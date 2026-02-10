Search here...

Wanneer AI een menselijk gezicht aanneemt: deze ultrarealistische robot zorgt voor controverse.

Maatschappij
Julia P.
Extrait vidéo AI Revolution/YouTube

In China heeft het bedrijf DroidUp zojuist Moya onthuld, een humanoïde robot met een verbluffend realisme. Uitgerust met geïntegreerde kunstmatige intelligentie en een biomimetisch lichaam dat menselijke bewegingen en uitdrukkingen kan imiteren, wekt dit prototype zowel bewondering als bezorgdheid.

Een robot met een mensachtig uiterlijk.

Moya, ontworpen om de grenzen van de robotica te verleggen, wordt beschreven als "de eerste intelligente biomimetische robot ter wereld". De humanoïde robot, 1,65 meter lang en 32 kilogram zwaar, heeft perfect geproportioneerde gelaatstrekken, een vloeiende loop en zelfs een gesimuleerde lichaamstemperatuur tussen 32 en 36 °C. Tijdens de officiële onthulling – zoals gerapporteerd door de South China Morning Post – wist Moya het publiek te boeien: hij glimlacht, loopt, reageert op oogcontact en reproduceert micro-uitdrukkingen met een subtiliteit die zelden bij een robot wordt gezien. Deze eigenschappen maken deze robot tot een technologisch wonder, maar ook tot een onderwerp van discussie.

Het ongemak van de "uncanny valley"

Hoewel Moya indruk maakt met zijn realisme, hebben veel internetgebruikers ook hun ongemak geuit over zijn "bijna menselijke, maar net niet helemaal" bewegingen. Dit ongemak komt overeen met het bekende fenomeen van de "uncanny valley", dat in 1970 werd beschreven door de Japanse roboticus Masahiro Mori. Volgens deze theorie geldt dat hoe meer het gezicht en de maniertjes van een robot op die van een mens lijken, hoe verontrustender zelfs de kleinste imperfecties worden, waardoor een gevoel van griezelige vreemdheid ontstaat.

Op Chinese sociale media lopen de reacties uiteen van technologische bewondering tot wijdverspreide angst, waarbij sommigen Moya omschrijven als "te menselijk om geruststellend te zijn". Anderen bekritiseren opnieuw de keuze voor een zeer conventioneel uiterlijk: een slank vrouwelijk lichaam met geaccentueerde rondingen, make-up, lang roze haar, een lichte huid en gekleed in een nauwsluitende jumpsuit in zachte kleuren.

Op weg naar een nieuwe generatie humanoïden

DroidUp stelt dat Moya niet alleen voor demonstratiedoeleinden bedoeld is. Het bedrijf is van plan deze robot in te zetten in sectoren die directe menselijke interactie vereisen, zoals de gezondheidszorg, het onderwijs en de receptie van winkels. In tegenstelling tot andere fabrikanten die bewust kiezen voor gestileerde of mechanische robots om verwarring te voorkomen, zet DroidUp in op volledig realisme en rekent het op de geleidelijke acceptatie van deze nieuwe generatie 'levende' machines. Moya zal naar verwachting eind 2026 commercieel verkrijgbaar zijn voor een geschatte prijs van ongeveer 1,2 miljoen yuan (circa € 147.000).

Samenvattend markeert Moya een belangrijke stap in de evolutie van robots met kunstmatige intelligentie, die in staat zijn tot emotionele en intuïtieve interactie. Deze vooruitgang roept echter de vraag op naar de grenzen van menselijke imitatie. Tussen wetenschappelijke bekwaamheid en existentiële verwarring in lijkt Moya de toekomst te belichamen die zich aan het vormen is...

