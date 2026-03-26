Het toilet: een nieuwe plek voor mentaal herstel?

Het toilet lijkt maar één doel te dienen: je behoefte doen. Je hoort er niet lang te blijven (tenzij je iets pittigs hebt gegeten). Toch fungeert het soms als een toevluchtsoord. Je weet dat je er rust kunt vinden, dus blijf je er eindeloos. Ondanks het beperkte sociale aspect is het toilet een bevoorrechte plek voor ontspanning, een oase van rust, die uitnodigt tot intimiteit en loslaten. Maar waarom heeft deze weinig glamoureuze ruimte hetzelfde effect op je als een spa?

Is langdurig op het toilet blijven een kwestie van mentale overleving?

Je ergert je aan je partner als die te lang in de badkamer blijft hangen, maar je bent zelf de eerste die erheen rent om even rust te vinden. Soms gebruik je een plotselinge aandrang of een hevige menstruatie als excuus om je even af te zonderen en van een moment van ontspanning te genieten. Naast hun onaantrekkelijke primaire functie is de badkamer jouw ontspanningsruimte, jouw stressvrije zone .

Zelfs als je praktisch tussen vier muren vastzit met je knieën in de gootsteen, ervaar je eindelijk rust en stilte . Soms onderbreekt je partner je geïmproviseerde meditatie om te vragen waar je de groenterasp hebt gelaten. Andere keren zijn het je kinderen die aandringend op de deurknop drukken en je vragen waarom je zo traag bent. Maar over het algemeen zijn verstoringen zeldzaam.

Als je klaar bent met je behoefte op het toilet, ga je niet meteen weg. Je verlengt het plezier van de eenzaamheid en absolute stilte . Tenzij je claustrofobisch bent en niet tegen afgesloten ruimtes kunt, is het toilet een uitstekende plek om je terug te trekken als een maaltijd te stressvol wordt of als je je collega's zat bent. "Je kunt de deur op slot doen en niemand stelt vragen over je behoefte aan privacy. Dit gevoel van afscheiding, zowel fysiek als symbolisch, stelt ons in staat om even pauze te nemen," legt psychotherapeut Jessica Hunt uit in PopSugar .

"Kamperen op het toilet", een praktijk die niet zozeer een anekdote is.

Natuurlijk zijn niet alle toiletten geschikt voor introspectie en innerlijke rust. Op de snelweg is het nogal gehaast: je kunt je adem niet langer dan een minuut inhouden. Op het werk wil je ook niet beschuldigd worden van het 'bevuilen' van de plek. Aan de andere kant, wanneer de hygiëne in orde is, krijgt deze eenvoudige, simpel ingerichte ruimte een soort 'persoonlijke bubbel'.

Volgens een onderzoek van OpinionWay brengen Fransen gemiddeld 45 minuten per dag door op het toilet, en dat is niet alleen een teken van darmproblemen of een overactieve blaas. Veel mensen brengen zoveel tijd op het toilet door om hun hoofd leeg te maken (en hun maag). "Het is een sociaal aanvaardbare manier om je even af te zonderen, je nieuwsfeed te checken, even op adem te komen of gewoon even te bestaan zonder beperkingen", legt de expert uit.

In deze besloten, soms schemerige ruimte voel je je 'onaantastbaar'. Zoals de psychotherapeut opmerkt, profiteer je zelfs in een kwetsbare positie, gebogen over het toilet terwijl je je behoefte doet, van de bescherming van je privacy. Kortom, je hoeft geen grenzen te stellen als de badkamerdeur dubbel op slot zit. Het is een waardevolle barrière tussen je innerlijke wereld en de buitenwereld.

Je toevlucht zoeken op het toilet: wat zegt dat over je innerlijke toestand?

In de badkamer kan niemand je storen of opjagen. Je staat niet onder druk van een timer. Hoewel het toilet slechts een zeer basaal comfort biedt en de enige afleidingen stoffige tijdschriften, kruiswoordpuzzels uit de jaren 2000 en kunstplanten zijn, voel je je vreemd genoeg op je gemak. Je gaat op de wc-pot zitten alsof je op de bank van een therapeut zit en komt er kalm weer uit. Je lichaam is het daar echter niet helemaal mee eens. In deze enigszins geforceerde zithouding lijdt je perineum in stilte en verhoog je je risico op aambeien met een factor tien.

Naast deze vaak herhaalde medische feiten, illustreert deze ietwat onconventionele ontspanningsgewoonte ook een dieperliggend probleem. "Als de badkamer de enige plek is waar je je vredig voelt, is het misschien tijd om datzelfde gevoel van kalmte en eenzaamheid elders in je leven te cultiveren," vervolgt de expert. Je momenten van ontsnapping horen niet beperkt te blijven tot deze zogenaamd feng shui-ruimte. Als dat wel zo is, betekent het dat je anderen de overhand hebt laten nemen en dat je enige ontsnapping nu aan een zijden draadje hangt.

'Nee' zeggen, jezelf onbereikbaar maken en aangeven dat je behoefte hebt aan rust en stilte, is soms net zo nuttig als je terugtrekken in de badkamer om kattenfilmpjes te kijken. Je verdient beter dan een ontspannend intermezzo omringd door luchtverfrisser en vochtige doekjes.