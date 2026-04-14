"Pitch dating": de op slideshows gebaseerde methode die een revolutie teweeg kan brengen in de datingwereld.

Wat als je je persoonlijkheid presenteert als een project dat je na aan het hart ligt? "Pitch dating" gooit de regels van het daten overhoop door een onverwachte vorm aan te bieden: de slideshow. Deze trend, die is ontstaan op sociale media en zich ergens tussen creativiteit en helderheid bevindt, is even intrigerend als vermakelijk.

Jezelf voorstellen... bijvoorbeeld tijdens een presentatie.

Het principe van 'pitch dating' is eenvoudig: je presenteert jezelf aan de hand van een paar slides, net als bij een professionele presentatie. Het is niet de bedoeling om van je hele leven een cv te maken, maar om op een beknopte manier te laten zien wat jou uniek maakt.

Interesses, waarden, kleine anekdotes, visies op liefde of het dagelijks leven... alles kan. Sommigen kiezen voor een serieuze toon, anderen gebruiken humor of zelfspot om hun boodschap over te brengen. Deze opzet is geschikt voor feestjes met vrienden, singlesbijeenkomsten of zelfs online. Het vormt een goed uitgangspunt om te delen, te lachen en elkaar op een nieuwe manier te leren kennen.

Een trend aangewakkerd door sociale media.

De reden dat "dating pitch" zoveel ophef veroorzaakt, is grotendeels te danken aan sociale media. Fragmenten van pitchpresentaties circuleren op TikTok , Instagram en LinkedIn en trekken de aandacht met hun originaliteit.

Dit succes maakt deel uit van een bredere trend: de codes van de professionele wereld sijpelen geleidelijk door in de persoonlijke sfeer. Ideeën presenteren, je carrièrepad beschrijven, de aandacht trekken… dit zijn allemaal vaardigheden die nu opnieuw worden ingezet bij het daten. Het onverwachte karakter van de presentatie speelt hierbij ook een belangrijke rol. In vergelijking met de soms repetitieve profielen op datingapps, zorgt de slideshow voor een frisse en verrassende noot.

Een manier om te verduidelijken wie je bent.

Een van de voordelen van deze aanpak ligt in de structuur. Het maken van een presentatie dwingt je na te denken over wat je werkelijk wilt delen. Wat is belangrijk voor je? Wat zijn je verlangens? Jouw manier van liefhebben? Door deze elementen te ordenen, krijg je meer duidelijkheid, zowel voor jezelf als voor anderen.

Voor sommige mensen kan dit de eerste interacties minder intimiderend maken. De slideshow dient dan als ondersteuning, bijna als een rode draad, die het gesprek op gang brengt en die gevreesde ongemakkelijke stiltes voorkomt. Wees je er echter van bewust: het doel is niet om te "presteren" of "af te vinken", maar simpelweg om een ingang te bieden tot jouw wereld.

Een nieuwe manier om naar ontmoetingen te kijken

"Pitch dating" weerspiegelt een bredere transformatie van interacties in het digitale tijdperk. Visuele formats spelen tegenwoordig een belangrijke rol in de communicatie. Foto's, video's, presentaties... je bent steeds meer gewend om verhalen visueel te vertellen. Diavoorstellingen passen in deze trend en bieden een visuele en persoonlijke manier om jezelf te presenteren.

Deze methode laat ook zien dat daten niet langer volgens één vast model verloopt. Iedereen kan een aanpak kiezen die bij hem of haar past, of die nu spontaan, gestructureerd, creatief of meer traditioneel is.

Tussen creativiteit en authenticiteit

Achter de speelse buitenkant biedt 'datingpitching' echte vrijheid van meningsuiting. Je kunt er je humor, je gevoeligheid, je passies of je visie op relaties in kwijt. Sommigen zien het als een manier om directer te zijn over hun verwachtingen. Anderen waarderen simpelweg de originaliteit en de onconventionele aanpak.

Het gaat er in ieder geval niet om dat je aan een perfect format moet voldoen. Je presentatie hoeft niet gepolijst of 'ideaal' te zijn om interessant te zijn. Jouw lichaam, jouw reis, jouw persoonlijkheid hebben hun eigen waarde, en dat is precies wat het waard is om te delen.

Uiteindelijk vervangt "dating pitchen" de spontaniteit van het ontmoeten van mensen niet. Het opent een nieuwe deur: die van een meer doordachte, soms leukere en vooral authentiekere manier van presenteren.