Wat als moedervlekken een romantische betekenis zouden hebben? Deze theorie is intrigerend.

Moedervlekken sieren de huid en vormen soms een ware bruine sterrenconstellatie over het hele lichaam. Volgens een karmische theorie die op TikTok circuleert, zijn ze de fysieke erfenis van onze vorige levens. Volgens internetgebruikers met esoterische overtuigingen zijn moedervlekken daarom niet alleen onderwerp van dermatologisch onderzoek, maar ook een kaart van kusjes van onze voormalige partner – degene wiens naam en gezicht we ons niet meer herinneren.

Moedervlekjes, de afdruk van vroegere kussen.

Onder een microscoop bekeken door dermatologen, zijn moedervlekken kleine clusters van melanine. Ze sieren de huid als een print op stof. Deze kleine, geïntegreerde versieringen zijn visuele details die hun eigenaren vaak over het hoofd zien in hun eigen spiegelbeeld. Degenen die echter geloven in 'tekenen van het lot' en moderne heksen online volgen, geloven dat ze er niet toevallig zijn. Voor degenen die openstaan voor karma, numerologie en kosmische energie, dragen moedervlekken een verborgen boodschap in zich die geïnterpreteerd moet worden.

Dit zijn codenamen die ontcijferd moeten worden, een spirituele taal op zich. In de Chinese astrologie zijn moedervlekken niet zomaar pigmentvlekjes die in tumoren kunnen veranderen. Het zijn essentiële aanwijzingen om het lot te bepalen van de persoon die ze draagt. Uiteindelijk zijn moedervlekken voor mensen met een totaal andere denkwijze veel meer dan alleen gezondheidsindicatoren om in de gaten te houden. Ze vertellen een verhaal, een verhaal over de toekomst, maar ook over het verleden.

Naast het onthullen van onze persoonlijkheid, onze mentale zwakheden en onze grootste kwaliteiten, kunnen moedervlekken ook overblijfselen zijn van een ver verleden. Tijdloze herinneringen die onze reïncarnatie hebben overleefd. En in deze zeer mystieke interpretatie van het lichaam zouden ze de afdruk zijn van de lippen van een partner uit een andere tijd en plaats. Dus, als je moedervlekken in je nek of andere bekende erogene zones hebt, was je soulmate uit die tijd ongetwijfeld erg demonstratief en een beetje hongerig. Als je een concentratie bruine vlekken op je schouder of in de buurt van je handen hebt, moet hij of zij een grote romanticus zijn geweest, een Romeo-alter ego.

Een romantisch-mystieke theorie rechtstreeks van TikTok.

Deze moedervlekken, waarvan men gelooft dat ze een lieve uiting van liefde zijn, winnen aan populariteit. Op sociale media, de broedplaats voor deze onbewezen spirituele theorie, tonen vrouwen trots hun moedervlekken, die ware symbolen van genegenheid zijn geworden. Ze voelen zich bijna gelukkig dat ze in een parallel universum een replica van "Prins Charmant" zijn tegengekomen en fantaseren over scenario's die niet zouden misstaan in een romantische komedie.

Vrouwen die dit moedervlekje op de rug van hun hand delen, concluderen heel logisch dat ze het gezelschap van een heer genoten. Zo'n hoffelijke man die zijn jas aan zijn geliefde zou lenen, zelfs als hij daardoor zou rillen, en haar in zijn armen zou dragen om haar de pijn van zijn eigen hoge hakken te besparen. Anderen, zoals @ eva.petrido , die meerdere moedervlekjes hebben, geloven dat hun ex-partner geobsedeerd moet zijn geweest door lichamelijk contact en zich daar bijzonder prettig bij voelde.

Degenen met een meer ironisch gevoel voor humor nemen deze theorie echter met een korreltje zout. De gebruiker @alysaaintbroke bijvoorbeeld, toonde trots haar moedervlekjes in haar nek, een sensuele plek die niet alleen kippenvel veroorzaakt, maar ook het startpunt is voor allerlei erotische fantasieën. Volgens haar is er geen twijfel mogelijk: "hij had honger."

Een eigenaardigheid van de huid omzetten in een liefdesverklaring.

Hoewel deze theorie voor pragmatisten en aanhangers van de occulte wetenschappen volkomen absurd mag lijken, heeft ze op zijn minst de verdienste dat ze een complex in esthetische poëzie verandert. Ze stelt ons in staat om deze schoonheidsvlekken, die soms als ongewenst worden beschouwd, vanuit een nieuw perspectief te bekijken.

In een maatschappij die een vlekkeloze huid hoog in het vaandel heeft staan, hebben veel vrouwen al geprobeerd hun moedervlekjes te camoufleren met een kleurstift. Content creator @kinleynotmac vindt echter een soort psychologische troost in deze theorie. "Door de betekenis van moedervlekjes te begrijpen, haat ik de mijne iets minder", schreef ze bij haar bericht.

Schoonheidsvlekjes worden niet langer gezien als louter littekens op de huid, maar als karmisch bewijs van een uiting van genegenheid. Ze worden niet langer verborgen onder mouwen of bedekt met foundation; in plaats daarvan worden ze getoond als geluksbrengers.