Deze gewoonte tijdens het WK zou wel eens gunstig kunnen zijn voor het stel.

Op dit moment domineren de WK-wedstrijden de avonden en verschijnen ze onophoudelijk op tv, waardoor de routine van verliefde stelletjes wordt verstoord. Laten we eerlijk zijn: het is niet het meest romantische programma dat je je kunt voorstellen. Hoewel dit sportevenement stellen vaak uit elkaar drijft, bewijst een recent onderzoek dat het hen ook dichter bij elkaar kan brengen en hun band kan versterken. Op één voorwaarde: dat beide partners aan dezelfde kant staan en hetzelfde team steunen.

Samen hetzelfde team steunen, een ode aan de liefde.

Het WK 2026 zet het leven van veel stellen op zijn kop. In plaats van knuffelen wapperen er vlaggen en is het antwoord op de vraag "Wat zullen we vanavond kijken?" ineens heel simpel. Eén ding is zeker: ze hoeven niet langer urenlang de Netflix-catalogus af te speuren naar een serie waar iedereen het over eens is.

In een sterk overdreven beschrijving nestelen de mannen zich op de bank, met een biertje in de hand, en raken volledig in de ban van de wedstrijd op televisie, alsof hun toekomst ervan afhangt. Terwijl ze schreeuwen over overtredingen, een penalty eisen van de scheidsrechter en de acties van hun team beklagen, zoeken hun partners hun toevlucht in een andere kamer om hun oren te beschermen. Ze hopen stiekem op een stroomstoring, zodat ze eindelijk wat rust en stilte hebben en tijd met hun partners kunnen doorbrengen.

Hoewel sommige vrouwen totaal geen interesse in de sport hebben en geen andere regels kennen dan de rode kaart, is dit verre van de norm. In werkelijkheid spelen veel stellen samen voetbal, waarbij ze om de beurt juichen en tegelijk opspringen zodra de bal in het doel van de tegenstander belandt. Dit bleek uit een enquête van het merk LELO onder 4.600 fans. Volgens de resultaten kijkt 50% van de stellen hand in hand naar de wedstrijden. Nog interessanter is dat 32% van de respondenten gelooft dat een overwinning van hun nationale team hun relatie ten goede kan komen.

Een gedeelde passie, dat is het geheim van saamhorigheid.

Of stellen er nu voor kiezen om dit legendarische sportevenement thuis, in een bar of midden in de fanzones te volgen, ze worden één, net als een team op het veld. Ze steken hun sjaals omhoog zodra een speler een sprint inzet, raken in paniek wanneer de tegenstander in de tegenaanval gaat en zijn het zelfs volledig eens over hun analyse van de eerste helft. Ze kussen hartstochtelijk na elk doelpunt en troosten elkaar wanneer hun favoriete team het moeilijk heeft.

Voetbal, soms bekritiseerd vanwege de houding van de fans en de excessen na de wedstrijd, biedt ook een sterk gevoel van saamhorigheid en schept diepe menselijke banden. Deze aanstekelijke solidariteit is ook voelbaar binnen relaties, die in perfecte harmonie met elkaar resoneren. Voetbal fungeert dan als een "band". In Psychology Today leggen de specialisten in positieve psychologie Suzie Pileggi Pawelski en James Pawelski uit dat een gezonde relatie er een is die weet hoe emoties te delen. Een opmerking, een blik, een glimlach of een terloopse opmerking zijn allemaal manieren om te zeggen: "Deel dit moment met mij."

En voetbalwedstrijden creëren precies deze alchemie, waardoor harten en geesten dichter bij elkaar komen. Ze versterken de kameraadschap . In de laatste minuten van een spannende wedstrijd houd je elkaars hand vast zonder erbij na te denken. Na een gemiste kans wissel je een veelbetekenende blik uit die zegt: "Daar hebben we samen onder geleden." Zoveel kleine verbindingen die de onverschilligheid van het scrollen uitdagen en de pijn van ruzies verzachten. Want ja, schreeuwen tot je schor bent, stressen voor je team net zo erg als voor een examen, spontaan elkaar omhelzen na het laatste fluitsignaal: dat is ook een vorm van liefdesverklaring.

Een waardevol moment van verbondenheid, ongeacht de eindstand.

Uit een onderzoek van LELO blijkt een verrassend fenomeen: na een doelpunt van hun team zegt 38% van de fans zo'n adrenalinekick te ervaren dat ze een grotere behoefte voelen om dichter bij hun partner te zijn, of zelfs een intiem moment te delen. Het is dan ook geen wonder dat je partner na 90 minuten een golf van tederheid kan voelen. Messi, Mbappé, Ronaldo… deze ervaren doelpuntenmakers zijn alle afrodisiaca op de markt waard.

Dit cijfer kan worden verklaard door een bekend psychologisch mechanisme. Wanneer we samen met iemand een sterke emotie ervaren, ongeacht de aard ervan, heeft ons brein de neiging deze positieve gevoelens te associëren met de persoon die dat moment met ons deelt. Psychologen noemen dit de overdracht van emotionele opwinding.

In de praktijk komt het erop neer dat wanneer een stel samen een beslissend doelpunt viert, de energie van het moment niet alleen aan de wedstrijd is verbonden. Het kan ook het gevoel van verbondenheid tussen de twee partners versterken. De kreten van vreugde, de spontane omhelzingen, de uitgestrekte handen en de veelbetekenende blikken versterken deze intimiteit. En of het team, dat met zoveel enthousiasme wordt aangemoedigd, de wedstrijd nu wint of niet, het stel komt er altijd als winnaar uit de bus.

Natuurlijk trekt een speler zich soms liever terug om de nederlaag beter te verwerken. De reactie van de andere speler kan echter het verschil maken. In plaats van de gevoelens van de ander te bagatelliseren met opmerkingen als "het is maar voetbal, niet het einde van de wereld", blijf je aanwezig en toon je begrip.

Nee, vrouwen kijken dus niet alleen naar voetbal om te gluren of spelers op uiterlijk te beoordelen. Ze zijn er volledig bij betrokken, ofwel uit oprechte interesse, ofwel om hun partner een plezier te doen. Uiteindelijk is het steunen van hetzelfde team, of het nu voetbal betreft of iets anders, een romantische tactiek zoals alle andere.