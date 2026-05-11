Waarom vrouwen vaak gevoeliger zijn voor kou dan mannen

Het is een klassiek alledaags verschijnsel: terwijl sommige mensen een deken pakken, zetten anderen het raam open en roepen: "Wat is het lekker warm!" En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dit verschil in perceptie allesbehalve een bevlieging. De wetenschap toont aan dat vrouwen het inderdaad vaker koud hebben dan mannen... en daar zijn heel reële redenen voor.

Een verhaal over spieren en hitte

Het lichaam produceert van nature warmte door middel van stofwisseling. Spiermassa speelt een belangrijke rol in dit proces. Vrouwen hebben echter bij hetzelfde gewicht gemiddeld minder spiermassa dan mannen. Daardoor produceren hun lichamen over het algemeen iets minder warmte. Dit wordt versterkt door een basaal metabolisme dat vaak lager ligt. Volgens gegevens van The Conversation ligt het gemiddelde metabolisme van mannen ongeveer 23% hoger.

In de praktijk betekent dit dat het mannelijk lichaam sneller energie verbrandt... en dagelijks meer warmte produceert. Het is dus geen kwestie van "wilskracht" of mentale weerstand: het is simpelweg een normaal biologisch verschil.

Waarom worden handen en voeten sneller koud?

Hormonen spelen ook een belangrijke rol bij deze gevoeligheid voor kou. Oestrogeen en progesteron beïnvloeden de bloedsomloop en bevorderen vasoconstrictie: de kleine bloedvaten vlak onder de huid vernauwen zich, vooral in de ledematen. Hierdoor krijgen de handen, voeten en oren minder warm bloed en koelen ze sneller af.

Een onderzoek van de Universiteit van Utah, gepubliceerd in The Lancet, toonde zelfs aan dat de handen van vrouwen gemiddeld zo'n 3°C kouder waren dan die van mannen. Opvallend genoeg is hun lichaamstemperatuur juist iets hoger. Het is precies dit contrast tussen een behouden lichaamswarmte en koudere ledematen dat het gevoel van kou versterkt.

Gevoelens die veranderen afhankelijk van de periode

De beleving van kou kan ook variëren gedurende de menstruatiecyclus. Na de ovulatie stijgt het progesterongehalte, waardoor de lichaamstemperatuur iets toeneemt. Dit verschil kan ervoor zorgen dat de omgevingslucht in vergelijking koeler aanvoelt, waardoor het gevoel van kou intenser wordt.

Zwangerschap, de menopauze of bepaalde hormoonbehandelingen kunnen deze perceptie ook beïnvloeden. Met andere woorden, het is heel goed mogelijk om de ene dag een temperatuur perfect te verdragen... en een paar dagen later een dikke trui nodig te hebben voor dezelfde temperatuurmeting.

Op kantoor staat de thermostaat niet altijd neutraal.

Biologie verklaart niet alles. De geschiedenis van temperatuurnormen speelt ook een verrassende rol. Lange tijd werden de temperatuurnormen voor kantoren berekend op basis van het gemiddelde metabolisme van een volwassen man in de jaren 60. Daardoor waren veel werkplekken meer geschikt voor mannen dan voor vrouwen.

Het is dan ook geen wonder dat sommige mensen rillen tijdens vergaderingen, terwijl anderen de airconditioning juist "perfect" vinden. Tegenwoordig heroverwegen veel bedrijven hun instellingen om beter rekening te houden met verschillen in thermisch comfort.

Nee, dat is geen excuus voor seksistische opmerkingen.

Het besef dat vrouwen vaak gevoeliger zijn voor kou mag nooit worden gebruikt om clichés of spottende opmerkingen te voeden. Uitspraken zoals "vrouwen hebben het altijd koud", "een echte man heeft het nooit koud" of "doe niet zo fragiel" zijn gebaseerd op achterhaalde stereotypen. Kou hebben heeft niets te maken met moed, kracht of karakter.

Ieder lichaam functioneert anders, en de behoefte aan een extra trui is noch een teken van zwakte, noch een overdrijving. Luisteren naar je lichamelijke sensaties zonder ze te rechtvaardigen draagt ook bij aan je welzijn en zelfrespect.

Wanneer kou een signaal kan worden

In de meeste gevallen is het volkomen normaal om het koud te hebben, maar als het gevoel van kou erg intens wordt of gepaard gaat met aanzienlijke vermoeidheid, duizeligheid, een zeer bleke huid of blauwe nagels, is het raadzaam een arts of andere zorgverlener te raadplegen. Bepaalde aandoeningen, zoals bloedarmoede of schildklierproblemen, kunnen de gevoeligheid voor kou verhogen.

Intussen is er geen schande in het hoger zetten van de verwarming, het aantrekken van je dikke sokken of het nonchalant laten hangen van je favoriete trui. Soms weet je lichaam gewoon precies wat het nodig heeft.