Ze woont het hele jaar op een cruiseschip: op 77-jarige leeftijd laat ze zien wat ze je nooit vertellen

Maatschappij
Fabienne Ba.
@elizabethatsea27/Instagram

Op 77-jarige leeftijd gaf Sharon Lane alles op om zich permanent te vestigen aan boord van de Odyssey Villa Vie Residences, een cruiseschip met all-inclusive accommodaties dat de wereld rondvaart. Ze vertelt openhartig wat dit leven inhoudt, inclusief het enige echte nadeel dat ze is tegengekomen.

Een droompensioen op de oceaan

Sharon is gesetteld aan boord van dit schip, dat in 3,5 jaar tijd 425 bestemmingen in 147 landen verkent. Ze geniet van een unieke omgeving met permanente huisvesting, 24-uurs maaltijden, medische zorg en een scala aan activiteiten. Deze verblijfsoptie aan boord, beschikbaar tegen een prijs die afneemt naarmate ze ouder wordt, stelt haar in staat om te reizen zonder de beperkingen van luchthavens en een actief en onafhankelijk pensioen te leiden.

De andere kant van de medaille

Hoewel dit leven idyllisch lijkt, bekent Sharon een detail dat misschien triviaal lijkt, maar haar enorm dwarszit: niet in staat zijn om op te staan om een snack te halen of een maaltijd op te warmen zoals ze dat thuis zou doen. Deze onzichtbare beperking benadrukt de aanpassingen die nodig zijn om volledig op een boot te leven, zelfs met alle aangeboden diensten.

Naast de ongemakken een verrijkende ervaring

Het plezier van het ontdekken van Europa, het Caribisch gebied, Japan of binnenkort Zuid-Afrika weegt ruimschoots op tegen de aantrekkingskracht. Sharon legt uit dat ze geniet van het unieke gevoel dat haar huis constant in beweging is, wat haar pensioen een nieuwe betekenis geeft door ontdekking, comfort en een drijvende gemeenschap te combineren.

Het hele jaar door op een cruiseschip wonen is geen typische keuze, maar voor Sharon Lane belooft het een buitengewoon pensioen. Tussen dagelijkse verwondering, verrijkende ontmoetingen en gegarandeerd comfort bewijst ze dat leeftijd geen belemmering hoeft te zijn voor avontuur. Sharon bewijst dat het durven afwijken van de gebaande paden je leven kan veranderen in een onvergetelijke ervaring, zelfs op 77-jarige leeftijd.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
