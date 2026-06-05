Deze zwangere Braziliaanse supporter verovert online harten tijdens een voetbalwedstrijd.

Zwangerschap
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

De Braziliaanse influencer Malu Borges, die zwanger is van haar tweede kind, ontroerde haar volgers door een wedstrijd van het Braziliaanse nationale team bij te wonen. Op Instagram plaatste de aanstaande moeder foto's van het uitje, vergezeld van een emotioneel onderschrift: "Brazilië! De eerste wedstrijd van Maria Olímpia, zo emotioneel!"

“De eerste wedstrijd van Maria Olímpia”

Achter dit bericht schuilt een teder gebaar. Maria Olímpia is namelijk de naam van het meisje dat Malu Borges verwacht: door naar het stadion te gaan, beschouwde de influencer het als de allereerste wedstrijd van haar ongeboren kind. Een bijzondere manier om haar passie voor voetbal met haar dochter te delen, nog voordat ze geboren is. Met haar flinke buik straalde de aanstaande moeder een enthousiasme uit dat niet onopgemerkt bleef.

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Een bericht gedeeld door MALU BORGES (@maluborgesm)

Internetgebruikers zijn gecharmeerd

Het bericht van Malu Borges riep, niet geheel onverwacht, een golf van hartverwarmende reacties op. Veel volgers prezen deze "aanstaande moeder die het fantastisch doet", ontroerd door de ontluikende band tussen moeder en kind en door haar aanstekelijke goede humeur. De foto's, waarin sportieve passie en familiegevoel perfect samenkomen, legden de essentie van het moment vast.

Door de "eerste wedstrijd" van haar ongeboren dochter te delen, bezorgde Malu Borges haar volgers een moment van oprechte vreugde. Nu de geboorte van Maria Olímpia nadert, bevestigde influencer Malu Borges haar wens om deze alledaagse momenten authentiek te delen. Een prachtig verhaal dat, gedurende de hele wedstrijd, internetgebruikers in zijn ban hield.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Ik ben gepassioneerd door mode en altijd op zoek naar trends die onze tijd weerspiegelen. Ik vind het geweldig om te observeren hoe mensen zich kleden, waarom ze dat doen en wat mode over ons onthult. Naast de catwalks en silhouetten, zijn het de verhalen die me echt fascineren.
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