Deze muzikant bewijst dat een beperking virtuositeit of podiumpresentatie niet in de weg hoeft te staan.

De befaamde Franse harpiste Anja Linder zet de toon voor diversiteit op het operapodium en laat bij elk optreden de melodie van veerkracht resoneren. Deze virtuoos sloot de Paralympische Spelen van 2024 af met haar favoriete instrument, een harp die imposant van formaat is maar een lichte klank heeft. Hoewel ze tijdens een optreden bij een ongeluk het gebruik van haar benen verloor, blijft ze haar talent tonen en bevestigt ze het gezegde dat muziek de ziel streelt.

Een ongeluk dat de loop van zijn carrière had kunnen veranderen.

Anja Linder had een veelbelovende toekomst voor zich. Geboren uit een pianiste en een beeldend kunstenaar, genoot ze een uitstekende opvoeding van haar ouders, wier creativiteit duidelijk voelbaar was. Ze erfde deze artistieke aanleg en ontwikkelde een passie voor een instrument dat zelden wordt bespeeld door vroegrijpe kinderen en dat moeilijk voor te stellen is in de handen van een jong meisje: de harp.

Vanaf haar negende legt ze haar vingers op de snaren van dit instrument, dat als het ware rechtstreeks uit de engelen komt, en de poëzie vloeit er bijna spontaan uit. Anja heeft een aangeboren talent voor deze kunst, die een zekere behendigheid en goede coördinatie vereist. Zodra ze de eerste noot aanslaat, lijkt ze op te stijgen naar andere sferen en boven de grond te zweven. Ook haar toehoorders voelen zich gewichtloos. De harp, die symbool staat voor het paradijs, wordt meer dan een hobby: het is een verlengstuk van haar lichaam, haar bestaansreden, haar dagelijkse drijfveer.

Ze ging vervolgens studeren aan het Conservatorium van Straatsburg, met de bedoeling om zich daar volledig aan te wijden. Ze won de eerste prijs voor harp en kamermuziek en behoorde tot de meest getalenteerde studenten van haar jaar. Haar veelbelovende carrière werd echter abrupt onderbroken door een tragisch ongeluk op 6 juli 2001. Tijdens een openluchtconcert in het Parc de Pourtalès bevond ze zich op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, bekneld in een plataan en ontworteld door hevige stormen. Het resultaat: 13 doden en 97 gewonden. Anja Linder, slechts 26 jaar oud, moest rouwen om het verlies van haar benen, die essentieel waren voor het bespelen van de harp, die maar liefst zeven pedalen heeft.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Anja Linder (@anjalinder_harpist)

Een kans om zijn kunst opnieuw uit te vinden.

Dit onomkeerbare ongeluk leek het einde te betekenen van haar carrière en daarmee ook van haar grootste passie. Zonder het gebruik van haar benen werd het voortzetten van haar carrière als concertpianiste met een traditioneel instrument praktisch onmogelijk en bijna utopisch. De mensen om haar heen ontmoedigden haar om door te gaan en suggereerden indirect een carrièreswitch. Ze weigerde echter naar dit advies te luisteren en koos ervoor om haar instrument, dat ze beschouwde als haar wederhelft, een fundamenteel onderdeel van haar identiteit, aan te passen.

Vastbesloten om het gevoel van de snaren in haar vingers te herontdekken en haar liefde voor de harp, een door de goden gezegende melodie, voort te zetten, paste ze het oorspronkelijke systeem aan met de hulp van twee ingenieurs. En door pure volharding creëerde ze een unieke automatische harp, die ze Anjamatic noemde, als eerbetoon aan haar eigen verhaal.

Ze moest vervolgens leren dit op maat gemaakte instrument te temmen, het op een nieuwe manier te beheersen en bovenal haar hele speelstijl te herzien. Dankzij deze technische innovatie, die op zichzelf al getuigt van het geduld en de vasthoudendheid van dit wonderkind, is Anja de stem van alle mogelijkheden geworden, een drager van dromen. Dit ongeluk had haar van haar kunst kunnen verwijderen, maar in werkelijkheid heeft het haar ambities juist versterkt.

Muziek, een therapie op zich.

Anja zegt het zelf: muziek is een remedie, een medicijn, waarvan het enige risico is dat het de oren streelt. "Ik denk dat muziek kan genezen. Het produceert ongelooflijke endorfines," riep ze uit op France Musique. Sinds ze in 2007 weer contact met publiek heeft, is ze in de zevende hemel en bewijst ze dat een beperking perfect samengaat met de eisen van een orkest.

In 2024 beleefde ze een hoogtepunt, ongetwijfeld het hoogtepunt van deze show die diversiteit en veerkracht vierde. Ze nam deel aan de slotceremonie van de Paralympische Spelen van Parijs 2024, waarmee ze haar plaats in de elite van de klassieke muziek bevestigde. In 2025 verscheen haar naam ook op de lijst van eregasten van het Ministerie van Cultuur, waar ze werd benoemd tot Officier in de Orde van Kunst en Letteren.

Hoewel een beperking vaak gepaard gaat met een tranentrekkend eerbetoon, viert Anja haar beperking met veel bombarie en weerlegt ze alle vooroordelen die ermee gepaard gaan. Want hoewel haar mobiliteit beperkt is, kent haar creativiteit geen grenzen.