Er komt binnenkort een meteorenregen aan, een zeldzaam verschijnsel dat u niet mag missen.

Maatschappij
Fabienne Ba.
Neale LaSalle/Pexels

In de nacht van 13 op 14 december 2025 wordt de hemel verlicht door een van de meest spectaculaire meteorenregens van het jaar: de Geminiden. Er worden tot wel 150 meteoren per uur verwacht die door de hemel schieten en een betoverend schouwspel opleveren.

Een belangrijke astronomische gebeurtenis in december

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, beperken meteorenzwermen zich niet tot de zomer. De Geminiden, doorgaans actief van 4 tot 17 december, evenaren de intensiteit van de beroemde Perseïden in augustus. Deze meteorenzwerm ontstaat uit het stof dat overblijft van asteroïde 3200 Phaethon, een hemellichaam dat permanent omgeven is door een wolk van rotsdeeltjes die ontbranden wanneer ze de atmosfeer van de aarde binnendringen.

Een uitzonderlijk aantal vallende sterren

De show zal dit jaar bijzonder intens zijn, met een piek van naar schatting 150 meteoren per uur rond 3 uur 's nachts op 14 december. Dit hoge aantal zorgt voor de waarneming van een indrukwekkende frequentie van heldere vallende sterren, sommige wit, andere met een gele, blauwe, rode of groene tint.

Tips voor het observeren van de Geminiden

Om de hemelse magie ten volle te kunnen ervaren, bereid je voor op een koele nacht door warme kleding en dekens mee te nemen. Het is ook raadzaam om stedelijke gebieden met veel lichtvervuiling te verlaten en te kijken naar het sterrenbeeld Tweelingen, de schijnbare oorsprong van de meteoren. Geluk en geduld zijn je beste bondgenoten als je tijdens deze uitzonderlijke hemelse gebeurtenis een wens wilt doen aan een vallende ster.

Kortom, de Geminiden zijn een jaarlijks evenement dat u niet mag missen, een zeldzaam moment van schoonheid dat het jaar 2025 afsluit door de nachtelijke hemel te verlichten.

