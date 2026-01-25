Slapen met het licht aan: waarom het hart er niet van houdt

Als kind brengen we onze nachten door bij het licht van een nachtlampje, en soms zetten we dit geruststellende ritueel voort tot in de volwassenheid. Dat kleine, sfeervolle lichtje stelt ons gerust en voorkomt dat we de stapel kleren op de stoel aanzien voor een inbreker. Sommige mensen hebben totale duisternis nodig om in slaap te vallen, terwijl anderen liever hun omgeving kunnen zien. Toch is slapen met het licht aan een slechte gewoonte voor het hart.

Slapen met het licht aan is niet goed voor het hart.

Als kind geloof je nog steeds in het monster in de kast, dus vraag je om een klein nachtlampje. Of je vraagt je moeder om het licht in de gang aan te laten tot je slaapt. Zelfs als je ouders je constant vertelden: "Dit is geen Versailles", gaven ze je dit privilege zodra het donker werd. Als volwassene houd je deze gewoonte soms in stand, en niet alleen op speciale gelegenheden waarbij het uitdoen van de lichtschakelaar bovenmenselijke kracht vereist. Je nachtlampje blijft aan van bedtijd tot wektijd, en het is een soort veiligheidsdeken voor je. Het kalmeert je angsten en geeft je een gevoel van controle over je omgeving.

Maar hier is het slechte nieuws: ons hart is het hier niet mee eens en lijdt stilletjes onder deze gewoonte om 's nachts met het licht aan te slapen. We hebben misschien niet het gevoel dat we ons hart schade toebrengen, of dat het om hulp schreeuwt, maar op de lange termijn kan deze gewoonte dramatische gevolgen hebben. Dit is de conclusie van een onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van Flinders University. Voor hun onderzoek volgden ze bijna 90.000 volwassenen gedurende tien jaar. De deelnemers, van wie de meesten in de zestig waren, hadden radicaal verschillende slaapgewoonten. Degenen die met het licht aan sliepen, hadden een 42% hoger risico op een hartaanval.

"Dit verband is consistent gebleken, ongeacht het niveau van lichamelijke activiteit, voeding, roken of genetische aanleg voor hart- en vaatziekten", legt StudyFinds uit. Of dit licht nu afkomstig is van een televisiescherm, een zwakke lamp of een led-paneel, de intensiteit ervan maakt geen verschil. Dit licht, dat onze psychische onrust verlicht, verergert tegelijkertijd hart- en vaatziekten.

Licht brengt het lichaam in de war en verhindert dat het zichzelf kan herstellen.

Het is geen toeval dat experts aanraden om schermen een uur voor het slapengaan uit te zetten. Kunstlicht, of het nu blauw, wit, geel of Barbie-roze is, misleidt het lichaam en houdt het wakker. Wetenschappers zijn het er unaniem over eens: licht, hoe rustgevend het ook mag zijn, is een verstorende factor. Het interfereert met de aanmaak van melatonine en verstoort het circadiane ritme, de interne klok die het lichaam synchroniseert met de dag-nachtcyclus. En zelfs een kleine verstoring in dit mechanisme is voldoende om het hele lichaam te beïnvloeden.

Het zenuwstelsel blijft zeer actief, de hartslag versnelt en de stresshormonen stijgen. Dit verklaart soms die zeer onaangename hartkloppingen bij het wakker worden, die vaak worden toegeschreven aan een nare nachtmerrie. "Op de lange termijn misleidt leven in een kunstmatig verlichte omgeving het lichaam en brengt het in een staat van chronische alertheid, waardoor het niet goed kan rusten en herstellen", legt de Business Standard uit. Een andere belangrijke bevinding van het onderzoek is dat vrouwen het meest te lijden hebben onder de effecten van dit nachtelijke licht. De term "lichtvervuiling" is nog nooit zo toepasselijk geweest.

Goede gewoontes om je hart te beschermen tijdens het slapen

Het hart, letterlijk onze motor, wordt dagelijks al flink belast door stress, dus het is niet verstandig om het tijdens de slaap, het enige moment van rust, te verwaarlozen. Het is raadzaam om alle lichten uit te doen en, indien nodig, gloeiende onderdelen van de router of tv af te dekken. Leg je telefoon ook met het scherm naar beneden op de meubels (ja, dat is belangrijk). Investeer in verduisterende gordijnen als er daglicht door je ramen komt. Hier zijn nog een paar tips om je toch al overbelaste hart te ontzien:

Zorg voor een comfortabele kamertemperatuur. Een temperatuur tussen 18 en 20 °C is ideaal voor een goede nachtrust en om hartproblemen te voorkomen.

Neem een geschikte slaaphouding aan. Op je rug of linkerzij om de bloedsomloop te bevorderen en de druk op het hart te verminderen.

Beperk stimulerende middelen voor het slapengaan. Koffie, thee, alcohol of zware maaltijden kunnen de hartslag en bloeddruk verhogen.

Stress en angst beheersen. Ademhalingsoefeningen, meditatie of rustig lezen voor het slapengaan verminderen hartkloppingen 's nachts.

Een regelmatig schema aanhouden. Door op vaste tijden naar bed te gaan en op te staan, stabiliseert u het circadiane ritme en bevordert u de gezondheid van het hart.

Let op waarschuwingssignalen. Hartkloppingen, kortademigheid of pijn op de borst 's nachts zijn redenen om een arts te raadplegen.

Slapen met het licht aan lijkt misschien onschuldig, maar innerlijk is het niet zo onschuldig als het lijkt. Het doel is echter niet om slapeloosheid te krijgen, dus als licht echt bijdraagt aan je welzijn, kies dan voor rode nachtlampjes.