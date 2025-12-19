Waarom kiezen steeds meer Amerikaanse vrouwen voor testosteron?

Vandaag de dag doet zich een verrassend fenomeen voor op het gebied van de vrouwengezondheid: steeds meer Amerikaanse vrouwen onderzoeken de mogelijkheden van testosteron om hun energie, libido en vitaliteit terug te winnen. Gedreven door wetenschappelijke nieuwsgierigheid en de wens om de controle over hun lichaam terug te krijgen, blijft deze trend groeien en daagt ze vooroordelen over hormonen en veroudering uit.

Een hormonale daling die begint rond je dertigste.

Vanaf ongeveer dertig jaar begint het vrouwelijk lichaam van nature minder testosteron aan te maken. Testosteron wordt vaak geassocieerd met mannen, maar is essentieel voor de fysieke vitaliteit en het libido van vrouwen. Na de menopauze versnelt deze afname en ervaren veel vrouwen dan aanhoudende vermoeidheid, een verminderd seksueel verlangen of een afname van de spiermassa. Voor velen zijn deze symptomen niet onvermijdelijk, maar een signaal om actie te ondernemen.

In deze context zien sommige Amerikaanse klinieken , waaronder online klinieken, een toename in consultaties van vrouwen. Deze patiënten, net als mannelijke biohackers, proberen hun vitaliteit te optimaliseren en kiezen voor testosterongels of -injecties, soms buiten de traditionele marktindicaties. Het idee: blijvende energie en een hernieuwd libido.

Tastbare voordelen voor je verlangen en energie.

Studies tonen aan dat matige doses testosteron het libido bij vrouwen met HSDD (hypoactieve seksuele luststoornis) aanzienlijk kunnen verbeteren. Gebruikers melden een verhoogde tevredenheid met hun seksuele relaties, een verbeterde orgastische respons en een algehele hernieuwde vitaliteit.

Veel patiënten melden ook een toename van energie, een stabielere stemming en een verbeterd vermogen om spiermassa te behouden of op te bouwen, zelfs na intense dagen waarin werk, gezin en sociaal leven gecombineerd worden. Het effect op het algehele welzijn is dus tweeledig: zowel lichaam als geest profiteren van een echte oppepper.

Biohacking door vrouwen

Deze trend maakt deel uit van een bredere 'biohacking'-beweging die is aangepast aan de menstruatiecyclus van vrouwen. Sommige vrouwen combineren testosteron met praktijken zoals licht intermitterend vasten, gefaseerde training of geoptimaliseerde herstelroutines om een burn-out door de maatschappij tegen te gaan. Influencers en podcasters populariseren deze benaderingen en beloven mentale helderheid, uithoudingsvermogen en een langer leven. In sommige gevallen worden doseringen gebruikt die vergelijkbaar zijn met die voor adolescente jongens, maar altijd onder medisch toezicht, in de hoop zichtbare en snelle resultaten te behalen.

Bijwerkingen en voorzorgsmaatregelen

Deze praktijk is uiteraard niet zonder risico's. Acne, toegenomen haargroei, een diepere stem en clitorisvergroting behoren tot de mogelijke bijwerkingen, waarvan sommige bij hoge doseringen onomkeerbaar kunnen zijn. Deskundigen benadrukken ook het gebrek aan langetermijngegevens over de effecten op de bot- en hart- en vaatgezondheid. Zelfmedicatie via een spa zonder grondig gynaecologisch onderzoek wordt ten zeerste afgeraden, en de meeste zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen niet.

Uiteindelijk, in vergelijking met de decennialang goedgekeurde "mannelijke therapieën", daagt deze trend gendernormen in de geneeskunde uit en zou de weg kunnen vrijmaken voor onderzoek dat specifiek gericht is op de behoeften van vrouwen.