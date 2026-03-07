Deze zittende houding kan een verklaring zijn voor sommige terugkerende klachten.

Het kruisen van je benen is een veelvoorkomende reflex bij het zitten. Deze houding kan echter gevolgen hebben voor het lichaam, vooral wanneer deze langdurig wordt aangehouden. Volgens diverse specialisten op het gebied van houding en musculoskeletale gezondheid kan deze positie de bloedsomloop, de bekkenstand en zelfs bepaalde chronische pijnen beïnvloeden.

Een veelvoorkomende houding… maar niet altijd ideaal.

Voor veel mensen is het kruisen van de benen een automatische beweging die we zonder erbij na te denken uitvoeren. Toch kan deze gewoonte het natuurlijke evenwicht van het lichaam verstoren. Wanneer de benen gekruist zijn, kantelt het bekken lichtjes en moet het lichaam compenseren om stabiel te blijven. Op de lange termijn kan deze asymmetrie de algehele houding beïnvloeden en spanning veroorzaken in bepaalde delen van het lichaam, met name de onderrug en de heupen.

Mogelijke effecten op de bloedsomloop

Het kruisen van je benen kan ook de bloedsomloop verstoren, vooral als je deze houding gedurende langere tijd aanhoudt. Volgens specialisten kan deze houding de veneuze terugstroom in de benen vertragen, omdat de aderen in de liesstreek samengedrukt kunnen worden. Dit kan leiden tot een gevoel van zware benen of bepaalde circulatieproblemen verergeren bij mensen die daar al risico op lopen.

De Franse nationale ziektekostenverzekering herinnert ons er ook aan dat het langdurig kruisen van de benen de terugstroom van veneus bloed naar de benen kan vertragen, wat de symptomen bij mensen met spataderen kan verergeren.

Een houding die kan bijdragen aan bepaalde pijnen.

De belangrijkste impact betreft echter de houding. Wanneer de benen gekruist zijn, verandert de positie van het bekken enigszins. Het lichaam compenseert dit vervolgens om het evenwicht te bewaren , wat kan leiden tot een verdraaiing van het bekken en een asymmetrie van de wervelkolom. Na verloop van tijd kunnen deze onevenwichtigheden leiden tot spierspanning en lage rugpijn.

Sommige bronnen geven aan dat deze houding de heup- en dijspieren ongelijkmatig aanspant, wat kan bijdragen aan pijn in het bekken, de billen of de onderrug. Volgens anatoom Adam Taylor van de Universiteit van Lancaster kan het vaak aannemen van deze houding zelfs leiden tot veranderingen in de lengte van bepaalde spieren en in de uitlijning van het bekken. Deze veranderingen kunnen vervolgens de uitlijning van de wervelkolom en de schouders beïnvloeden.

Het echte probleem: te lang stilzitten

Deskundigen benadrukken één belangrijk punt: het probleem is niet zozeer het kruisen van je benen, maar juist het langdurig aanhouden van dezelfde houding. Lang zitten zet de wervelkolom al flink onder druk. Sommige studies wijzen erop dat de druk op de tussenwervelschijven in de onderrug hoger kan zijn tijdens het zitten dan tijdens het staan, wat kan bijdragen aan rugpijn als je te lang stilzit.

Kortom, je benen kruisen tijdens het zitten is een veelvoorkomende houding en over het algemeen onschadelijk als je het af en toe doet. Echter, wanneer deze houding langdurig wordt aangenomen of zeer vaak wordt herhaald, kan het bij sommige mensen bijdragen aan spierspanning, houdingsproblemen of zelfs circulatieproblemen. De beste strategie blijft simpel: wissel van houding, vermijd te lang zitten en beweeg regelmatig.