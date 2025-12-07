Het einde van de douches? Deze machine die "mensen wast" zorgt voor ophef.

Search here...

Margaux L.
Het idee leek gisteren nog vergezocht, maar vandaag is het realiteit: een machine die je wast als kleding, zonder te schudden uiteraard, zorgt voor ophef op sociale media. Deze "menselijke wasmachine", die ergens tussen sciencefiction en echte innovatie in zit, ontpopt zich tot een van de meest ongewone objecten van eind 2025.

Een sterattractie in Japan

De Wereldtentoonstelling van 2025 in Japan bood zeker de nodige verrassingen, maar geen enkele genereerde zoveel opwinding als deze futuristische capsule. Het Japanse bedrijf Science Corp, al bekend om zijn hightech-benadering van het dagelijks leven, heeft zojuist de officiële lancering aangekondigd van zijn machine die ontworpen is om… hele mensen te wassen. Op de Expo in Osaka trok het prototype indrukwekkende rijen en werd het een van de sterren van de show. Het moet gezegd worden dat het concept zelfs de grootste sceptici zal verleiden.

Hoe werkt de machine die mensen wast?

Het principe is bijna onthutsend eenvoudig: in plaats van onder een gewone douche te stappen, ga je liggen in een coconachtige capsule. Zodra de deksel dicht is, zorgt het apparaat voor alles. Het reinigt je zachtjes, net als een wasmachine, maar dan zonder te centrifugeren en met bijzondere aandacht voor je comfort. Dit alles wordt begeleid door ontspannende muziek die een alledaagse routine transformeert in een moment van rust.

Een idee geboren in de jaren zeventig

Deze verbluffende creatie is geïnspireerd op een model dat werd gepresenteerd op de Wereldtentoonstelling van Osaka in 1970. De huidige president van Science, toen 10 jaar oud, was diep onder de indruk van deze visionaire uitvinding. Tientallen jaren later besloot hij het apparaat in een moderne versie te gieten. Woordvoerder van Science, Sachiko Maekura, legt zelfs uit dat het apparaat "niet alleen het lichaam reinigt, maar ook de ziel." Om dit te bereiken, is het voorzien van hartslagmeting en het volgen van bepaalde vitale functies, wat een meeslepende, zachte en veilige ervaring garandeert.

Beperkte productie en duizelingwekkende prijs

Het prototype dat op Expo 2025 werd gepresenteerd, trok de aandacht van een Amerikaanse hotelketen die geïnteresseerd was in potentiële commercialisering. Aangemoedigd door dit enthousiasme besloot het bedrijf Science een eerste productierun te starten. Een hotel in Osaka kocht het allereerste exemplaar en bereidt zich nu al voor op de installatie van deze buitengewone service.

Onder de eerste kopers bevindt zich Yamada Denki, een bekende Japanse keten van consumentenelektronica, die hoopt klanten te lokken dankzij de zeldzaamheid van het apparaat. En die zeldzaamheid is inderdaad reëel: er worden slechts een vijftigtal exemplaren geproduceerd. Wat de prijs betreft, melden lokale media een bedrag van ongeveer 60 miljoen yen, oftewel bijna € 331.000. Dit bedrag plaatst het apparaat stevig in de categorie van uitzonderlijke technologische objecten.

Een innovatie aangepast aan het Japanse ritme

In Japan, waar de dagen vaak lang zijn en tijd een dagelijkse strijd is, zal een apparaat dat een snelle, grondige en ontspannende reiniging biedt, waarschijnlijk een succes zijn. Het stelt mensen in staat om een moment van welzijn aan hun lichaam te besteden, zonder enige beperking. De grote vraag blijft echter of deze uitvinding internationaal hetzelfde succes zal behalen. Zal het gebruikers uit andere culturen, die gewend zijn aan hun eigen douche- of badrituelen, kunnen overtuigen?

Wat zeker is, is dat technologie onze verwachtingen blijft overtreffen en gebieden betreedt die we ons gisteren nog niet eens konden voorstellen. Een machine die mensen wast: wie had daar ooit op durven wedden? En toch bestaat hij, klaar om een alledaagse taak om te zetten in een futuristische ervaring.

