Een val veinzen om je vriend te testen: deze virale trend zorgt voor veel discussie.

Op sociale media doen vrouwen alsof ze flauwvallen en imiteren ze het geluid van een val om de reactiesnelheid van hun partner te testen, met een stopwatch in de hand. Sommigen snellen meteen te hulp, zelfs met het risico op een verstuikte enkel, terwijl anderen wat trager reageren. Dit ogenschijnlijk onschuldige scenario versterkt het beeld van de galante man en creëert onnodige angst. Het draait meer om aandacht dan om een echte test van geduld.

Doen alsof je valt om de reactietijd van je partner te testen.

Tijdens het scrollen 's avonds laat ben je misschien wel een compilatievideo tegengekomen van vrouwen die een val veinzen en expres een hard geluid maken. Sommigen gooien stoelen op de grond, anderen slingeren roestvrijstalen vuilnisbakken over de parketvloer om een onmiskenbaar geluid te creëren, maar ze slaken allemaal een hulpkreet die door het hele huis galmt. Op het moment dat ze uit volle borst schreeuwen en hun partners smeken om te komen, beginnen ze af te tellen. Alsof ze de eerstehulpreflexen van hun partner berekenen voor het geval ze vallen.

Deze video's lijken in geen enkel opzicht op de heldhaftige scènes uit Disneyverhalen, maar eerder op kluchtige komedies, zo onhandig zijn de mannen. Sommigen stormen de kamer binnen en belanden meteen in de chaos, terwijl anderen in paniek de deur openzwaaien en hun partners bijna op het hoofd raken. De dappersten onder hen laten alles wat ze vasthouden, of het nu dozen of gamecontrollers zijn, vallen om hen als Apollo's te redden.

Alle mannen, zonder uitzondering, trappen in de val en tonen opgeluchte gezichten wanneer ze hun vrouwen ongedeerd zien. De meer voorzichtige mannen controleren nog steeds hun gezondheid, net als dokters . Deze vrouwen, die uitstekende actrices zouden zijn geweest, zijn blij dat hun plan is gelukt. Deze video's, die meer dan een miljoen keer bekeken zijn, hebben echter een dubbele betekenis. Ze veranderen een noodsituatie in een wedstrijd van "wie haalt de hoogste score?".

Achter de ogenschijnlijke humor van deze video's gaan hoge verwachtingen schuil.

Op sociale media worden stellen voortdurend geconfronteerd met een uitdaging. Een volkomen normaal gebaar wordt een test. De kleinste handeling wordt geëvalueerd, getimed en ontleed alsof je op de bank van een seksueel therapeut zit. Natuurlijk zijn deze tests, rechtstreeks uit de digitale wereld, niet de absolute waarheid en vaak onbetrouwbaar.

Bij deze datingtrend, die letterlijk "Ik test de reactietijd van mijn vriend" heet, spelen vrouwen met de emoties van hun partners en creëren ze onnodige paniek, puur voor de kijkcijfers. De timer zorgt ondertussen voor een stille druk: de druk om op tijd te komen en direct beschikbaar te zijn. De simpele handeling van het helpen van je vrouw, die mogelijk in elkaar gezakt is of zich van de pijn kronkelt, wordt dan een performance op zich.

Hoewel de stellen aan het einde van deze prankvideo samen lachen , roept de aanpak vragen op. Ten eerste bestaat het risico dat het niet langer serieus wordt genomen. Als deze vrouwen op een dag hun enkel verzwikken bij het afdalen van de trap of van een ladder vallen, zullen hun partners denken dat het een grap was.

Content ontworpen om de aandacht te trekken en viraal te gaan.

Op het eerste gezicht lijkt deze trend een onschuldige grap. Het is grappig omdat de reacties soms zo theatraal zijn en de mannen lijken alsof ze het hele huis door willen rennen om hun partners te redden. Maar achter deze voor TikTok geoptimaliseerde video's, waarin elke seconde telt, schuilt een bekende socialemedialogica: de meest spontane emoties omzetten in content die razendsnel viraal gaat.

Na de vogeltest, de schiltheorie en de glimlachtest worden stellen nu gevraagd hun liefde te bewijzen door middel van steeds spectaculairdere scenario's. Alsof een relatie niet meer kan bestaan zonder voortdurend te worden geëvalueerd. Affectie wordt gemeten met een stopwatch, aandacht wordt een uitdaging en vriendelijkheid een score om te overtreffen. Toch kan een partner een paar seconden nodig hebben om te reageren omdat hij of zij onder de douche staat, een koptelefoon draagt, aan het werk is of simpelweg denkt dat hij of zij het verkeerd heeft verstaan. Dit zegt niets over de kwaliteit van de relatie.

Door constant deze geënsceneerde scenario's te tonen, houden sociale media ook een sterk geromantiseerd beeld van relaties in stand. Van mannen wordt verwacht dat ze de rol van redder spelen, klaar om zonder aarzeling te hulp te schieten, terwijl vrouwen degene zijn die gered moeten worden. Dit patroon versterkt het beeld van de ridderlijke prins, terwijl een evenwichtige relatie in werkelijkheid meer gebaseerd is op vertrouwen en communicatie dan op actievolle reflexen zoals in actiefilms.

Uiteindelijk onthullen deze video's iets over onze tijd. Ze laten zien hoe sociale media graag gevoelens omzetten in ervaringen, alledaagse gebaren in tests en intimiteit in een spektakel. Maar een stel is noch een timer, noch een virale uitdaging.