"Al mijn exen zijn gek": het waarschuwingssignaal in de liefde dat we te vaak onderschatten.

Als je partner zijn exen al eens 'gek' heeft genoemd en ze graag afschildert als 'psychische gevallen', ligt het probleem misschien niet bij hem. Exen bestempelen als oncontroleerbare neurotici of hysterici die in een psychiatrische inrichting thuishoren, is een slechte gewoonte onder mannen. Volgens sommige mannen komen vrouwen er na een relatiebreuk altijd slechter vanaf en verdienen ze het om in een dwangbuis gestopt te worden. Achter dit tranentrekkende pleidooi schuilt een misogyne denkwijze.

Een waarschuwingssignaal dat vaak over het hoofd wordt gezien.

Praten over exen is bijna onvermijdelijk aan het begin van een nieuwe relatie. Zonder al te diep op de details in te gaan, schetsen we de belangrijkste punten van deze mislukte romances. Dit gesprek is niet altijd prettig, en over het algemeen proberen we het kort te houden. Toch schetsen sommige mannen een gedetailleerd psychologisch portret van hun exen, en dat beeld is soms behoorlijk somber. Als je ze hoort vertellen, hebben ze jarenlang ellende doorstaan met iemand die aanvoelde als de duivel in eigen persoon.

Ze nemen een slachtoffermentaliteit aan en komen tot de conclusie: "al mijn exen waren gek", alsof deze mannen gewoon pech hadden in de romantische loterij. Hoewel vrouwen neuroses en manipulatief gedrag kunnen vertonen, vormen ze een minderheid als het gaat om het gebruik van deze giftige methoden van emotionele chantage en kleinerende opmerkingen. Volgens statistieken vertegenwoordigen narcistische vrouwen ongeveer 25% van de gerapporteerde gevallen. Als we echter de woorden van sommige mannen mogen geloven, zijn deze cijfers te laag om waar te zijn. Hoewel we in principe proberen onze exen niet te veel te prijzen, zijn er mannen die hen reduceren tot denigrerende bijvoeglijke naamwoorden: "Overdreven", "impulsief", "onhandelbaar", "onvoorspelbaar"... Het is bijna een zaak voor de psychiatrie. En als aandachtige luisteraar, geconditioneerd door vrouwelijke rivaliteit, merken we al snel dat we de kant van de verteller kiezen.

Op sociale media zijn vrouwen het er echter unaniem over eens: als een man zegt "al mijn exen zijn gek", is dat een waarschuwingssignaal. Maar velen van ons trappen in de val en vervloeken die ex uiteindelijk indirect. "In therapie hebben we het over 'externalisatie': het hele probleem wordt op de ander afgeschoven, zonder enige zelfreflectie", legt Laurane Wattecamps uit, seksuologe en relatietherapeute bij Gael .

De moderne versie van de mythe van de 'hysterische vrouw'.

De inmiddels veelgehoorde uitdrukking "mijn exen zijn gek" zit vol seksistische ondertonen. Al sinds mensenheugenis worden vrouwen die te luidruchtig zijn, een sterke persoonlijkheid hebben of hun ongenoegen uiten, ernstige psychische problemen toegeschreven, alsof hun woorden daarmee in diskrediet gebracht moeten worden. In het verleden was dit een gevestigde medisch-politieke tactiek.

Van de suffragettes tot Virginia Woolf, veel vrouwen zijn bestempeld als hysterisch en onderworpen aan harde diagnoses van psychische stoornissen vanwege hun rebellie. "Het was een containerbegrip dat lange tijd werd gebruikt om vrouwen te diskwalificeren die te expressief, te onafhankelijk of onconventioneel werden geacht. Destijds was het een manier om hen het zwijgen op te leggen en onder een zekere mate van sociale controle te houden," legt de specialist uit.

Door te zeggen "mijn exen zijn gek", houden mannen het idee van de "psychisch instabiele vrouw" in stand en geven ze zichzelf een gevoel van superioriteit. Vrouwen, die zijn opgevoed om ingetogen te zijn en geen ruzie te maken, worden als "overdreven" bestempeld of beschuldigd van "dramatiseren" zodra ze hun woede uiten of hun stem verheffen. Deze gendernorm werkt in hun nadeel tijdens gesprekken na een relatiebreuk, en wat voor een man normaal lijkt, lijkt plotseling buiten proportie op de schaal van een vrouw.

Een makkelijk excuus om je imago te beschermen.

Door hun exen als gek af te schilderen, pleiten mannen onschuldig en spreken ze zichzelf vrij van mogelijke misstappen in die eerdere relaties. Door hun ex-partners van ontrouw te beschuldigen en hen als perfecte freudiaanse proefpersonen te presenteren, behouden ze hun aura van superioriteit. Uiteindelijk, door het verhaal te verdraaien en de werkelijkheid sterk te overdrijven, ontslaan ze zichzelf van alle verantwoordelijkheid. "In elke situatie zijn er altijd twee kanten aan een verhaal. Zo categorisch stellen dat de ander 'gek' is, is vaak een weigering om jezelf te bevragen," benadrukt de expert.

Volgens haar weerspiegelen deze valse beschuldigingen niet alleen een beeld van vrouwen dat ze niet zijn, maar ook een ernstig gebrek aan emotionele intelligentie. Dit voorspelt al eindeloze conflicten, zinloze ruzies en een onvermogen om fouten toe te geven. Het is hetzelfde type gemene partner die dingen zegt als: "Je overdrijft", "Je maakt van een mug een olifant", "Je bent te emotioneel", en die anderen snel zegt dat ze "rustig aan moeten doen".

De uitdrukking "mijn ex is gek" suggereert ook dat de persoon nog steeds diep gekwetst is door de breuk en er nog niet overheen is. Het is misplaatste wrok, de aanhoudende gevolgen van innerlijke onrust. "Wanneer de emotionele intensiteit nog zo hoog is dat je je ex-partner bijna beledigt, zegt dat iets over een relatie die nog niet helemaal voorbij is", concludeert Laurane Wattecamps.

Als je crush die noodlottige zin uitspreekt en hun exen vergelijkt met freudiaanse onderwerpen, voorspelt dat weinig goeds voor de toekomst. De demonen uit hun verhaal zitten waarschijnlijk diep in hen verborgen.