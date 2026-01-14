Wat ze twintig jaar lang voor een oud litteken had aangezien, verborg in werkelijkheid veel meer.

De 32-jarige Kavita was een geïnfecteerde wond op haar dij aan het schoonmaken toen ze een onverwacht metalen voorwerp verwijderde: een kogel die al twintig jaar in haar spier vastzat. Begin januari 2026 in Faridabad (Haryana, India) onthulde een ogenschijnlijk onschuldige infectie een buitengewoon medisch geheim.

Een vergeten pijn steekt na 20 jaar weer de kop op.

De infectie was twee maanden eerder begonnen als een pijnlijke zweer op de achterkant van haar rechterdij. De zwelling barstte spontaan open, waardoor de kogel zichtbaar werd. Kavita herinnerde zich vervolgens een incident uit 2005, toen ze twaalf jaar oud was, in de buurt van een militair schietterrein.

"Ik was bezig met een schooltentamen toen ik plotseling een scherpe pijn door mijn dijbeen voelde schieten," vertelt ze. De leraren stuurden haar naar huis, ervan overtuigd dat ze gewond was geraakt door een steen die door klasgenoten was gegooid. De wond genas en vormde een gewoon litteken waar niemand vragen over stelde.

Het lichaam omsluit de indringer op wonderbaarlijke wijze.

De kogel, waarschijnlijk afkomstig uit een automatisch geweer, drong door de dijbeenspier zonder belangrijke slagaders of zenuwen te raken. Het lichaam reageerde door een beschermende capsule rond het projectiel te vormen, waardoor migratie of infectie gedurende 20 jaar werd voorkomen. Deze natuurlijke inkapseling verklaart het uitblijven van ernstige symptomen. Kavita leidde een normaal leven, zich volledig onbewust van het vreemde voorwerp in haar been.

Een infectie bevrijdt de vergeten persoon.

De recente infectie verstoorde dit fragiele evenwicht. De beschermende zak scheurde open, waardoor de ingekapselde kogel vrijkwam. Tijdens het schoonmaken van de wond verwijderde Kavita de kogel handmatig, zonder operatie. "De pijn verdween zodra hij eruit was," bevestigde haar echtgenoot, Pradeep Baisla. De plaatselijke arts identificeerde het als een projectiel van militair kaliber dat tijdens de vlucht snelheid had verloren. Dat er geen schade aan de bloedvaten of zenuwen was, was niets minder dan een medisch wonder.

Wanneer het lichaam zijn geheimen verbergt

Deze zaak doet denken aan andere gevallen waarin projectielen pas laat werden ontdekt: kogels, granaatscherven en metalen fragmenten die soms tientallen jaren in zacht weefsel achterblijven. De meeste worden asymptomatisch dankzij natuurlijke inkapseling door het weefsel. Kavita ontsnapte aan een potentieel fatale complicatie: migratie naar een groot bloedvat, een diep abces of een gegeneraliseerde sepsis. Twintig jaar lang droeg haar lichaam in stilte een vergeten getuige van de oorlog.

Wat ze aanzag voor een "oud litteken uit haar kindertijd" was in werkelijkheid een militaire verwonding. Een verdwaalde kogel, een klein meisje dat onderzocht werd, een nabijgelegen schietbaan: de omstandigheden van een gewoon leven verhulden een latente tragedie. Nu ze genezen is, draagt Kavita een litteken dat allesbehalve gewoon is. Ze vertelt over twintig jaar van stille co-existentie tussen haar lichaam en een metalen indringer, een onvrijwillige daad van biologische veerkracht.