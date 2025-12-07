Search here...

Deze steden hebben alles uit de kast gehaald voor Kerstmis: hun kerstbomen zijn ware meesterwerken.

Maatschappij
Fabienne Ba.
@galerielafayette et @rockfellercenter/Instagram

Nu de feestdagen naderen, halen sommige steden alles uit de kast om hun pleinen en winkelcentra om te toveren tot schitterende lichtshows. Deze monumentale kerstbomen zijn niet zomaar decoraties: het zijn ware kunstwerken. De Civitatis 2025-ranglijst onthult unieke creaties waar traditie, innovatie en magie samenkomen.

Parijs: een magische ervaring onder de koepel van Galeries Lafayette

In Parijs wacht bezoekers van Galeries Lafayette Haussmann een adembenemend schouwspel. Dit jaar is de kerstboom 16 meter hoog en versierd met 560 kg rode linten en 8 kilometer aan led-slingers. Het thema van illustrator Jeanne Detallante, "Het Mooiste Cadeau", transformeert de boom de beroemde koepel in een magische omgeving. Betoverende etalages vertellen magische verhalen, terwijl de stad 's nachts ritten in verlichte bussen aanbiedt om de betovering te verlengen. Parijs bewijst zo – eens te meer – dat elegantie en creativiteit samen kunnen gaan en jong en oud kunnen bekoren.

Rio: Een reus drijvend op de lagune

Na vier jaar afwezigheid is de drijvende kerstboom in de Rodrigo de Freitas-lagune terug om Rio de Janeiro te verlichten. Als waar symbool van collectieve vreugde verlicht deze gigantische boom niet alleen de nachtelijke hemel, maar weerspiegelt hij ook in het water van de lagune, waardoor een uniek waterpanorama ontstaat. De levendige kleuren harmoniëren met de stadslichten en bieden een onvergetelijke visuele ervaring. Voor zowel de lokale bevolking als toeristen is het aanschouwen van de verlichting van deze drijvende reus een onmisbaar feestelijk ritueel geworden.

Bekijk dit bericht op Instagram

Een bericht gedeeld door Secret Mag (@secretmagoff)

Vilnius en Praag: historische en moderne meesterwerken

In Europa hebben Vilnius en Praag ook alles uit de kast gehaald om bezoekers te trekken. In de Litouwse hoofdstad prijkt een indrukwekkende metalen koepel van 20 meter hoog op het centrale plein. De 5 kilometer aan lichtjes omringen een traditionele kerstmarkt en combineren lokaal handwerk en delicatessen in een warme en gastvrije sfeer.

Praag plaatst op zijn beurt een 24 meter hoge kerstboom op het beroemde Oudestadsplein. Tot 6 januari betoveren concerten, gotische shows en entertainment voorbijgangers en transformeren het historische hart in een waar levensgroot kerstverhaal.

Straatsburg, Boedapest en New York: levendige tradities

Straatsburg, vaak de Europese kersthoofdstad genoemd, houdt zijn reputatie hoog met een majestueuze kerstboom en verlichting die de stad omtoveren tot een ansichtkaartwonderland. Boedapest combineert traditie en moderniteit, met decoraties die de historische architectuur en feestelijke markten langs de Donau benadrukken.

In New York blijft het beroemde Rockefeller Center fascineren: de kerstboom trekt elk jaar duizenden bezoekers en wordt een universeel symbool van gezelligheid en licht in deze feestperiode.

Deze steden laten zien dat Kerstmis veel meer is dan zomaar een feestdag: het is een tijd waarin kunst, creativiteit en emotie samenkomen om onvergetelijke herinneringen te creëren. Elke boom, of deze nu zwevend, van metaal of monumentaal is, vertelt een verhaal en nodigt bezoekers uit voor een betoverende reis. Bezoekers komen niet langer alleen om de versieringen te bewonderen; ze komen voor een complete zintuiglijke reis, waarbij licht, kleur en traditie samensmelten om de collectieve magie te vieren.

Als kerstbomen experimenten worden

Naast hun formaat en schittering belichamen deze dennenbomen een positieve filosofie: ze vieren de schoonheid van het leven, moedigen verbinding aan en delen een moment van eenvoudig maar diepgaand geluk. Of je nu over de markten van Vilnius slentert, de weerspiegelingen in de Rio-lagune bewondert of je verwondert onder de Parijse koepel, elk van deze bomen herinnert ons eraan dat Kerstmis bovenal een feest is van emoties en samenzijn.

Kortom, deze feestelijke creaties transformeren elke stad in een modern sprookje. Ze nodigen inwoners en bezoekers uit om de collectieve magie te vieren, momenten van vreugde te delen en te beseffen dat schoonheid vaak te vinden is in de details, de verwondering en het licht dat we geven en ontvangen.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Article précédent
Het einde van de douches? Deze machine die "mensen wast" zorgt voor ophef.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Het einde van de douches? Deze machine die "mensen wast" zorgt voor ophef.

Het idee leek gisteren nog vergezocht, maar vandaag is het realiteit: een machine die je wast als kleding,...

Een voetbalwedstrijd hoog boven de leegte: zijn prestatie bezorgt het web rillingen

De Russische contentmaker Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) speelde onlangs de eerste voetbalwedstrijd op een platform onder een luchtballon...

Dit land waar steeds meer vrouwen geen bh dragen

Frankrijk is binnen Europa het land waar de meeste vrouwen de "geen bh"-look aannemen. 7% geeft aan nooit...

Door het online succes van hun dochter verliezen ze hun baan

Sophie Rain, een jonge Amerikaanse content creator, is sinds 2023 uitgegroeid tot een grote "ster" op platforms voor...

Op 88-jarige leeftijd werkte hij nog steeds... totdat internetgebruikers besloten zijn leven te veranderen

Ed Bambas, een 88-jarige Amerikaanse veteraan, werkt nog steeds in een supermarkt in de buurt van Detroit om...

Er komt binnenkort een meteorenregen aan, een zeldzaam verschijnsel dat u niet mag missen.

In de nacht van 13 op 14 december 2025 wordt de hemel verlicht door een van de meest...

© 2025 The Body Optimist