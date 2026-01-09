Wilt u uw gezondheid op de lange termijn voorspellen? Deze bloedtest biedt een nieuwe mogelijkheid.

Wat als een simpele bloedtest uw gezondheidsrisico's in het komende decennium zou kunnen onthullen? Onderzoekers hebben onlangs een test ontwikkeld die het risico op vroegtijdig overlijden kan inschatten door de analyse van specifieke plasmaproteïnen.

Duizenden vermijdbare sterfgevallen per jaar.

In West-Europa sterft bijna 20% van de mannen en 11% van de vrouwen vóór hun 70e, vaak aan oorzaken die verband houden met beïnvloedbare factoren: roken, obesitas, hoge bloeddruk, een zittende levensstijl, een slecht dieet, enzovoort. Deze zes factoren zijn verantwoordelijk voor maar liefst 57% van de vroegtijdige sterfgevallen, volgens een onderzoek van BMC Medicine onder 260.000 volwassenen . Geconfronteerd met deze tragische realiteit, ontwikkelt de geneeskunde zich in de richting van het vroegtijdig opsporen van onzichtbare kwetsbaarheden, voordat er symptomen optreden.

Tien voorspellende eiwitten geïdentificeerd

Met behulp van data uit de UK Biobank (38.150 personen tussen de 39 en 70 jaar) hebben onderzoekers machine learning ingezet om honderden bloedeiwitten te identificeren die verband houden met het risico op overlijden binnen 5 tot 10 jaar. Tien belangrijke markers kwamen naar voren: PLAUR, SERPINA1 en CRIM1, die betrokken zijn bij ontsteking, celregulatie en vasculaire remodellering. De meting van deze markers in het bloed biedt een voorspellende nauwkeurigheid van 62 tot 68%, wat superieur is aan traditionele modellen gebaseerd op leeftijd of leefstijl. Deze vroege biologische signalen detecteren orgaanzwakte die nog omkeerbaar is.

Anticiperende geneeskunde in het verschiet.

Deze test stelt geen diagnose van specifieke ziekten, maar geeft wel een indicatie van een algemene kwetsbaarheid. Bij ogenschijnlijk "gezonde" personen zou een eiwitprofiel met een hoog risico aanleiding geven tot nauwlettende monitoring, verder onderzoek of gepersonaliseerde preventieve zorg. Experts zoals Nophar Geifman (Science Alert) benadrukken dat "deze biomarkers onevenwichtigheden detecteren die onzichtbaar zijn voor traditionele medische instrumenten." De uitdaging: de overstap maken van curatieve naar voorspellende geneeskunde.

Van onderzoek tot de spreekkamer van de arts.

Hoewel klinische integratie nog toekomstmuziek is, zou dit type bloedtest onze relatie met gezondheid kunnen veranderen. Het zou verder gaan dan reactieve symptoommonitoring en overgaan in proactieve anticipatie op risico's op de lange termijn. Het uiteindelijke doel: het drastisch verminderen van de duizenden vermijdbare sterfgevallen per jaar door middel van vroegtijdige en gerichte interventie.

Door biologische signalen aan het licht te brengen die lange tijd onopgemerkt zijn gebleven, opent deze bloedtest een nieuwe grens in medische preventie. Hoewel het geen vervanging is voor klinische monitoring of leefstijlkeuzes, zou het een belangrijk hulpmiddel kunnen worden om in te grijpen voordat een ziekte zich ontwikkelt.