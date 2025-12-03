In Turkije kan een simpele 'like' op Instagram nu een scheiding rechtvaardigen.

Het Turkse Hooggerechtshof heeft een juridisch precedent geschapen door te oordelen dat een simpele "like" op een foto van een persoon van het andere geslacht het huwelijksvertrouwen kan verbreken en grond kan zijn voor echtscheiding. Deze uitspraak, gebaseerd op een zaak in Kayseri , Turkije, verplicht de echtgenoot om alimentatie en schadevergoeding te betalen aan zijn ex-vrouw.

De zaak Kayseri, die een precedent schept

In Kayseri beweert de vrouw dat haar man haar regelmatig vernederde, haar afhankelijk maakte door geld achter te houden en zich tegelijkertijd schuldig maakte aan kwetsend online gedrag. Volgens haar getuigenis bracht de man veel tijd door op sociale media, met name Instagram, waar hij herhaaldelijk foto's van andere vrouwen "likete", soms vergezeld van impliciete of suggestieve opmerkingen.

De Turkse familierechtbank oordeelde dat deze digitale interacties, als geheel genomen, veel meer vormden dan louter onschuldige activiteiten op sociale media. De rechters oordeelden dat dit gedrag waarschijnlijk de waardigheid van de vrouw zou aantasten en het vertrouwen zou ondermijnen dat nodig is om de huwelijksrelatie in stand te houden. Ze karakteriseerden deze 'likes' en de bijbehorende houdingen als 'vertrouwensvernietigend gedrag' en namen deze op als bewijs in het dossier.

Van de lagere rechtbank naar de Hoge Raad: een precedent geschapen

De echtgenoot vocht de beslissing aan en verwees daarbij naar de buitensporige jaloezie van zijn vrouw. Maar het Turkse Hof van Beroep handhaafde de uitspraak: "Het liken van foto's kan een duidelijk respectloos gedrag zijn, dat het vertrouwen binnen het koppel kan ondermijnen." Volgens de rechters hebben deze herhaaldelijke digitale interacties, hoewel ogenschijnlijk onschuldig, een reële psychologische impact, waardoor een klimaat van emotionele onzekerheid ontstaat en de huwelijksbalans wordt verstoord.

Het Turkse Hof van Cassatie, het hoogste hof, bevestigde het vonnis definitief. Het oordeelde dat het gedrag van de echtgenoot "een schending van de loyaliteitsplicht en wederzijdse zorg" vormde. Bijgevolg bevestigde het de toekenning van een alimentatie van 1.000 lira per maand, samen met een materiële en morele schadevergoeding ter compensatie van het emotionele leed van de vrouw en de verslechtering van haar levensomstandigheden.

Gevolgen voor digitale echtscheidingen

Deze zaak opent de deur voor het gebruik van digitaal bewijs – zoals likes, reacties en online interacties – in huwelijksconflicten, waardoor simpele sociale sporen worden omgezet in juridisch afdwingbare elementen. Turkse advocaten verwachten een toename van echtscheidingen op basis van digitale activiteit, waarbij elk virtueel gebaar potentieel kan worden geïnterpreteerd als een indicatie van verdacht gedrag.

Deze evolutie vereist verhoogde waakzaamheid op sociale media: wat ooit als onschuldige online interactie werd beschouwd, is nu onderwerp van onderzoek. Specialisten in familierecht zien dit als een belangrijke verandering in de manier waarop vertrouwen wordt opgebouwd en conflicten binnen koppels worden vastgelegd.

Debatten over privacy in het digitale tijdperk

Deze uitspraak in Turkije roept vragen op over de soms vage grenzen tussen persoonlijke vrijheid en virtuele trouw: worden ogenschijnlijk onschuldige 'likes' aanwijzingen voor wangedrag of verborgen bedoelingen? Het benadrukt hoe rechtbanken digitale interacties opnieuw beoordelen, waarbij een simpele klik, ooit als onbelangrijk beschouwd, nu een aanzienlijke impact kan hebben op de huwelijksbalans.

Het weerspiegelt ook een bredere maatschappelijke verschuiving: onze online activiteiten, zelfs de meest ogenschijnlijk onschuldige, krijgen een symbolische en emotionele lading die het rechtssysteem niet langer kan negeren. Zo dringt het dagelijkse digitale leven door tot de juridische sfeer en dwingt iedereen om de grenzen tussen privacy, publieke optredens en huwelijkse verplichtingen te heroverwegen.

Deze zaak illustreert, afgezien van haar unieke aard, een diepgaande transformatie van het huwelijksleven in het digitale tijdperk. Door de emotionele en sociale impact van een simpele 'like' te erkennen, herdefinieert het Turkse rechtssysteem de grenzen van vertrouwen en trouw binnen een koppel.