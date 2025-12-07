Deze steden hebben alles uit de kast gehaald voor Kerstmis: hun kerstbomen zijn ware meesterwerken.

Nu de feestdagen naderen, halen sommige steden alles uit de kast om hun pleinen en winkelcentra om te toveren tot schitterende lichtshows. Deze monumentale kerstbomen zijn niet zomaar decoraties: het zijn ware kunstwerken. De Civitatis 2025-ranglijst onthult unieke creaties waar traditie, innovatie en magie samenkomen.

Parijs: een magische ervaring onder de koepel van Galeries Lafayette

In Parijs wacht bezoekers van Galeries Lafayette Haussmann een adembenemend schouwspel. Dit jaar is de kerstboom 16 meter hoog en versierd met 560 kg rode linten en 8 kilometer aan led-slingers. Het thema van illustrator Jeanne Detallante, "Het Mooiste Cadeau", transformeert de boom de beroemde koepel in een magische omgeving. Betoverende etalages vertellen magische verhalen, terwijl de stad 's nachts ritten in verlichte bussen aanbiedt om de betovering te verlengen. Parijs bewijst zo – eens te meer – dat elegantie en creativiteit samen kunnen gaan en jong en oud kunnen bekoren.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Loïc Lagarde (@loic.lagarde)

Rio: Een reus drijvend op de lagune

Na vier jaar afwezigheid is de drijvende kerstboom in de Rodrigo de Freitas-lagune terug om Rio de Janeiro te verlichten. Als waar symbool van collectieve vreugde verlicht deze gigantische boom niet alleen de nachtelijke hemel, maar weerspiegelt hij ook in het water van de lagune, waardoor een uniek waterpanorama ontstaat. De levendige kleuren harmoniëren met de stadslichten en bieden een onvergetelijke visuele ervaring. Voor zowel de lokale bevolking als toeristen is het aanschouwen van de verlichting van deze drijvende reus een onmisbaar feestelijk ritueel geworden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Secret Mag (@secretmagoff)

Vilnius en Praag: historische en moderne meesterwerken

In Europa hebben Vilnius en Praag ook alles uit de kast gehaald om bezoekers te trekken. In de Litouwse hoofdstad prijkt een indrukwekkende metalen koepel van 20 meter hoog op het centrale plein. De 5 kilometer aan lichtjes omringen een traditionele kerstmarkt en combineren lokaal handwerk en delicatessen in een warme en gastvrije sfeer.

Praag plaatst op zijn beurt een 24 meter hoge kerstboom op het beroemde Oudestadsplein. Tot 6 januari betoveren concerten, gotische shows en entertainment voorbijgangers en transformeren het historische hart in een waar levensgroot kerstverhaal.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Cosmopolitan Hotel Prague (@cosmopolitanhotelprague)

Straatsburg, Boedapest en New York: levendige tradities

Straatsburg, vaak de Europese kersthoofdstad genoemd, houdt zijn reputatie hoog met een majestueuze kerstboom en verlichting die de stad omtoveren tot een ansichtkaartwonderland. Boedapest combineert traditie en moderniteit, met decoraties die de historische architectuur en feestelijke markten langs de Donau benadrukken.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Strasbourg Capitale De Noël (@strasbourgcapitaledenoel)

In New York blijft het beroemde Rockefeller Center fascineren: de kerstboom trekt elk jaar duizenden bezoekers en wordt een universeel symbool van gezelligheid en licht in deze feestperiode.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door New York City (@nycity__ig)

Deze steden laten zien dat Kerstmis veel meer is dan zomaar een feestdag: het is een tijd waarin kunst, creativiteit en emotie samenkomen om onvergetelijke herinneringen te creëren. Elke boom, of deze nu zwevend, van metaal of monumentaal is, vertelt een verhaal en nodigt bezoekers uit voor een betoverende reis. Bezoekers komen niet langer alleen om de versieringen te bewonderen; ze komen voor een complete zintuiglijke reis, waarbij licht, kleur en traditie samensmelten om de collectieve magie te vieren.

Als kerstbomen experimenten worden

Naast hun formaat en schittering belichamen deze dennenbomen een positieve filosofie: ze vieren de schoonheid van het leven, moedigen verbinding aan en delen een moment van eenvoudig maar diepgaand geluk. Of je nu over de markten van Vilnius slentert, de weerspiegelingen in de Rio-lagune bewondert of je verwondert onder de Parijse koepel, elk van deze bomen herinnert ons eraan dat Kerstmis bovenal een feest is van emoties en samenzijn.

Kortom, deze feestelijke creaties transformeren elke stad in een modern sprookje. Ze nodigen inwoners en bezoekers uit om de collectieve magie te vieren, momenten van vreugde te delen en te beseffen dat schoonheid vaak te vinden is in de details, de verwondering en het licht dat we geven en ontvangen.