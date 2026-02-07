De cheerleaders van de Super Bowl trekken nu al ieders aandacht.

In de Verenigde Staten is de Super Bowl meer dan alleen een sportevenement; het is een institutie. Het is praktisch onderdeel van het Amerikaanse culturele erfgoed. Ook dit jaar zullen cheerleaders het publiek tussen de wedstrijden vermaken en hun respectievelijke teams aanmoedigen met glinsterende pompons. Deze schaars geklede showgirls zijn verre van figuranten en soms zelfs beroemder dan de atleten op het veld.

Deze cheerleaders die alle aandacht naar zich toe trekken.

Cheerleaders doen meer dan alleen het podium versieren en met hun armen zwaaien. Ze dragen bij aan het succes van het sportevenement. Ze leveren een artistieke en atletische prestatie, begeleid door een aanmoedigende slogan. Deze sport, een mix van gymnastiek, circusacts en dans, is ongelooflijk fysiek. Het zijn niet zomaar meisjes die met pompons zwaaien in de kleuren van hun team. Integendeel, ze spelen een essentiële rol en worden universeel gerespecteerd aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. In tegenstelling tot wat sommigen misschien denken, is het niet alleen maar voor de show.

Terwijl de onbetwiste koning van de reggaeton, Bad Bunny, de Super Bowl aftrapt op zondag 8 februari 2026, zullen cheerleaders het publiek tijdens de rust vermaken en het stadion opnieuw in vuur en vlam zetten. In deze discipline, die gewaagde acrobatiek, visuele choreografie en synchroon voetenwerk combineert, zijn sommige cheerleaders ware sterren. Soms worden ze zelfs meer verwacht dan de beroemde atleten, die de hoofdrolspelers van deze ultieme wedstrijd zouden moeten zijn. Ze hebben zelfs hun eigen fanclubs en hun optredens betoveren het publiek.

Kylie Dickson

Ze bewijst dat er meer nodig is dan een mooi gezicht om een plek te bemachtigen in deze zeer competitieve teams. Voordat ze haar flexibiliteit op het veld liet zien, deed ze mee aan de Junior Olympic National Championships. Kylie is cheerleader voor de Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC) en een van de meest gevolgde leden van het team op Instagram. Ze wordt bewonderd om haar elegante stijl, onberispelijke techniek en warme persoonlijkheid. Ze belichaamt perfect het "glamoureuze en gedisciplineerde" imago dat de DCC uitdraagt.

Madeline Salter

Ze begon al op zeer jonge leeftijd met dansen (sinds haar zesde) en volgde een uitgebreide training in wedstrijd- en universitaire dans voordat ze zich aansloot bij de prestigieuze Dallas Cowboys Cheerleaders, ook wel bekend als America's Sweethearts. Dit talent voor cheerleading lijkt in haar genen te zitten. Haar moeder zat in de jaren 80 ook in het team. Als toegewijde vrouw wilde ze haar beroep online verduidelijken. "Als vrouw in de sportwereld draag je veel meer dan alleen een uniform: we hebben verwachtingen, druk en een doel," zei ze.

Reece Weaver

Reece is ook lid van de Dallas Cowboys Cheerleaders en is erg actief op sociale media. Met haar ontspannen en toegankelijke stijl is ze populair bij een jong publiek. Haar constante glimlach en energie maken haar een opvallende verschijning tijdens wedstrijden.

Chloe Holladay

Chloe, de eerste cheerleader in decennia die zich bij een NFL-team (Tennessee Titans) aansloot, is een TikTok-ster geworden met meer dan een miljoen volgers. Ze valt op door haar unieke stijl (geïnspireerd door cheerleaders van Historically Black Colleges and Universities) en atletische elegantie. Ze vertegenwoordigt een evolutie in diversiteit binnen de NFL-cheerleading.

Ava Lahey

Ava werd in 2024 ontdekt in de Netflix-serie America's Sweethearts en groeide al snel uit tot een favoriet bij de fans. Als recent lid van de Dallas Cowboys Cheerleaders wordt ze door het publiek gezien als authentiek, vastberaden en zeer expressief, zowel op het podium als voor de camera.

Faith Ward

Faith, de eerste Nieuw-Zeelandse die zich bij de Dallas Cowboys Cheerleaders aansloot, trok vanaf het moment van haar aankomst internationale aandacht. Ze droeg de verenaccessoires van cabarets voordat ze de pompons omdeed. Als voormalig professioneel danseres in Auckland brengt ze een frisse blik en een multiculturele invalshoek in het team.

Zijn er op komst wijzigingen in de selectiecriteria?

Cheerleading is veeleisender dan het lijkt. Maar het is ook, en vooral, een sport waarbij het uiterlijk telt. Tijdens de demonstraties van de Super Bowl zijn alle lichamen vrijwel identiek, met slechts kleine verschillen in huidskleur. Een gevoel voor ritme en lenige ledematen zijn niet genoeg om bij het cheerleadingteam te komen en de pompons te dragen. Je moet ook voldoen aan een archaïsch schoonheidsideaal : dat van de slanke, gespierde vrouw.

Cheerleaders lijken onderworpen te zijn aan een gewichtslimiet en specifieke afmetingen. Deze nogal stereotyperende, maar zorgvuldig verhulde regels hangen als een donkere wolk boven de cv's van de sollicitanten. In 2013 werd Ravens-cheerleader Courtney Lenz zelfs aan de kant gezet nadat ze wat was aangekomen. "We worden elke week tijdens het seizoen gewogen en je mag je niet verplaatsen. Ik denk dat ik 800 gram ben aangekomen," vertelde ze aan Access Hollywood. Volgens haar werd het niet vermeld, maar het resulteerde wel in een tijdelijke schorsing. Dit verklaart waarom de profielen zo "gepolijst" zijn.

Hoewel mannen nu met pompons mogen optreden en andere rollen dan die van 'drager' mogen ambiëren, blijft diversiteit nogal abstract. Waar zijn de cheerleaders met afro's ? Waar zijn degenen met love handles onder hun glitteroutfits? Voorlopig lijkt het alsof we getuige zijn van de wederopstanding van de Victoria's Secret Angels.