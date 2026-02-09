Ze veranderden van carrière na hun 35e: wat hen verraste

Een carrièreswitch na je 35e voelt vaak als een sprong in het diepe. Toch hebben veel vrouwen het gedaan, en hun ervaringen zijn even inspirerend als onthullend. Ze bewijzen dat het nooit te laat is om weer in contact te komen met jezelf, je verlangens en je waarden.

"Ik wilde betekenis, niet alleen een salaris."

Voor velen begint een carrièreswitch met een innerlijke stem die niet genegeerd kan worden. Dat geldt ook voor deze vrouw, die op 35-jarige leeftijd een comfortabele carrière in interieurontwerp verliet om over te stappen naar productmanagement en digitale strategie. Deze verandering was niet impulsief: ze kwam voort uit een diepgewortelde behoefte aan betekenis en plezier in haar werk.

Ondanks twijfels over haar leeftijd en de angst om "helemaal opnieuw te beginnen", koos ze ervoor om naar haar innerlijke stem te luisteren. Ze volgde een opleiding, zocht mentoren, begon als freelancer en kreeg uiteindelijk een vaste baan die echt bij haar paste. Wat haar het meest verraste? Dat ze zich eindelijk verbonden voelde met haar doelen en haar kinderen kon laten zien dat het mogelijk is om op elk moment in het leven van koers te veranderen.

Terug naar de studie: een uitdaging die je helpt groeien.

Voor sommige vrouwen betekent een carrièreswitch een terugkeer naar de universiteit. In Straatsburg hebben vrouwen van 36, 42 en zelfs 56 jaar besloten hun studie te hervatten om een andere richting in te slaan. Na soms jarenlang in banen te hebben gewerkt die hen niet langer bevredigden, hebben ze ervoor gekozen in zichzelf te investeren.

Deze terugkeer naar het leren was veeleisend, maar ook ongelooflijk stimulerend. Ze beschrijven hoe ze nieuwe energie, hernieuwd zelfvertrouwen en een onverwacht gevoel van legitimiteit herontdekten. Wat hen verraste? Hun eigen aanpassingsvermogen en de vele mogelijkheden die zich na deze opfriscursus voor hen openden.

Laat alles achter om dichter bij zijn waarden te komen.

In een blog over loopbaanbegeleiding vertelt Elorri, een ingenieur met meer dan tien jaar ervaring, hoe haar baan een dagelijkse last werd. Op 35-jarige leeftijd besloot ze het roer volledig om te gooien. Niet om te ontsnappen, maar om dichter bij te komen bij wat echt belangrijk voor haar was.

Haar keerpunt was simpel maar krachtig: "Waarom niet ik?" Ze omarmde het idee om opnieuw te beginnen, een nieuw vak te leren en een periode van onzekerheid te doorstaan. Wat haar het meest verraste, was de ontdekking dat moed niet de afwezigheid van angst is, maar het vermogen om ondanks die angst door te zetten.

Meerdere paden, één gedeelde energie

Op forums en sociale media delen veel vrouwen vergelijkbare verhalen. Op 35, 38 of zelfs 45-jarige leeftijd veranderden ze van carrière, gingen ze weer studeren of accepteerden ze een minder veeleisende functie om later sterker terug te komen. Sommigen verlieten een stabiele baan, terwijl anderen de moed hadden om creatievere, ondernemende of maatschappelijk bewuste projecten na te streven.

Ze beschrijven allemaal een periode van twijfel, maar ook een immense voldoening omdat ze zichzelf een kans hadden gegeven. Wat ze niet hadden verwacht? Het hernieuwde zelfvertrouwen, de innerlijke drijfveer en de trots dat ze het hadden aangedurfd.

Wat deze paden gemeen hebben

Ondanks de diversiteit van de verhalen komen een aantal punten steeds terug:

Een behoefte aan betekenis, voldoening en persoonlijke samenhang.

Zeer reële angsten, maar ook de vreugde van het luisteren naar je eigen verlangens.

De onschatbare steun van dierbaren, mentoren of gemeenschappen.

Het belang van training, of deze nu academisch, online of op de werkplek plaatsvindt.

Een carrièreswitch na je 35e is geen uitzondering meer, maar een steeds vaker voorkomende en enorm verrijkende ervaring. Deze vrouwen laten zien dat het mogelijk is om je professionele pad op elke leeftijd opnieuw vorm te geven, met zelfcompassie, moed en zelfvertrouwen. Je ervaring, vaardigheden en levensverhaal zijn geen obstakels: het zijn juist je grootste troeven om het volgende hoofdstuk te schrijven.