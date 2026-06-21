"Sms'en": Waarom ruzie maken via sms de zaken vaak alleen maar ingewikkelder maakt.

Impulsief reageren, drie wraakzuchtige regels typen en op verzenden drukken. Fexting, een samenvoeging van Engelse woorden, verwijst naar deze ruzies tussen stellen die tegenwoordig via sms worden beslecht. Een praktijk die handig lijkt, maar die therapeuten als bijzonder riskant voor romantische relaties beschrijven.

Fexting, een Engels woord dat een wereldwijd fenomeen is geworden.

De term "fexting" is een samenvoeging van twee Engelse woorden: fighting (vechten) en texting (sms'en). Het verwijst simpelweg naar ruzie maken via geschreven berichten, of het nu gaat om traditionele sms'jes, WhatsApp-gesprekken of berichten via een andere berichtenapp. Het woord werd bekend na een veelbesproken interview met Jill Biden, voormalig First Lady van de Verenigde Staten, die in Harper's Bazaar uitlegde dat zij en haar man, Joe Biden, regelmatig "fexten" om ruzies in het bijzijn van Secret Service-agenten te vermijden. Deze presidentiële anekdote droeg bij aan de popularisering van een realiteit die miljoenen gewone stellen delen.

Een werkwijze die bedrieglijk veel lijkt op een praktische oplossing.

Op het eerste gezicht lijkt sms'en tal van voordelen te bieden, althans oppervlakkig gezien. Volgens sommige therapeuten die hierover zijn geïnterviewd, helpt deze methode om de meest intense, directe confrontaties te vermijden. "Mijn cliënten zeggen dat sms'en hen in staat stelt een zekere mate van verbondenheid te behouden, terwijl ze tegelijkertijd de ruimte hebben om zich vrijelijk te uiten", legt Cindy Shu uit, een therapeut gespecialiseerd in huwelijks- en gezinsvraagstukken. Sms'en neemt ook de druk weg om conflicten direct op te lossen. Volgens relatietherapeut Lia Huynh kunnen deze schriftelijke uitwisselingen zelfs nuttig zijn voor meer introverte mensen, of mensen die moeite hebben om hun emoties hardop te uiten. In theorie biedt de vorm de mogelijkheid om een stap terug te doen, rustig na te denken voordat je reageert, en te voorkomen dat je in het heetst van de moment spijtige woorden spreekt.

Het grootste struikelblok: de totale afwezigheid van non-verbale communicatie.

Maar achter deze ogenschijnlijke voordelen waarschuwen relatie-experts voor een groot nadeel. Volgens het werk van psycholoog Albert Mehrabian , dat al lange tijd als referentie wordt aangehaald, wordt ongeveer 55% van een emotionele boodschap overgebracht via lichaamstaal, 38% via de toon van de stem en slechts 7% via de woorden zelf. Hoewel deze precieze cijfers enige nuancering behoeven, wordt de algemene boodschap grotendeels bevestigd door onderzoek: een aanzienlijk deel van wat er in een gesprek wordt gecommuniceerd, is non-verbaal. Deze signalen ontbreken echter volledig bij sms-berichten. Het is onmogelijk om het gezicht van je partner te zien, hun blik, hun glimlach, hun tranen of hun gekruiste armen. Het is ook onmogelijk om hun stem te horen. Alles wat de rijkdom – en de veiligheid – van een gesprek tussen een stel bepaalt, verdwijnt achter het scherm.

Het risico van voortdurende misinterpretatie

Dit gebrek aan non-verbale signalen opent de deur naar een ander probleem: herhaalde misverstanden. "Sms-berichten missen ernstig aan nuance. Een simpele punt kan worden geïnterpreteerd als kilheid of agressie, zelfs als dat niet de bedoeling van de afzender was", merkt relatiepsycholoog Marie Durand op. Een vertraagde reactie kan worden opgevat als desinteresse, terwijl de andere persoon gewoon in een vergadering zat. De afwezigheid van een emoji kan ijzig overkomen. Een neutrale toon kan kortaf lijken. Elk teken krijgt een onevenredige emotionele lading. Zonder de mogelijkheid tot directe verduidelijking stapelen misverstanden zich op en voeden ze de ruzie in plaats van deze op te lossen.

Er ontstaat een emotionele afstand.

Op de lange termijn kunnen de gevolgen van sms'en veel verder reiken dan een simpele, eenmalige ruzie. "Ruzies via sms kunnen een blijvende emotionele afstand in een relatie creëren", merkt psycholoog Samantha Rodman op. Verschillende effecten stapelen zich in de loop der tijd op. Herhaalde misverstanden ondermijnen geleidelijk het vertrouwen. Virtuele communicatie vervangt steeds meer persoonlijke interacties, waardoor de intimiteit afneemt. Onopgeloste problemen stapelen zich op omdat ze niet persoonlijk zijn besproken. En uiteindelijk verliest het stel de gewoonte van gezonde communicatie en vergeet het hoe belangrijk het is om de tijd te nemen om samen te zitten en echt met elkaar te praten.

Een vals gevoel van controle

Een ander nadeel van fexen schuilt in de illusie die het schept. Veel mensen denken dat ze via een sms'je meer controle hebben over een ruzie dan in een face-to-face gesprek. Achter een scherm zeggen we echter vaak dingen die we nooit hardop zouden zeggen. De beschermende barrière van de telefoon werkt als een rem: harder, scherper, soms kwetsender. Erger nog, de boodschap blijft hangen. Terwijl woorden die in woede zijn uitgesproken met de tijd vervagen, blijft een sms'je op het scherm van de ander staan, wordt het herlezen, overpeinsd en soms zelfs vastgelegd als screenshot. Een zin waar je 's ochtends spijt van hebt, kan het stel 's avonds nog steeds achtervolgen.

Wanneer het formaat zelf problematisch wordt

Los van de inhoud van de berichten, is het gebruik van dit kanaal om gevoelige onderwerpen aan te snijden soms problematisch. "Vraag jezelf, voordat je een gevoelig gesprek via sms begint, af of dit format wel echt geschikt is", adviseert relatietherapeut Paul Martin. Sommige onderwerpen vereisen tijd, fysieke aanwezigheid en aandachtig luisteren: verraad, een grote teleurstelling, een belangrijke beslissing voor het stel. Deze onderwerpen via sms bespreken is alsof je er doorheen haast, zonder de nodige rust en sereniteit. Het risico is dat een echt gesprek verandert in een reeks korte uitwisselingen, waarbij ieder vasthoudt aan zijn of haar eigen standpunt zonder echt naar de ander te luisteren.

Hoe de schade te beperken

Voor stellen die zichzelf in dit patroon herkennen, bestaan er verschillende strategieën om de schade te beperken. De eerste is om te bepalen wat absoluut face-to-face gezegd moet worden en een simpele regel in te stellen: geen serieuze ruzies via sms. De tweede is om te leren het reageren op een irritant bericht uit te stellen. Een paar uur wachten, of zelfs tot een persoonlijke ontmoeting, voorkomt vaak dat een toch al fragiele situatie verergert. De derde strategie houdt in dat je na een gespannen woordenwisseling de tijd neemt om uit te leggen wat er in de berichten is besproken. Zoals psycholoog Sue Johnson samenvat : "Soms is een blik van buitenaf nodig om negatieve patronen te doorbreken en een emotionele band te herstellen." Een relatietherapeut kan dan een wereld van verschil maken.

Hoewel het ogenschijnlijk handig is, maskeert fexing in werkelijkheid een fragiele dynamiek die de gezondheid van een relatie bedreigt. Door communicatie te ontdoen van alles wat haar verrijkt – stem, oogcontact, gebaren – verandert het de kleinste misstap in een blijvende wond. Dit betekent niet dat je sms'jes helemaal moet verbieden tijdens een ruzie, maar eerder dat je ze oordeelkundig moet gebruiken. En onthoud een simpele waarheid: echte gesprekken, de gesprekken die helen en verzoenen, vinden zelden plaats achter een scherm.