderingen kunnen echter wel helpen bij het beheersen van de bijbehorende problemen. Cognitieve trainingsprogramma's zijn bijvoorbeeld gericht op het verbeteren van gezichtsherkenning of het aanleren van alternatieve visuele hulpmiddelen. Specialisten benadrukken ook het belang van een accurate diagnose om beter te begrijpen hoe de stoornis werkt.

Samenvattend blijft prosopagnosie relatief onbekend bij het grote publiek. De aandacht in de media voor persoonlijke verhalen draagt echter bij aan de bewustwording van de uitdagingen waar mensen met deze aandoening mee te maken krijgen. Vooruitgang in neurowetenschappelijk onderzoek verbetert ons begrip van de mechanismen die betrokken zijn bij gezichtsherkenning. Betere informatie kan leiden tot meer aandacht voor deze stoornis in het dagelijks leven, op school en op het werk.