Deze 5 dure graden... die (bijna) hun geld terugverdienen

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, vertegenwoordigen sommige universitaire diploma's een zeer hoge investering zonder dat ze een bijbehorend financieel rendement garanderen. Volgens recente gegevens van de Federal Reserve Bank of New York leiden sectoren zoals onderwijs, maatschappelijk werk en de kunsten zelfs tot de laagste mediaaninkomens na vijf jaar werken.

De slechtst betaalde diploma's na de universiteit

Volgens recente gegevens van de Federal Reserve Bank of New York behoren de volgende universitaire graden tot de diploma's die na vijf jaar dienstverband het laagste financiële rendement opleveren:

“Vreemde talen” met een gemiddeld salaris van ongeveer $ 40.000 per jaar (€ 34.500 = € 2.875 per maand). "Algemene sociale wetenschappen" met ongeveer $ 41.000 (€ 35.320 = € 2.943,33 per maand) “Uitvoerende kunsten” voor iets meer dan $ 41.900 (€ 36.170 = € 3.014 per maand). "Antropologie" en "Vroegschoolse Educatie" met een bedrag van ongeveer $ 42.000 (€ 36.240 = € 3.020 per maand ).

Het is belangrijk om deze cijfers in perspectief te plaatsen: hoewel deze vakgebieden volgens de Federal Reserve Bank of New York na vijf jaar wel tot de laagste mediane inkomens leiden, is een salaris van € 2.875 per maand voor een afgestudeerde in bijvoorbeeld "Vreemde Talen" nog steeds hoger dan wat veel mensen verdienen. Alles is dus relatief, en deze diploma's kunnen andere voordelen bieden, zoals werkplezier, creativiteit of diverse carrièreperspectieven.

Een inflatie van diploma's die hun waarde op de markt verwatert

Dit fenomeen wordt volgens de Federal Reserve Bank van New York verklaard door de uitbreiding van het hoger onderwijs en het aanbod van opleidingen dat de vraag naar geschoolde banen overtreft. Tegelijkertijd stijgen de collegegelden sterk, met name in de Verenigde Staten, waar de studieschuld voor een masteropleiding gemiddeld bijna $ 50.000 (€ 43.000) bedraagt, een hoge prijs die niet altijd wordt gecompenseerd door hogere salarissen.

Technische vakgebieden staan ​​nog steeds bovenaan qua salarissen

STEM-opleidingen (wetenschap, technologie, techniek en wiskunde) leiden daarentegen consistent tot beter betaalde carrières, dankzij de sterke vraag in de technologie- en financiële sector. Deze realiteit, aldus de Federal Reserve Bank of New York, moedigt aan tot reflectie op studiekeuzes in relatie tot het verwachte rendement op investering.

Samenvattend benadrukken deze gegevens hoe belangrijk het is om je carrièrepad niet alleen te kiezen op basis van passie, maar ook rekening te houden met de economische realiteit van de arbeidsmarkt.