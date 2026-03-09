De "regel van 777" om routine in een relatie te vermijden: wat houdt die in?

Bij veel stellen ontstaat na verloop van tijd een routine. Tussen werk, gezinsleven en dagelijkse verplichtingen door, komt er soms minder tijd samen over. Op sociale media wint een simpel idee aan populariteit: de "777-regel", een methode die partners zou helpen hun band te behouden.

Een simpele formule om elkaar te vinden.

De "777"-regel is gebaseerd op een eenvoudig te onthouden principe: plan regelmatig tijd in voor jullie relatie volgens een vast ritme. Het idee is om drie soorten dates te plannen, speciaal voor jullie tweeën.

Ten eerste, een moment per week (7 dagen), zoals een etentje, een uitje of een gezamenlijke activiteit. En vervolgens, elke zeven weken, een weekendje weg met z'n tweeën, om even afstand te nemen van de dagelijkse sleur. Tot slot, een gezamenlijk verblijf of vakantie om de 7 maanden.

Deze uitspraak, die viraal is gegaan op platforms als TikTok en Instagram, belooft niet dat een relatie van de ene op de andere dag zal veranderen. Het dient vooral als een herinnering: jullie relatie verdient tijd en aandacht.

Madame NZOBADILA-BELA heeft een aantal tips om je relatie te redden. Ben je bekend met de 777-methode? In een wereld met drukke schema's en talloze afleidingen is het essentieel voor stellen om creatieve manieren te vinden om verbonden te blijven. In deze context komt de 777-methode, met zijn originele aanpak, naar voren als dé ideale oplossing om de vlam in een relatie weer aan te wakkeren. Gebaseerd op een ritme van 7 dagen, 7 weken en 7 maanden, nodigt deze methode partners uit om het plezier van samenzijn te herontdekken door middel van zorgvuldig geplande momenten. Elke week is het doel om tijd samen door te brengen, of het nu gaat om een kopje koffie of een drankje, om de communicatie en de intimiteit te behouden. Dan volgt de fase van 7 weken, waarin het stel wordt uitgenodigd om er een nachtje tussenuit te gaan. Of het nu in een charmant hotel is of in een rustig vakantiehuisje, het idee is om even te ontsnappen aan de dagelijkse sleur en elkaar in een andere omgeving opnieuw te ontdekken. Tot slot wordt aangeraden om elke zeven maanden op vakantie te gaan. Dit kan voor sommigen een uitdaging zijn, vooral vanwege budgetbeperkingen. Het idee om, al is het maar even, te ontsnappen aan de dagelijkse routine kan echter wel degelijk voordelen opleveren voor een stel.

Waarom deze momenten er echt toe doen

In langdurige relaties kan het dagelijks leven al snel de overhand nemen. Werk, gezin of huishoudelijke verantwoordelijkheden nemen vaak een groot deel van je mentale ruimte en agenda in beslag. Door tijd samen in te plannen, creëer je een moment dat echt voor jullie beiden is weggelegd – een tijd waarin jullie weer contact met elkaar kunnen maken zonder afleiding, schermen of verplichtingen.

Deskundigen leggen uit dat gedeelde ervaringen – zelfs simpele – het gevoel van verbondenheid versterken. Een etentje zonder telefoons, een wandeling, samen een film kijken of een gezamenlijke activiteit kunnen al genoeg zijn om de band te versterken. Deze momenten hoeven niet spectaculair te zijn. Het belangrijkste is gewoon om samen te zijn en aandacht aan elkaar te besteden.

Een idee geïnspireerd door de psychologie van liefdesverhalen.

Hoewel de "regel van 777" recent lijkt te zijn geformuleerd, berust het principe ervan op ideeën die al lang bekend zijn bij specialisten op het gebied van liefdeszaken. Onderzoekers hebben al lang uitgelegd dat nieuwigheid en gedeelde ervaringen bijdragen aan het behoud van tevredenheid in een relatie. Aan het begin van een relatie besteden partners vaak veel tijd en energie aan elkaar.

Na verloop van jaren kan het brein geleidelijk aan op de automatische piloot gaan werken. Er ontstaat gewenning en de aandacht voor elkaar kan onbedoeld afnemen. Door regelmatig tijd vrij te maken voor elkaar als stel, kunnen nieuwsgierigheid, actief luisteren en een gevoel van verbondenheid behouden blijven.

Routine is op zich geen probleem.

Het is echter belangrijk om één ding te onthouden: routine in een relatie is noch beschamend, noch een teken van falen. Het kan voor veel mensen zelfs geruststellend en prettig zijn. Sommige stellen gedijen goed bij een stabiel dagelijks leven, bestaande uit kleine rituelen en gedeelde gewoonten. Dit gevoel van veiligheid kan ook een vorm van intimiteit zijn.

Er bestaat geen standaardmodel voor een succesvolle relatie. Elk stel heeft zijn eigen tempo, behoeften en manieren om genegenheid te uiten. De "777"-regel is niet bedoeld om routine te verbannen, maar om ons eraan te herinneren dat we soms zorgvuldig gekozen momenten kunnen toevoegen om de band te versterken.

Een regel die je aanpast aan je eigen realiteit.

Hoewel de "777"-regel aantrekkelijk is door zijn eenvoud, raden experts af om deze strikt te interpreteren. Voor sommige stellen is het organiseren van een etentje elke week of een reis om de zeven maanden niet altijd mogelijk vanwege financiële, professionele of familiale redenen. Het idee is om het principe aan te passen aan je eigen situatie. Een avond thuis, een wandeling, een rustig gesprek of een spontane activiteit kunnen allemaal prima aan dit doel voldoen.

Uiteindelijk dient deze virale regel vooral als een herinnering aan één simpel ding: stellen hebben aandacht, gedeelde momenten en kleine pauzes nodig om te blijven groeien.