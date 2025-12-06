Een voetbalwedstrijd hoog boven de leegte: zijn prestatie bezorgt het web rillingen

De Russische contentmaker Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) speelde onlangs de eerste voetbalwedstrijd op een platform onder een luchtballon op een hoogte van 1800 meter. Dit wereldrecord is inmiddels viraal gegaan op sociale media. Uitgerust met parachutes trotseerden de spelers de leegte in een video die in 48 uur meer dan 50 miljoen keer bekeken werd.

Een platform in het hart van de cloud

De constructie, vastgezet onder een aantal heteluchtballonnen, wiegde in de wind terwijl twee atleten in voetbaltenue voorbij renden, schoten en met precisie scoorden, ondanks de beperkte ruimte. Een vliegtuig vloog over om te filmen, en een ander vloog zelfs vlak langs, wat de duizelingwekkende aard van de scène nog eens extra benadrukte.

Veiligheid en adrenaline gecombineerd

Zoals te zien is in de video van de Russische contentmaker Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) , droeg elke deelnemer een harnas en een parachute, terwijl reddingsteams en klimmers stand-by bleven "voor het geval dat". De langzame, gecontroleerde bewegingen toonden evenwicht en coördinatie bij vriestemperaturen, waardoor de sport veranderde in een zwevende performancekunst.

Explosieve reacties en iconische vieringen

De video ging viraal op Instagram (Sergey Boytsov heeft 4,4 miljoen volgers ) , X en TikTok, met bewonderende reacties over zijn "stalen zenuwen" en grappen over het feit dat de bal in de lucht verloren ging. Een speler vierde een doelpunt met Ronaldo's "SIUUU" terwijl hij met geopende parachute van het platform sprong.

Met deze performance, die creativiteit, spanning en atletische virtuositeit combineert, verlegt Sergey Boytsov opnieuw de grenzen van spektakel op sociale media. Tussen technische vaardigheid en de zoektocht naar adrenaline, baant zijn koorddansact de weg voor een nieuwe generatie zogenaamde extreme content, waarin sport een duizelingwekkende testomgeving wordt. Naast de hype dient deze prestatie als een grimmige herinnering aan de moeite die sommige makers willen doen om onvergetelijke beelden te creëren.