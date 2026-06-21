Na 83 jaar huwelijk blijft het "oudste echtpaar ter wereld" het internet fascineren.

Hun liefdesverhaal strekt zich uit over generaties. Lyle en Eleanor Gittens, al 83 jaar getrouwd, zijn onlangs officieel erkend als "het oudste nog levende echtpaar ter wereld". Hun verhaal heeft internetgebruikers wereldwijd geboeid .

Een record gevalideerd door Guinness World Records.

Het is nu officieel: Lyle en Eleanor Gittens, respectievelijk 108 en 107 jaar oud, hebben een vermelding in het Guinness World Records gekregen. Het echtpaar, oorspronkelijk afkomstig uit de Verenigde Staten en nu woonachtig in Miami, heeft diverse indrukwekkende titels op hun naam staan. Ze worden erkend als:

het oudste nog levende echtpaar ter wereld,

het oudste getrouwde stel aller tijden,

Het levende echtpaar met het langste huwelijk.

Een uitzonderlijke combinatie van drie onderscheidingen, gevalideerd door de referentie-instantie na verificatie van de huwelijksakte uit 1942 en de Amerikaanse volkstellingen door LongeviQuest, een organisatie die gespecialiseerd is in de certificering van honderdjarigen.

Een ontmoeting tijdens een basketbalwedstrijd in 1941.

Het begon allemaal in 1941 op de campus van Clark Atlanta University. Lyle en Eleanor, studenten aan dezelfde universiteit, ontmoetten elkaar voor het eerst tijdens een basketbalwedstrijd – een sport waarin Lyle destijds een sterspeler was. Tijdens een van zijn wedstrijden viel Eleanor hem op. Lyle zette meteen het initiatief en greep de kans om haar op de campus te ontmoeten. Een verhaal dat doet denken aan oude Amerikaanse films, maar dat zich inmiddels over meer dan acht decennia uitstrekt.

Een bruiloft gevierd tijdens militair verlof

Hun huwelijk liet niet op zich wachten: het paar trouwde op 4 juni 1942 in Bradenton, Florida. De omstandigheden van die tijd maakten de ceremonie echter gevaarlijk. Lyle, die zich in 1941 bij het Amerikaanse leger had aangemeld, zag zijn lot abrupt veranderen na de Japanse aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941. Zich ervan bewust dat hij elk moment naar het front kon worden gestuurd, kreeg hij slechts drie dagen verlof om met Eleanor te trouwen. De bruiloft werd haastig voltrokken – en op die dag ontmoette Lyle voor het eerst de familie van zijn toekomstige vrouw. Een verbintenis geboren in de haast van de oorlog, die uiteindelijk alle omwentelingen van de 20e en 21e eeuw heeft overleefd.

Een gezinsleven opgebouwd na de oorlog

Na de oorlog vestigde het echtpaar zich in New York, waar ze een gezin stichtten. Twee dochters, Angela en Ignae, werden geboren. Lyle, die tijdens de oorlog elektrotechniek studeerde aan de Ohio State University, en Eleanor gingen beiden aan de slag in de ambtenarij. Ze zeggen dat ze het erg prettig vonden om samen te werken, wat hun band in de loop der decennia heeft versterkt. Onlangs bracht hun dochter hen nog dichter bij zich door hen in Miami te laten wonen, waar ze nu een vredig leven leiden.

Het geheim van hun lange relatie: "Elkaar net zozeer waarderen als van elkaar houden."

Op de vraag naar het geheim van hun ongelooflijk langdurige relatie, is Eleanors antwoord verrassend eenvoudig en wijs. "Je moet de ander net zo waarderen als je van hem of haar houdt. Ik denk zelfs dat zelfwaardering nog belangrijker is," vertrouwt ze ons toe. Een subtiel verschil, maar wel een dat veel zegt over hun filosofie als stel: naast romantische gevoelens zijn het dagelijkse respect en de compatibiliteit van karakters die ervoor hebben gezorgd dat hun relatie standhoudt. Lyle geeft op zijn beurt een nog ingetogener verklaring: "Er is eigenlijk geen geheim. Je leeft gewoon. Je leeft elke dag, en je wordt bijna één persoon."

Een getuigenis verzameld door hun dochter voor StoryCorps.

Op Valentijnsdag 2026 nam Angela, een van hun dochters, hun verhaal op voor StoryCorps, een Amerikaanse organisatie die gespecialiseerd is in het verzamelen van mondelinge geschiedenissen. Het interview werd op 13 februari 2026 uitgezonden in het ochtendprogramma van NPR, een van de Amerikaanse publieke radiozenders, als onderdeel van het project "Brightness in Black".

Tijdens dit interview gebruikte Lyle een bijzonder ontroerende metafoor om hun relatie te beschrijven: "Ik zie ons als de prinses en de bedelaar. En de prinses en de bedelaar hebben 83 jaar lang samen gezegevierd." Een metafoor die veel zegt over zijn nederigheid ten aanzien van zijn verhaal, en over de bewondering die hij na al die jaren nog steeds voor Eleanor koestert. "Ik heb geluk gehad," voegde hij eraan toe, waarop Eleanor meteen antwoordde: "Ik hou van hem."

Een verhaal dat internetgebruikers wereldwijd fascineert.

Sinds de uitzending van hun interview en de officiële bekendmaking van hun record door Guinness World Records, is het verhaal van het echtpaar Gittens viraal gegaan. Internationale media, sociale media en lifestylewebsites delen allemaal hun verhaal en verklaringen. Deze fascinatie is gemakkelijk te verklaren in een tijd waarin duurzame relaties zeldzamer lijken en datingsites het liefdeslandschap ingrijpend hebben veranderd. Hun verhaal dient als een stralend tegenvoorbeeld en herinnert ons eraan dat een diepe band, dag in dag uit opgebouwd, elke uitdaging kan doorstaan – inclusief die van een eeuw van historische onrust.

Met 83 jaar huwelijk hebben Lyle en Eleanor Gittens een van de mooiste hoofdstukken in de recente geschiedenis van echtparen geschreven. Van een ontmoeting op de universiteit tot een bruiloft tijdens de Tweede Wereldoorlog en meer dan acht decennia samenleven: hun reis belichaamt alles wat je je maar kunt wensen in een groots liefdesverhaal. En wanneer Lyle, op 108-jarige leeftijd, toevertrouwt dat "er geen geheim is, we leven gewoon", geeft hij misschien wel de mooiste les die dit echtpaar de wereld te bieden heeft.