De reflex die je moet vermijden als je een echt geslaagde kerst wilt.

Er zijn tradities die we koesteren zonder er veel bij stil te staan, en dan zijn er tradities die we bijna automatisch overnemen, ervan overtuigd dat ze ons leven vereenvoudigen. Dit is precies het ongelukkige lot van de extreem gedetailleerde kerstlijstjes van tegenwoordig. Wat als je, onbedoeld, je feestdagen ontdoet van wat ze echt magisch maakt?

De verleiding van de perfecte verlanglijst

Elk jaar, zodra Black Friday aanbreekt, barst de kerstgekte los. Drukke winkels, een stortvloed aan aanbiedingen, bankrekeningen die hun adem inhouden… en in deze hectiek ontstaat een inmiddels vaste gewoonte: het versturen van je verlanglijstje naar dierbaren. Niet zomaar een haastig opgeschreven lijstje, nee. Maar een 2.0-versie, ontworpen met behulp van apps, waarbij elke wens vergezeld gaat van het exacte model, de ideale kleur en vaak een klikbare link om direct te bestellen zonder op te hoeven kijken. Een effectieve manier om teleurstellingen onder de kerstboom te voorkomen, maar wel een die een cruciale vraag oproept: hebben we door alles te simpel te maken niet de ware kerstgedachte verwaterd?

De verrassing, die kleine, vergeten sensatie.

Dit is in ieder geval de waarschuwing die Benjamin Muller gaf in "Bonjour! La Matinale TF1". De journalist maakt zich zorgen over het verdwijnen van de verrassing, die kleine spanning die Kerstmis zo bijzonder maakt. Volgens hem ontnemen deze te gestructureerde lijstjes het geven van cadeaus een deel van zijn betekenis. Een cadeau geven, zo herinnert hij ons, is bovenal een doordachte, bijna ambachtelijke handeling die vereist dat je de tijd neemt om te bedenken wat de ogen van de persoon van wie je houdt zou doen oplichten. Het is niet zomaar een klik in een virtueel winkelmandje.

Het geven weer betekenis geven aan de handeling van het geven.

Door de valkuilen van deze nieuwe verlanglijstje-apps te belichten, raakt Benjamin Muller de kern van de zaak. Een cadeau dat met zorg is uitgekozen door een geliefde is een betekenisvol gebaar. Het vertelt een verhaal, roept een gedeelde herinnering op, onthult een opmerkelijke karaktertrek of weerspiegelt een persoonlijke smaak. Wanneer alles zwart op wit staat, tot aan de exacte link om de bestelling te plaatsen, wordt het meer een simpele uitwisseling van gunsten dan een oprecht emotioneel moment. Een soort transactie waarbij het gebaar zijn warmte verliest ten gunste van efficiëntie.

De magie van intuïtie en creativiteit

Benjamin Muller verduidelijkt echter dat kinderlijstjes heilig blijven. Ze vormen een lief en kostbaar ritueel, dat het ritme van de kindertijd markeert en tegelijkertijd onze eigen kindertijd nieuw leven inblaast. Elk jaar bereiken meer dan een miljoen van deze briefjes de werkplaats van de Kerstman. Achter deze lawine van wensen schuilt een tedere leerervaring: het kind ontdekt het schrijven, drukt zijn of haar verlangens uit en verkent de eigen creativiteit. Het is een vormende gebeurtenis die het verdient om bewaard te blijven.

Voor volwassenen is de vraag echter zeker de moeite waard. Wat als je een vleugje onverwachts toevoegt aan je cadeaus? Je zou wel eens verrast kunnen worden door de vreugde die het brengt, zowel bij de gever als bij de ontvanger. Het kiezen van een cadeau is een avontuur op zich: je vraagt je af wat hen raakt, wat hen amuseert, wat hen vergezelt in hun dagelijks leven. Je zoekt naar een voorwerp dat je relatie met de persoon of personen weerspiegelt. Dit proces is uiteindelijk belangrijker dan het cadeau zelf.

Kortom, Kerstmis is nooit een wedstrijd geweest om perfecte organisatie. Het is geen race om het meest geschikte cadeau te vinden of een lopende band-achtig afrekenproces. De echte Kerstmis, de Kerstmis die het hart verwarmt, is een tijd van delen, oprechte zorg en eenvoudige vreugde. Het is ook een kans om creatief te zijn, buiten de gebaande paden te denken en iets van jezelf te geven. Dus waarom zou je dit jaar die ultraprecieze verlanglijst niet eens achterwege laten?