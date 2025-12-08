Een Chinese man spreekt zich uit over de bizarre schoonheidsnormen van zijn land

Content creator @ur.chinese.unc zorgde onlangs voor ophef met een virale video waarin hij de zeer strenge en soms onrealistische schoonheidsnormen in China aan de kaak stelde.

Strikte en kritische schoonheidsnormen

In haar reel legt @ur.chinese.unc uit dat vrouwen in China heel snel worden beoordeeld op hun uiterlijk: ze worden beschouwd als 'te dik', 'te donker' of 'te klein'. Dit soort opmerkingen, die in het dagelijks leven vaak als vanzelfsprekend worden beschouwd, laten zien hoe groot de druk is die jonge vrouwen voelen om zich aan schoonheidsnormen te conformeren.

De video lokte online talloze geschokte reacties uit, waarbij velen de ernst – en vooral het onrealistische karakter – van deze schoonheidsnormen in twijfel trokken. Velen uitten hun verontwaardiging en hekelden een vorm van 'lichaamspolitie' die bijna systematisch is geworden. Reacties waren onder meer: "Wat bedoel je met dik? Ze is superdun, belachelijk, wat ben ik dan?" en "Het lijkt wel alsof je een geest moet zijn om in hun ogen als 'dun' te worden beschouwd."

Populaire schoonheidsquizzen op sociale media

Content creator @ur.chinese.unc beschrijft ook verschillende schoonheidstests die erg trendy zijn geworden op Chinese sociale media:

De A4-test, waarbij de lengte van een vrouw niet groter mag zijn dan de breedte van een verticaal gehouden A4-vel.

De naveltest, waarbij u uw navel aanraakt door uw arm achter uw rug op uw buik te leggen.

De sleutelbeentest, waarbij wordt gemeten of het sleutelbeen hol genoeg is voor een kleine vis om in te "zwemmen".

Bij de test voor een ‘koele huid’ wordt de huidskleur beoordeeld, met een voorkeur voor een zeer bleke huidskleur. Deze wordt gezien als een schoonheidsnorm.

Een kritiek op opgelegde normen

De reacties onder de video tonen wijdverbreide verontwaardiging over deze opgelegde normen voor vrouwen, waarbij velen de absurditeit en het gevaar van dergelijke verwachtingen aan de kaak stellen. Verschillende internetgebruikers wijzen op de psychologische impact die deze eisen kunnen hebben en merken op dat ze onzekerheid in stand houden, aanzetten tot constante vergelijking en een cultuur in stand houden waarin uiterlijk alles overheerst. Anderen benadrukken dat deze onrealistische normen bijdragen aan het versterken van diepgewortelde seksistische stereotypen die vrouwen reduceren tot een checklist van fysieke kenmerken.

De gedeelde boodschap is duidelijk: iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier, en het is essentieel om de diversiteit van lichamen, gezichten en identiteiten te waarderen. Velen moedigen mensen aan om afstand te nemen van deze toxische boodschappen en een meer meelevend zelfbeeld te ontwikkelen.

Kortom, deze video heeft een breder debat geopend over lichaamsdiversiteit en de sociale druk rond schoonheidsidealen, en ons eraan herinnerd dat schoonheid niet gemeten kan worden met een liniaal of een stuk papier. Het verwerpen van deze onderdrukkende normen beschermt niet alleen het zelfvertrouwen, maar draagt ook bij aan de opbouw van een meer inclusieve samenleving, waarin iedereen kan bestaan zonder beoordeeld te worden op basis van oppervlakkige en onhaalbare criteria.